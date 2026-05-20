Тюлени-монахи научились спать под водой вверх ногами, чтобы спастись от туристов

Чтобы спастись от назойливого внимания туристов, средиземноморские тюлени-монахи начали прятаться в скрытых подводных пещерах. Зоологи обнаружили, что животные предпочитают спать в крошечных воздушных карманах под скалистыми сводами, часами не вылезая из воды и зависая вверх ногами. Открытие меняет подход к охране вида: теперь экологам предстоит брать под защиту не только удобные пляжи, но и неприметные затопленные ниши.

Исторически средиземноморские тюлени-монахи (Monachus monachus) отдыхали, грелись на солнце и выкармливали детенышей на открытых пляжах. Однако из-за браконьерства и бурного роста туризма в Средиземноморье они стали прятаться в удаленных морских пещерах. До сих пор экологи считали пригодными для жизни тюленей только те гроты, внутри которых есть хотя бы небольшой сухой пляж. Полностью затопленные пещеры в качестве тюленьих убежищ не изучали.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Oryx, установили скрытые влагозащищенные камеры на необитаемом островке Формикула в Ионическом море (Греция). Одну камеру поставили в классической пещере с пляжем, а вторую — в соседней «пузырьковой пещере» (bubble cave). Попасть в нее можно только через длинный подводный тоннель на глубине около метра. Внутри нет ни сантиметра суши — только воздушный карман под скалистым куполом. Мониторинг продолжался 141 день лето и осенью, в пик туристического сезона.

Выяснилось, что тюлени использовали комфортную сухую пещеру с пляжем всего в 21 проценте случаев. Зато в неудобной затопленной пещере они появлялись 84 процента дней наблюдения. В этот глухой изолятор приходили как крупные самцы, так и самки.

Площадь спасительного убежища составляет всего 37 квадратных метров, из которых лишь 14 дают доступ к воздуху под потолком. Чтобы спать в полностью затопленной пещере, тюлени используют летаргическое зависание в воде. Они дрейфуют на поверхности, неподвижно лежат на дне или спят кверху брюхом и вниз головой, погрузив ноздри в воду и надолго задерживая дыхание.

Авторы работы отмечают, что такое поведение полностью противоречит физиологии ластоногих: им необходимо лежать на суше и на солнце для терморегуляции и сушки меха. Ученые напрямую связывают эту экстремальную привычку с фактором человеческого беспокойства. Например, в марте 2020-го и апреле 2022 года, в тихие месяцы вне туристического сезона, зоологи спокойно фиксировали на открытых пляжах Формикулы крупных тюленей. Однако летом на остров массово высаживаются туристы, которые пытаются взаимодействовать с животными.

Исследование доказывает, что дикие животные адаптируются к человеческому фактору (летнему туризму) гораздо экстремальнее, чем считалось ранее. Работа меняет подход к сохранению исчезающих видов: при оценке среды обитания экологам больше нельзя сбрасывать со счетов «мокрые» пещеры. Именно такие неприметные подводные карманы должны получать статус строго охраняемых зон, так как они критически важны для выживания вида в высокий туристический сезон.

Максим Абдулаев 154 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.