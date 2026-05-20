Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Д выполнил первый полет

Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров сообщил, что начались летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д. По его словам, новый самолет, созданный российскими авиаконструкторами, помимо боевых возможностей сможет выполнять функции учебно-боевой машины и воздушного пункта управления.

Су-57Д / © ОАК

Первый вылет выполнил Герой России Сергей Богдан. Полет прошел в штатном режиме и полностью соответствовал программе испытаний.

В «Ростехе» подчеркнули, что отечественная авиационная промышленность продолжает наращивать выпуск современной техники для армии и параллельно развивает новые авиационные платформы. Там отметили, что двухместный Су-57 создавался не только для подготовки пилотов, но и с прицелом на управление совместными действиями пилотируемой авиации и беспилотников в едином информационно-боевом контуре.

Напомним, Су-57 относится к многофункциональным авиационным комплексам пятого поколения и предназначен для уничтожения воздушных, наземных и морских целей. Самолет способен выполнять задачи в любое время суток, в сложных погодных условиях и при активном радиоэлектронном противодействии. Благодаря технологиям малозаметности истребитель может эффективно действовать даже в зоне работы современных систем ПВО.

Новые изображения позволяют значительно лучше рассмотреть конструкцию Су-57Д по сравнению с уже стоящей на вооружении одноместной версией. Самолет получил удлиненный фонарь кабины, а место второго члена экипажа расположено выше и позади пилота.

Появление двухместного Су-57 свидетельствует о серьезной эволюции российских амбиций в области боевой авиации.