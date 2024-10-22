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3 минуты назад
НИТУ МИСИС
3

Приложение для телереабилитации подберет лучшую схему восстановления после инсульта

4.4

Приложение TeleRehab для поддержки принятия врачебных решений по восстановлению пациентов после инсульта разработали сотрудники Университета МИСИС и НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы (НИИОЗММ ДЗМ). Программа на основе алгоритмов и искусственного интеллекта выдает наиболее подходящие под каждый случай рекомендации по телереабилитации.

НИТУ МИСИС
# инсульт
# программа
# реабилитация
# телереабилитация
Врач, выполняющий телереабилитацию / © Ceibos, en.wikipedia.org

Большинство врачей, занимающихся реабилитацией пациентов после инсульта, хорошо знакомы с традиционными методами лечения. Однако из-за высокой нагрузки и быстро меняющихся технологий специалисты могут не знать последних тенденций в системе здравоохранения. Разработанное программное обеспечение (ПО) облегчает работу врачей, снижая риск ошибок.

«Мы изучили технические и цифровые решения, которые используются в медицинской реабилитации после инсульта, и разработали программное обеспечение, чтобы помочь врачам внедрять лучшие практики для телемедицинской реабилитации пациентов, перенесших инсульт. Система выдает рекомендации по дистанционной терапии, техническому оснащению и программному обеспечению, необходимому для ее проведения», — пояснил соавтор разработки, кандидат технических наук, доцент Университета МИСИС Александр Николаев.

Чтобы точно назначить терапию — нужно оценить самочувствие и реабилитационный потенциал пациентов. Для этого в TeleRehab вносят результаты специфичных для постинсультных состояний медицинских тестов и шкал, например, Фугл–Мейера, Ромберга, монреальской шкалы оценки когнитивных функций и так далее. Система обрабатывает информацию и выдает рекомендации для составления плана терапии – упражнения, их периодичность и интенсивность, а также продолжительность лечения. Приложение подскажет, какие дополнительные медицинские и цифровые устройства нужны для терапии, в том числе для проведения реабилитации в домашних условиях.

Для моделирования клинических случаев разработчики применили метод рандомизации с использованием синтетических данных. Для тестирования ПО случайным образом генерировали сценарии с учетом возраста, пола, дисфункции, клинической стадии инсульта, а также результатов медицинских тестов для 180 виртуальных пациентов. Система предложила рекомендации для составления эффективных планов лечения для всех случаев. Подробно результаты исследования описаны в научном журнале Life (Q1).

«Цифровое здравоохранение – современный тренд развития медицины. Наше ПО позволяет врачам принимать оперативные решения для организации восстановительного лечения постинсультных пациентов с использованием телемедицинских технологий на основе персонифицированного подхода и принципа непрерывности реабилитации.

Рекомендации основаны на результатах актуальных клинических исследований и практик. Это способствует повышению качества медицинской помощи и увеличивает число тех, кто в ней нуждается», – отметил соавтор разработки, аспирант НИИОЗММ ДЗМ, ведущий аналитик РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России Виталий Николаев.

Также программа позволяет медицинским учреждениям анализировать данные из электронных медкарт и давать рекомендации врачам, отправляя подсказки в режиме онлайн. Автоматизация процедуры снижает связанную с этим нагрузку на специалистов здравоохранения, выделяет больше времени другим пациентам и повышает персонализацию и эффективность лечения.

По утверждению создателей, в перспективе программу TeleRehab можно доработать под конкретные запросы заказчиков и легко интегрировать в информационные системы организаций здравоохранения.

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НИТУ МИСИС
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Университет науки и технологий МИСИС — это ведущий вуз в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов; первый в стране, получивший статус «Национального исследовательского технологического университета». Первое место в России и ТОП-100 в мире в рейтинге QS Materials Science за 2023 год. В университете действуют 45 научно-исследовательских лабораторий и 3 научных центра мирового уровня. В состав НИТУ МИСИС входят 8 институтов, 4 филиала в России и 2 за рубежом.
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# инсульт
# программа
# реабилитация
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