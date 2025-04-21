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Только что
Илья Гриднев
3

Астрономы впервые надежно зафиксировали одинокую черную дыру  

5.2

Ученые подтвердили природу невидимого тела, споры о котором шли с 2011 года. Это первая обнаруженная изолированная черная дыра. Объект массой в семь Солнц заметили в Млечном Пути благодаря редкому явлению — гравитационному микролинзированию, которое исказило свет далекой звезды.

Астрономия
# Gaia
# Hubble
# космос
# черная дыра
Астрономы впервые надежно зафиксировали одинокую черную дыру  – иллюстрация к материалу на Naked Science
Поле WFC3 F814W размером 2,4×2,0 дюйма, на котором показано поле OGLE-2011-BLG-0462 в 2022 году. Обозначены звезда-источник и ее более яркая соседка. Слабая звезда мало влияет на астрометрию источника. Для каждой звезды зеленый круг показывает ее местоположение в E1 в 2011 году, а красный круг — местоположение в E11 в 2022 году. Звезды в этом поле галактической выпуклости обычно перемещаются примерно на 1 пиксель WFC3/UVIS (0,040 ′′) в течение 11 лет. / © The Astrophysical Journal (2025). DOI: 10.3847/1538-4357/adbe6e

До сих пор все известные черные дыры звездной массы находились в двойных системах. Их обнаруживали по рентгеновскому излучению от падающего на дыру вещества или по гравитационным волнам от слияний. Но одиночные черные дыры, которые не взаимодействуют с объектами вокруг, оставались гипотетическими — их нельзя «увидеть» стандартными методами.  

В 2022 году две научные группы спорили о природе загадочного объекта в созвездии Стрельца. Первая команда заявила, что это черная дыра, вторая предположила — нейтронная звезда. Новые данные орбитального телескопа Hubble и зонда Gaia поставили точку в дискуссии: масса объекта превышает максимально возможную для нейтронных звезд, а отсутствие излучения подтвердило его природу. Результаты опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.  

Объект MOA-2011-BLG-191/OGLE-2011-BLG-0462 привлек внимание в 2011 году, когда его гравитация на 270 дней исказила свет звезды в 19 тысячах световых лет от Земли. Ученые измерили смещение положения звезды на небе — эффект, предсказанный Эйнштейном. 

Метод гравитационного микролинзирования позволил определить массу и расстояние. Когда невидимый объект проходил перед звездой, его гравитация действовала как линза: усилила яркость звезды и сместила ее видимое положение на 0,7 миллисекунды дуги — это примерно как монета на Луне. Изменения зафиксировали Hubble и наземные телескопы.  

В итоге решающими доказательствами стали данные о массе, отсутствии излучения и скорости объекта. Он в семь раз тяжелее Солнца, а нейтронные звезды не могут быть массивнее трех Солнц — их гравитация «схлопывает» вещество в кварковую материю.  

Кроме того, черная дыра не испускает свет, в отличие от нейтронных звезд, которые часто видны в рентгеновском диапазоне. И объект двигался со скоростью 45 километров в секунду — это следствие «удара» при взрыве сверхновой и типично для черных дыр.  

Открытие подтвердило, что одиночные черные дыры можно находить и через микролинзирование. По оценкам, в Млечном Пути их может быть до 100 миллионов. В 2027 году запустят телескоп Nancy Grace Roman — его камера с обзором в 100 раз шире, чем у Hubble, позволит находить десятки таких объектов ежегодно.  

Обнаружение изолированной черной дыры открывает новое окно в изучение темной стороны Вселенной. Это не только проверка теорий эволюции звезд, но и шаг к пониманию роли черных дыр в формировании галактик. Следующая цель — создать карту их распределения в Млечном Пути и раскрыть тайны «тихих гравитационных монстров».

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Астрономия
# Gaia
# Hubble
# космос
# черная дыра
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Unitsky String Technologies Inc.
# Ростов-на-Дону
# струнный рельс
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