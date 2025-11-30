  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
30 ноября, 14:36
Генетический анализ переписал историю происхождения домашних кошек

Домашние кошки (Felis catus) сегодня встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды. Ранее считалось, что они могли попасть в Европу около 9600 года до нашей эры. Однако согласно последним исследованиям, кошки могли попасть в Европу и Азию гораздо позднее.

# геномы
# Европа
# животные
# история
# Китай
# кошки
Кадр из мультфильма «Кот, который гулял сам по себе» / © «Союзмультфильм»
Кадр из мультфильма «Кот, который гулял сам по себе» / © «Союзмультфильм»

Генетические данные показали, что домашние кошки происходят из Северной Африки и распространились по Европе и Восточной Азии в последние 2000 лет. 

Клаудио Оттони (Claudio Ottoni) из Римского университета Тор Вергата (University of Rome Tor Vergata) вместе с коллегами изучили 225 древних образцов кошек почти из 100 археологических памятников в Европе и на территории современной Турции. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Команда получила 70 древних геномов, которые охватили период от IX тысячелетия до нашей эры до XIX века нашей эры. Также они изучили 17 геномов музейных образцов и образцы современных диких кошек из Италии, Болгарии, Марокко и Туниса.

Самая ранняя кошка, гены которой ученые соотнесли с африканской дикой кошкой или домашней кошкой, — это образец из Сардинии (Италия), датированный II веком нашей эры. Более ранние европейские образцы исследователи идентифицировали как европейских диких кошек (Felis silvestris).

Это показывает, что домашние кошки распространились по Европе гораздо позже, чем считалось ранее. По словам Оттони, средиземноморские цивилизации первого тысячелетия до нашей эры сыграли важную роль в распространении африканских диких кошек. Это касается как минимум двух генетически различных популяций. 

Вероятно, одна из них — дикие кошки из северо-западной Африки, завезенные на Сардинию. Именно они стали доминирующей современной популяцией диких кошек на острове. Вторая популяция впоследствии стала генетическими предками современных домашних кошек.

Оттони предложил, что в начале процесса одомашнивания кошки, вероятно, очень хорошо приспосабливались к жизни рядом с человеком. Им было комфортно рядом с людьми как в городах и пригородах, так и в дальних путешествиях. Возможно, именно это определило их эволюционный успех.

Еще одно исследование провела вместе с коллегами Шу-Цзинь Ло (Shu-Jin Luo) из Пекинского университета (Peking University) в Китае. Результаты опубликованы в журнале Cell Genomics.

Ученые изучили 22 набора останков кошек из Китая, охватывающих период более 5000 лет. Они проанализировали геномы 130 современных и древних экземпляров евразийских кошек. Команда удивилась, обнаружив, что более 5000 лет назад с людьми близко жил другой вид кошек — леопардовый кот (Prionailurus bengalensis) — небольшая дикая кошка, обитающая в Восточной Азии.

Леопардовые кошки (Prionailurus bengalensis) / © chuchart duangdaw, Getty Images
Леопардовые кошки (Prionailurus bengalensis) / © chuchart duangdaw, Getty Images

Ло предположила, что этих кошек могли привлекать грызуны, обитающие в поселениях людей. Однако этот вид так и не был полностью одомашнен.

Как показало исследование, настоящие домашние кошки прибыли в Китай намного позже — около 1300 лет назад во времена династии Тан. Ученые связали их геномные данные с кошками с Ближнего Востока и Центральной Азии. Вероятно, домашних кошек могли завезти в Китай торговцы, путешествующие по Шелковому пути.

