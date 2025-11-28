  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Искусство античной Греции

Участники мероприятия узнают о функциях античной скульптуры — культовой, посвятительной, мемориальной.

ВДНХ
5 декабря, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва проспект Мира, 123Б

О мероприятии

Кандидат искусствоведения, доцент кафедры всеобщей истории искусств исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Надежда Налимова расскажет об истоках классической античности. Слушатели узнают, как и где был «изобретен» греческий ордер, как функция и эстетика соединились в греческих ордерных сооружениях, что такое периптер и какие еще существовали типы греческих культовых сооружений.

Участники мероприятия узнают о функциях скульптуры — культовой, посвятительной, мемориальной. Увидят, как в искусстве эпохи эллинизма, наступившей после походов Александра, ретроспективность сочетается и новаторством, как проявляют себя разные стилевые направления, в том числе знаменитое эллинистическое «барокко».

Расписание
5
Пятница
Декабрь 2025
проспект Мира, 123Б Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

проспект Мира, 123Б

28 ноября, 05:01
Александр Речкин
3
# Древняя Греция
# Искусство
# история
