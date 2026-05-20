Тюлени-монахи научились спать под водой вверх ногами, чтобы спастись от туристов
Чтобы спастись от назойливого внимания туристов, средиземноморские тюлени-монахи начали прятаться в скрытых подводных пещерах. Зоологи обнаружили, что животные предпочитают спать в крошечных воздушных карманах под скалистыми сводами, часами не вылезая из воды и зависая вверх ногами. Открытие меняет подход к охране вида: теперь экологам предстоит брать под защиту не только удобные пляжи, но и неприметные затопленные ниши.
Исторически средиземноморские тюлени-монахи (Monachus monachus) отдыхали, грелись на солнце и выкармливали детенышей на открытых пляжах. Однако из-за браконьерства и бурного роста туризма в Средиземноморье они стали прятаться в удаленных морских пещерах. До сих пор экологи считали пригодными для жизни тюленей только те гроты, внутри которых есть хотя бы небольшой сухой пляж. Полностью затопленные пещеры в качестве тюленьих убежищ не изучали.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Oryx, установили скрытые влагозащищенные камеры на необитаемом островке Формикула в Ионическом море (Греция). Одну камеру поставили в классической пещере с пляжем, а вторую — в соседней «пузырьковой пещере» (bubble cave). Попасть в нее можно только через длинный подводный тоннель на глубине около метра. Внутри нет ни сантиметра суши — только воздушный карман под скалистым куполом. Мониторинг продолжался 141 день лето и осенью, в пик туристического сезона.
Выяснилось, что тюлени использовали комфортную сухую пещеру с пляжем всего в 21 проценте случаев. Зато в неудобной затопленной пещере они появлялись 84 процента дней наблюдения. В этот глухой изолятор приходили как крупные самцы, так и самки.
Площадь спасительного убежища составляет всего 37 квадратных метров, из которых лишь 14 дают доступ к воздуху под потолком. Чтобы спать в полностью затопленной пещере, тюлени используют летаргическое зависание в воде. Они дрейфуют на поверхности, неподвижно лежат на дне или спят кверху брюхом и вниз головой, погрузив ноздри в воду и надолго задерживая дыхание.
Авторы работы отмечают, что такое поведение полностью противоречит физиологии ластоногих: им необходимо лежать на суше и на солнце для терморегуляции и сушки меха. Ученые напрямую связывают эту экстремальную привычку с фактором человеческого беспокойства. Например, в марте 2020-го и апреле 2022 года, в тихие месяцы вне туристического сезона, зоологи спокойно фиксировали на открытых пляжах Формикулы крупных тюленей. Однако летом на остров массово высаживаются туристы, которые пытаются взаимодействовать с животными.
Исследование доказывает, что дикие животные адаптируются к человеческому фактору (летнему туризму) гораздо экстремальнее, чем считалось ранее. Работа меняет подход к сохранению исчезающих видов: при оценке среды обитания экологам больше нельзя сбрасывать со счетов «мокрые» пещеры. Именно такие неприметные подводные карманы должны получать статус строго охраняемых зон, так как они критически важны для выживания вида в высокий туристический сезон.
Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.
Биологи создали роботизированную модель гремучей змеи и доказали, что ее трещотка выполняет функцию отпугивающего сигнала. Эксперименты в зоопарке показали, что животные, чьи ареалы в дикой природе пересекаются с местами обитания этих рептилий, испытывают перед звуком трещотки генетически заложенный страх.
Результаты нового генетического исследования поставили под сомнение версию о генуэзском происхождении Колумба. Анализ ДНК, выделенной из останков прямых потомков мореплавателя, позволил предположить, что Колумб происходил из влиятельной дворянской семьи с северо-запада Испании.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
17 Июня, 2022
Что мы можем извлечь из «черного ящика»?
12 Июня, 2021
Сопло Лаваля — машина, создающая сверхзвук
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии