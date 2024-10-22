Признаки жизни в подледном океане луны Юпитера будут искать с помощью спектрографа Europa Clipper

Среди 95 лун Юпитера особый интерес у ученых вызывает Европа — мир, под ледяной оболочкой которого скрыт потенциально обитаемый океан. Поиском признаков жизни на спутнике займется космический аппарат Europa Clipper, стартовавший из Космического центра имени Кеннеди в понедельник, 14 октября 2024-го. Аппарат, оснащенный инновационными инструментами для планетных исследований, прибудет к месту назначения в 2030 году.

Поверхность четвертого по величине спутника Юпитера покрыта толстым слоем водяного льда и обладает высокой отражательной способностью. Считается, что глубина подледного соленого океана Европы достигает 160 километров, а трещины в ледяной коре появились в результате тектонических процессов. Таким образом, условия на этой луне, открытой Галилео Галилеем в 1610 году, могут оказаться подходящими для внеземной жизни.

Чтобы выяснить, верны ли предположения ученых, детальной разведкой спутника займется Europa Clipper — один из крупнейших космических аппаратов NASA для исследований Солнечной системы. В течение четырех лет миссия выполнит примерно 50 пролетов мимо Европы на высотах от 25 до 2700 километров, собирая данные о ее поверхности, атмосфере и подледном океане с помощью масс-спектрометра MASPEX (предназначен для анализа газов) и ультрафиолетового спектрографа Europa-UVS (для поиска и изучения возможных гейзеров на поверхности).

MASPEX — ключевой инструмент миссии: прибор обладает разрешающей способностью, в 50 раз превосходящей все предыдущие космические масс-спектрометры. Он может различать молекулы почти с одинаковой массой, оценивая их на основе энергии связей между их атомами, а также различать изотопы — атомы с равным числом протонов, но разным числом нейтронов. С его помощью исследователи смогут понять, какие химические процессы происходят в подледном океане Европы и существуют ли там условия, подходящие для микробной жизни.

Ультрафиолетовый спектрограф Europa-UVS, в свою очередь, будет искать на поверхности луны потенциальные гейзеры, которые могут выбрасывать воду и другие вещества из подледного океана через трещины в коре. Анализ этих выбросов позволит получить новые данные о структуре и динамике атмосферы Европы. Если UVS обнаружит такие шлейфы, Europa Clipper сможет пролететь через них, позволяя MASPEX проанализировать летучие газы.

Таким образом, в начале 2030-х годов ученые получат ценные данные об условиях, царящих на ледяной луне газового гиганта, а также смогут ответить на вопросы о потенциальной обитаемости миров Солнечной системы. Миссия проходит под руководством Лаборатории реактивного движения NASA в сотрудничестве с физиками из Университета Джонса Хопкинса (США). В проекте также участвуют исследователи из различных университетов и научных центров США и Европы.

Напомним, прямо сейчас путь к Юпитеру держит зонд Европейского космического агентства JUICE. Однако первым к месту назначения прибудет последовавший за ним Europa Clipper, воспользовавшись более эффективной траекторией с гравитационными маневрами.

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