Городская жизнь сделала животных смелее и любопытнее
В условиях глобальной тенденции к урбанизации диким животным, насекомым и птицам приходится адаптироваться к стремительным изменениям среды обитания. Ученые проанализировали, как меняется «характер» городских животных по сравнению с их собратьями из сельской местности.
До сих пор исследователи не проводили количественного сравнения поведения городских и пригородных популяций различных видов. Соответственно, не было обобщающих выводов о поведенческих изменениях, связанных с урбанизацией, у разных видов в глобальном масштабе.
Во время глобального анализа ученые объединили данные 80 существующих работ, посвященных особенностям поведения животных. Эти исследования охватили 133 вида животных из 28 стран и показали, что городские особи ведут себя смелее, агрессивнее, любознательнее и активнее, чем обитатели сельской местности.
Более 70% научных работ было посвящено птицам, на долю насекомых, земноводных и пресмыкающихся пришлось меньше данных. Это говорит о том, что влияние урбанизации на поведение большинства видов изучено недостаточно. Результаты исследования опубликованы в издании Journal of Animal Ecology.
Анализ поведенческих особенностей животных в разных условиях обитания позволяет понять, как формируется жизненный опыт отдельных особей при взаимодействии с окружающей средой. Наследуемое и повторяющееся поведение составляет «личность» животного, а такие качества, как смелость, любопытство, агрессивность и активность, напрямую влияют на вероятность выживания и адаптации к городской среде.
Именно эти качества легли в основу анализа поведенческих различий, связанных с урбанизацией, у диких популяций птиц, млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся и насекомых.
Как смелость интерпретировалась индивидуальная реакция на риск, как агрессивность — реакция особей на сородичей, активность — степень подвижности особи, исследовательский интерес — реакция на новые ситуации в отсутствие риска. Результаты анализа показали, что городские популяции демонстрируют более смелое, активное, агрессивное и любопытное поведение по сравнению с популяциями, обитающими за пределами городов.
Исследователи отметили, что смелее становятся не только виды, которые мы привыкли видеть в городах, в частности крысы, чайки и голуби, но и те, кто больше ассоциируется с сельской местностью. Например, к городской жизни адаптируются пеночки-теньковки, желтоголовые корольки и обыкновенные сверчки.
Результаты указали на то, что градостроителям необходимо учитывать особенности поведения животных, особенно в условиях усиливающейся урбанизации. Это может включать в себя создание взаимосвязанных зеленых зон для поддержания контактов и генетического обмена между субпопуляциями городских животных.
Команда археологов в составе младшего научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Натальи Григорьевой и археозоологов Института экологии растений и животных УрО РАН Ольги Бачуры и Татьяны Лобановой завершила комплексное исследование коллекции костей животных из раскопок поселения на Земляном городище Старой Ладоги (Ленинградская область). В ходе работы удалось проследить изменения системы хозяйства жителей на протяжении почти 10 веков.
Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.
Биологи создали роботизированную модель гремучей змеи и доказали, что ее трещотка выполняет функцию отпугивающего сигнала. Эксперименты в зоопарке показали, что животные, чьи ареалы в дикой природе пересекаются с местами обитания этих рептилий, испытывают перед звуком трещотки генетически заложенный страх.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
15 Октября, 2014
Что общего у чувства юмора и павлиньего хвоста?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии