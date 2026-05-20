Городская жизнь сделала животных смелее и любопытнее

В условиях глобальной тенденции к урбанизации диким животным, насекомым и птицам приходится адаптироваться к стремительным изменениям среды обитания. Ученые проанализировали, как меняется «характер» городских животных по сравнению с их собратьями из сельской местности.

До сих пор исследователи не проводили количественного сравнения поведения городских и пригородных популяций различных видов. Соответственно, не было обобщающих выводов о поведенческих изменениях, связанных с урбанизацией, у разных видов в глобальном масштабе.

Во время глобального анализа ученые объединили данные 80 существующих работ, посвященных особенностям поведения животных. Эти исследования охватили 133 вида животных из 28 стран и показали, что городские особи ведут себя смелее, агрессивнее, любознательнее и активнее, чем обитатели сельской местности.

Более 70% научных работ было посвящено птицам, на долю насекомых, земноводных и пресмыкающихся пришлось меньше данных. Это говорит о том, что влияние урбанизации на поведение большинства видов изучено недостаточно. Результаты исследования опубликованы в издании Journal of Animal Ecology.

Анализ поведенческих особенностей животных в разных условиях обитания позволяет понять, как формируется жизненный опыт отдельных особей при взаимодействии с окружающей средой. Наследуемое и повторяющееся поведение составляет «личность» животного, а такие качества, как смелость, любопытство, агрессивность и активность, напрямую влияют на вероятность выживания и адаптации к городской среде.

Именно эти качества легли в основу анализа поведенческих различий, связанных с урбанизацией, у диких популяций птиц, млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся и насекомых.

Как смелость интерпретировалась индивидуальная реакция на риск, как агрессивность — реакция особей на сородичей, активность — степень подвижности особи, исследовательский интерес — реакция на новые ситуации в отсутствие риска. Результаты анализа показали, что городские популяции демонстрируют более смелое, активное, агрессивное и любопытное поведение по сравнению с популяциями, обитающими за пределами городов.

Исследователи отметили, что смелее становятся не только виды, которые мы привыкли видеть в городах, в частности крысы, чайки и голуби, но и те, кто больше ассоциируется с сельской местностью. Например, к городской жизни адаптируются пеночки-теньковки, желтоголовые корольки и обыкновенные сверчки.

Результаты указали на то, что градостроителям необходимо учитывать особенности поведения животных, особенно в условиях усиливающейся урбанизации. Это может включать в себя создание взаимосвязанных зеленых зон для поддержания контактов и генетического обмена между субпопуляциями городских животных.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Лена 9 статей Люблю науку, и пишу про науку, потому что, как сказал великий физик-теоретик Стивен Вайнберг, попытка понять Вселенную — одна из вещей, способных приподнять человеческую жизнь над уровнем фарса и придать ей черты высокой трагедии