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7 минут назад
Андрей П.
13

Ученые впервые описали новый вид ракообразного паразита по отпечатку на копролите

4.7

Американские палеонтологи описали уникальную находку древнего ракообразного. Они открыли новый вид ракообразного, чей экзоскелет отлично отпечатался на копролите доисторического животного. Находка принадлежит к изоподам, которые паразитируют на рыбах, а по исключительной сохранности следа ученые предположили, что ракообразное проглотили 20 миллионов лет назад.

Палеонтология
# древние виды
# копролиты
# миоцен
# отпечаток
# паразиты
# ракообразные
Копролит миоценового позвоночного, сохранивший отпечаток спинной поверхности цимотоидной изоподы Calverteca osbornei
Копролит миоценового позвоночного, сохранивший отпечаток спинной поверхности цимотоидной изоподы Calverteca osbornei. А) Полный вид копролита с отпечатком. Б) Увеличенный вид конца копролита и отпечатка тела изоподы. Передний конец ракообразного ориентирован вверх. Копролит был посыпан сублимированным хлоридом аммония для выделения деталей и улучшения контраста / ©️ Palaeontologia Electronica, Stephen J. Godfrey et al.

Привычные окаменелые остатки древних животных — это кости скелета или их фрагменты. Наиболее информативны в этом смысле зубы, самые твердые элементы организма, которые сложно уничтожить. Некоторые известные науке виды известны только по таким остаткам, например недавно открытый вид вымерших акул или ядовитый ящер с характерными бороздами на зубах.

Гораздо реже встречаются другие разновидности следов древней жизни — порой буквальных отпечатков лап динозавров, о подобной находке рассказывал Naked Science. О рационе вымерших животных могут рассказать немногие, но ценные источники: ископаемая пища в желудке или кишечнике и конечный продукт питания — экскременты, которые в окаменелом виде называются копролитами.

Американские палеонтологи из Кентского университета, штат Огайо, и Калвертского морского музея, штат Мэриленд, обнаружили уникальный образец копролита, вероятно, оставленного древней рыбой. На его поверхности остался отпечаток тела цимотоидной изоподы, которые обычно паразитируют на костистых рыбах. По словам специалистов, отпечаток членистоногого отмечается впервые, а исключительная сохранность следа позволила авторам выделить новый вид и род изопод. Подробное описание опубликовано в журнале Palaeontologia Electronica.

Американец Джейсон Осборн, который не принимал участия в исследовании, нашел копролит на дне реки Памункей (Pamunkey River) в штате Вирджиния во время плавания. Он отнес образец в Калвертский морской музей, после чего за описание образца взялись палеонтологи. Для детального изучения отпечатка специалисты сделали его латексные слепки, потому что в естественном состоянии особенности анатомии плохо выделялись.

Увеличенный вид латексного слепка с естественной формы ракообразного Calverteca osbornei, сохранившегося в миоценовом копролите. Белая масштабная линейка равна 1 миллиметру.

Размер образца — 73 миллиметра в длину и 22 в ширину — подсказал исследователям, что «автором» копролита было позвоночное. Отчетливый след экзоскелета цимотоидной изоподы, которые обычно паразитируют на рыбах, говорит о том, что произвести окаменелость могла рыба, либо ее вместе с паразитом проглотило другое существо — черепаха, крокодил или млекопитающее. Вероятнее всего, именно крокодил, поскольку и структура, и размер, и форма похожи на ранее обнаруженные копролиты крокодиловых.

Отложения, в которых обнаружили копролит, относят к нижнему миоценовому отделу неогенового периода. Определить датировку точнее было сложно, но рядом с находкой было много окаменелостей бурдигальского яруса. Иными словами, копролиту примерно 20 миллионов лет.

Ископаемые изоподы, как отмечают палеонтологи, встречаются довольно редко, а отпечаток экзоскелета и вовсе уникальная находка. Представители семейства Cymothoidae обычно крупные ракообразные от одного до шести сантиметров в длину — 17 миллиметров у отпечатанной особи. Хотя ископаемого материала мало, чтобы точно определить таксономическую принадлежность паразита, исследователи отнесли его к новому роду и виду Calverteca osbornei. Название происходит от формации Калверт, где обнаружили копролит, и имени американца, нашедшего образец.

Биология знает более десяти тысяч видов изопод, но как ископаемый отпечаток на копролите отмечается впервые. Палеонтологи также предположили, что образ жизни этих ракообразных в миоцене мог отличаться от современного, и может быть, изоподы паразитировали не только на рыбах, но и рептилиях — к примеру, крокодилах.

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Палеонтология
# древние виды
# копролиты
# миоцен
# отпечаток
# паразиты
# ракообразные
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