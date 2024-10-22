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Приложение для телереабилитации подберет лучшую схему восстановления после инсульта
Приложение TeleRehab для поддержки принятия врачебных решений по восстановлению пациентов после инсульта разработали сотрудники Университета МИСИС и НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы (НИИОЗММ ДЗМ). Программа на основе алгоритмов и искусственного интеллекта выдает наиболее подходящие под каждый случай рекомендации по телереабилитации.
Большинство врачей, занимающихся реабилитацией пациентов после инсульта, хорошо знакомы с традиционными методами лечения. Однако из-за высокой нагрузки и быстро меняющихся технологий специалисты могут не знать последних тенденций в системе здравоохранения. Разработанное программное обеспечение (ПО) облегчает работу врачей, снижая риск ошибок.
«Мы изучили технические и цифровые решения, которые используются в медицинской реабилитации после инсульта, и разработали программное обеспечение, чтобы помочь врачам внедрять лучшие практики для телемедицинской реабилитации пациентов, перенесших инсульт. Система выдает рекомендации по дистанционной терапии, техническому оснащению и программному обеспечению, необходимому для ее проведения», — пояснил соавтор разработки, кандидат технических наук, доцент Университета МИСИС Александр Николаев.
Чтобы точно назначить терапию — нужно оценить самочувствие и реабилитационный потенциал пациентов. Для этого в TeleRehab вносят результаты специфичных для постинсультных состояний медицинских тестов и шкал, например, Фугл–Мейера, Ромберга, монреальской шкалы оценки когнитивных функций и так далее. Система обрабатывает информацию и выдает рекомендации для составления плана терапии – упражнения, их периодичность и интенсивность, а также продолжительность лечения. Приложение подскажет, какие дополнительные медицинские и цифровые устройства нужны для терапии, в том числе для проведения реабилитации в домашних условиях.
Для моделирования клинических случаев разработчики применили метод рандомизации с использованием синтетических данных. Для тестирования ПО случайным образом генерировали сценарии с учетом возраста, пола, дисфункции, клинической стадии инсульта, а также результатов медицинских тестов для 180 виртуальных пациентов. Система предложила рекомендации для составления эффективных планов лечения для всех случаев. Подробно результаты исследования описаны в научном журнале Life (Q1).
«Цифровое здравоохранение – современный тренд развития медицины. Наше ПО позволяет врачам принимать оперативные решения для организации восстановительного лечения постинсультных пациентов с использованием телемедицинских технологий на основе персонифицированного подхода и принципа непрерывности реабилитации.
Рекомендации основаны на результатах актуальных клинических исследований и практик. Это способствует повышению качества медицинской помощи и увеличивает число тех, кто в ней нуждается», – отметил соавтор разработки, аспирант НИИОЗММ ДЗМ, ведущий аналитик РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России Виталий Николаев.
Также программа позволяет медицинским учреждениям анализировать данные из электронных медкарт и давать рекомендации врачам, отправляя подсказки в режиме онлайн. Автоматизация процедуры снижает связанную с этим нагрузку на специалистов здравоохранения, выделяет больше времени другим пациентам и повышает персонализацию и эффективность лечения.
По утверждению создателей, в перспективе программу TeleRehab можно доработать под конкретные запросы заказчиков и легко интегрировать в информационные системы организаций здравоохранения.
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