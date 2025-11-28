О мероприятии

Кандидат искусствоведения, доцент кафедры всеобщей истории искусств исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Надежда Налимова расскажет об истоках классической античности. Слушатели узнают, как и где был «изобретен» греческий ордер, как функция и эстетика соединились в греческих ордерных сооружениях, что такое периптер и какие еще существовали типы греческих культовых сооружений.



Участники мероприятия узнают о функциях скульптуры — культовой, посвятительной, мемориальной. Увидят, как в искусстве эпохи эллинизма, наступившей после походов Александра, ретроспективность сочетается и новаторством, как проявляют себя разные стилевые направления, в том числе знаменитое эллинистическое «барокко».

19:00 Бесплатно