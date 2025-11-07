  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
7 ноября, 11:10
Любовь С.
41

Астрофизики объяснили быстрый рост сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной

❋ 4.8

До сих пор считалось, что сверхмассивные черные дыры в ранней Вселенной росли за счет бесконтрольного поглощения вещества. Однако, смоделировав условия, царившие в космосе вскоре после Большого взрыва, астрофизики выяснили, что этот процесс проходил в два разных этапа.

Астрономия
# аккреция
# большой взрыв
# Джеймс Уэбб
# компьютерное моделирование
# ранняя вселенная
# сверхмассивные черные дыры
Черная дыра, растущая со скоростью, превышающей предел Эддингтона в представлении художника. / © NOIRLab/AURA/NSF/P. Marenfeld

Самые первые звезды и галактики сформировались примерно через 400-800 миллионов лет после рождения Вселенной. Тогда же — в эпоху реионизации — возникли сверхмассивные черные дыры (СМЧД). Масса этих объектов, вопреки прогнозам, превышала миллионы и даже миллиарды солнечных, однако точные причины, по которым эти космические «монстры» так быстро выросли (всего за несколько сотен миллионов лет), по-прежнему неизвестны. 

Теперь, задав начальное состояние некоторого количества частиц и и законы их поведения с помощью космологической симуляции, международная исследовательская группа под руководством Цзыйонг Ву (Ziyong Wu) из Чжэцзянского университета (Китай) впервые проследила за рождением СМЧД в ранней Вселенной. Результаты научной работы, опубликованной на сервере препринтов Корнеллского университета, показали, что эти объекты не «пожирали» окружающее вещество, как предсказывали модели, а росли постепенно. 

В частности, когда масса объекта составляла около тысячи солнечных, начинался короткий но крайне интенсивный период поглощения вещества, примерно в три раза превышающий предел Эддингтона, то есть максимально устойчивую скорость «питания» черной дыры. Оказалось, что всего за несколько десятков миллионов лет масса космического «монстра» могла возрасти до 10⁴–10⁵ масс Солнца, вне зависимости от интенсивности вспышек сверхновых и прочих механизмов обратной связи. 

Но поскольку мощное излучение и выброс энергии нагревали окружающий газ, «выдувая» его из центра галактики, к тому моменту, когда масса черной дыры достигала примерно 100 000 солнечных масс, поступление вещества замедлялось и рост останавливался. Такая черная дыра через несколько сотен миллионов лет «догоняла» и даже превосходила собратьев, изначально растущих за счет сверхэддингтоновской аккреции. Таким образом, медленный но стабильный рост оказался эффективнее быстрого «старта». 

Результаты могут изменить представления о происхождении черных дыр в эпоху реионизации: новая модель показала, что стремительный рост ЧД на ранних этапах не определяет их конечные размеры. Значит, наблюдаемые с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб» сверхмассивные черные дыры могли сформироваться за счет устойчивого эддингтоновского «питания», продолжающегося сотни миллионов лет.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Любовь С.
284 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Астрономия
# аккреция
# большой взрыв
# Джеймс Уэбб
# компьютерное моделирование
# ранняя вселенная
# сверхмассивные черные дыры
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Ноя
750
Деление клетки как основа передачи наследственной информации
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Наивные вопросы: отвечают ученые
ВДНХ
Москва
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Альтернативная сборка: какой могла быть жизнь на Земле
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Витамины: необходимые для жизни
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Озон — хрупкий защитник человечества
Экспериментаниум
Москва
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Океаны вне Земли
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
09 Ноя
Бесплатно
Выучить нельзя забыть: как работает наша память
ВДНХ
Москва
Лекция
10 Ноя
650
Самое раннее первобытное искусство (палеолит)
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
11 Ноя
900
Собакообразные хищники: от стайных охотников до морских адаптаций
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
5 ноября, 09:28
Полина Меньшова

Ученые проследили, как формируется самоцензура

Если человек не согласен с политикой государства, в котором живет, то он оказывается перед выбором: выражать мнение открыто или не говорить о своих убеждениях. Международная команда ученых с помощью математического моделирования выяснила, какие факторы и в какой степени влияют на решение прибегнуть к самоцензуре.

Психология
# государство
# политические взгляды
# политические оппоненты
# политические разногласия
7 ноября, 08:15
Юлия Трепалина

Ученые увидели опасность для природы и людей в фейковых ИИ-видео с дикими животными

Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.

Биология
# видео
# дикая природа
# дикие животные
# соцсети
# фейки
6 ноября, 14:04
Илья Гриднев

Древнейший город майя оказался ритуальной картой Вселенной

Гигантский комплекс Агуада-Феникс в Мексике, древнейшее монументальное сооружение в зоне расселения майя, был построен как модель Вселенной. На это указали его общая планировка и найденный в центре ритуальный тайник с цветными пигментами, расположенными по сторонам света.

Археология
# майя
# Мезоамерика
# ритуалы
3 ноября, 15:36
Адель Романова

Астрофизики нашли объяснение необычным свойствам межзвездной кометы 3I/ATLAS

Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.

Астрономия
# космическая радиация
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
1 ноября, 14:20
Игорь Байдов

Биологи нашли связь микробиоты кишечника с формированием личности

Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.

Медицина
# кишечная микробиота
# микробиология
# фекалии
# фекальная трансплантация
1 ноября, 08:50
Любовь С.

Долголетие гренландских китов обеспечил белок, восстанавливающий ДНК

Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.

Биология
# ДНК
# долголетие
# киты
# мутации
# онкологические заболевания
# продолжительность жизни
# старение
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые предложили систему сбора ягод с распределением обязанностей между роботами

    7 ноября, 11:33

  2. Астрофизики объяснили быстрый рост сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной

    7 ноября, 11:10

  3. Вселенная перешла к фазе замедленного расширения, а темная энергия ослабевает

    7 ноября, 10:53

  4. Ученые научились оценивать риски повреждений мозга на фоне химиотерапии

    7 ноября, 10:27
Выбор редакции

Атом через 100 лет: как ядерная энергия изменит будущее человечества

31 октября, 13:25

Последние комментарии

Kostik Kit
8 минут назад
Elusive, просто проблемы с финансированием. Первичные оценки всегда же заниженные

Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» на грани провала, заявили инсайдеры

Юрий Лиц
25 минут назад
Каша какая-то. Город/регион Китая в списке стран. В тексте ввп смешено со средним доходом населения. Тот случай, когда чатгпт написал бы лучше

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Юрий Лиц
26 минут назад
ром, при чем тут патриоты!? Упоротым тут выглядишь только ты - Гонконг это часть Китая, что признается абсолютно всеми странами мира, в Гонконге

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Юрий Лиц
30 минут назад
Евгений, о, быдло, которое не может ответить по теме и сразу переходит на личности, подъехало)

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Виктор
31 минута назад
Anatoly, Но из Южной Америки к себе беженцев не пускают да и остальных просеевают -т.е. берут молодых и умных и правильно делают.Нам ещё в Советском

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Иван Колупаев
41 минута назад
Да ладно. Если сказать пользователю что он псих и ему надо к доктору он же подписку не оплатит.

Более миллиона человек в неделю общаются с ChatGPT о самоубийстве

Виктор
42 минуты назад
Никита, Почему то все лезут в Европу и Америку а к нам скоро и Таджики не поедут?Их уже на стройках не много. Да и наших тоже.На базарах-в маршрутках

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Юлия Ненахова
43 минуты назад
Elusive, да вообще ничего не объяснили. Пять абзацев воды фактически дублируют заголовок

Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» на грани провала, заявили инсайдеры

Виктор
52 минуты назад
А где наша Родина?

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Elusive Joe
55 минут назад
Интересно, какой закон физики, мешает строить в длину или ширину? Стыки для компенсации расширения здания от температуры давно созданы

Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» на грани провала, заявили инсайдеры

Stas Ryzhankov
1 час назад
Франция? теперь уже одном в ряду с самым большим госдолгом в Европе после Греции, Италии, Бельгии... Ирландия? - за счёт юрлиц Гуугл и Мета*?! Что за

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Elusive Joe
1 час назад
Эдуард, не стоит спорить с фанатиками проповедника писавшего кровью XD

В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет

Александр Шишов
1 час назад
ром, а Кыюв тоже самое что Жмеринка

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Виталий Зорин
1 час назад
Алексей, как я понимаю, например, из Европы указано только 4 страны, а все остальные страны Европы идут в Остальной мир. Так и в Северную Америку на

Инфографика: в каких странах больше всего лесов

Вадим Шуклин
2 часа назад
Россия в ...опе, как обычно 😁Зато по телику то в уши ссут🤣

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Николай Соловьев
2 часа назад
Anatoly, чтобы жить по ппс, нужно чтобы у вас было все было произведено в России.У вас пылесос вихрь? Холодильник Смоленск,машина Лада? компьютер,

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

ром сок
2 часа назад
легкий, не , ты брехун , укры чинуш в мусорные баки пихали, а наши ватники только на коленях привыкли стоять перед шушерой

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

ром сок
2 часа назад
легкий, точно а рузге Ваня пропил хату , чем строить))

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

ром сок
2 часа назад
Violet, для упоротых "патриотов" на РФ Гонконг тоже самое что Шанхай

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

легкий на
2 часа назад
Ар, на колени становятся украинцы, регулярно.

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно