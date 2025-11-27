О мероприятии

«Опасной идеей» назвал дарвинизм видный американский философ Дэниел Дэннетт (1942–2024) «Опасность» его в том, что он и сейчас, почти 170 лет спустя после своего создания, тревожит умы, вызывает полемику и яростные споры не только среди ученых, но и в самых разных общественных слоях. Факт остается фактом: дарвинизм как научная теория не только выдержал проверку временем и многочисленные нападки, но окреп и довольно сильно видоизменился к настоящему времени. Теперь ученые хорошо понимают, в чем Дарвин был прав, а в чем ошибался. Максим Винарский расскажет о будущих перспективах дарвинизма – виден ли на горизонте крах теории Дарвина, который так долго предвещали и продолжают предвещать его противники.

