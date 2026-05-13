Рейтинг самых загруженных аэропортов мира

В 2025 году самый загруженный аэропорт мира находился не в Дубае, не в Лондоне и не в Токио. Лидером вновь стала Атланта (США).

Международный аэропорт Атланты Хартсфилд–Джексон обслужил 106,3 миллиона пассажиров, став единственным аэропортом в мире, преодолевшим отметку в 100 миллионов человек за год.

Рейтинг, представленный выше, составлен на основе новых данных Airports Council International и учитывает общее количество прибывших и вылетевших пассажиров в 2025 году. Транзитные пассажиры засчитывались только один раз.

Аэропорт Атланты, который в 2026 году отметит свое столетие, удерживает звание самого загруженного аэропорта мира с 1998 года — за исключением 2020-го, когда мировые авиаперевозки резко сократились из-за пандемии. Названный в честь двух бывших мэров города, Хартсфилд–Джексон является главным хабом и штаб-квартирой авиакомпании Delta Air Lines — крупнейшей авиакомпании мира по выручке и стоимости бренда. Кроме того, здесь активно работают Frontier Airlines и Southwest Airlines. В результате из аэропорта ежедневно отправляется более тысячи рейсов.

Атланта — далеко не единственный американский аэропорт в верхней части рейтинга. США занимают сразу четыре позиции в десятке самых загруженных аэропортов мира — больше, чем любая другая страна.

Международный аэропорт Даллас Форт-Уэрт с пассажиропотоком 85,7 миллиона человек занял четвертое место в мире. А огромный Международный аэропорт Денвера оказался на десятой строчке, обслужив 82,4 миллиона пассажиров в 2025 году.

Шестое место досталось Международному аэропорту О’Хара — через него прошло 84,8 миллиона пассажиров. До 1998 года именно O’Hare четверть века считался самым загруженным аэропортом мира, пока лидерство не перешло к Атланте.

Ни один аэропорт Африки или Южной Америки не вошел в десятку самых загруженных аэропортов мира. Рейтинг в основном формируют крупнейшие авиационные хабы Восточной Азии и Ближнего Востока.

Среди них:

Аэропорт Ханэда — 91,7 миллиона пассажиров;

Шанхайский международный аэропорт Пудун — 85 миллионов;

Аэропорт Стамбула — 84,4 миллиона.

Аэропорт Хитроу остается самым загруженным аэропортом Европы, обслужив 84,5 миллиона пассажиров в 2025 году.

Тем временем Международный аэропорт Дубая вышел на второе место в мире с показателем 95,2 миллиона пассажиров, одновременно сохранив статус крупнейшего международного аэропорта по объему международных перевозок. Это отражает стратегию Объединенных Арабских Эмиратов, которая на протяжении многих лет превращает Дубай в глобальный авиационный центр, соединяющий Азию, Европу и западный мир.