Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг самых загруженных аэропортов мира
В 2025 году самый загруженный аэропорт мира находился не в Дубае, не в Лондоне и не в Токио. Лидером вновь стала Атланта (США).
Международный аэропорт Атланты Хартсфилд–Джексон обслужил 106,3 миллиона пассажиров, став единственным аэропортом в мире, преодолевшим отметку в 100 миллионов человек за год.
Рейтинг, представленный выше, составлен на основе новых данных Airports Council International и учитывает общее количество прибывших и вылетевших пассажиров в 2025 году. Транзитные пассажиры засчитывались только один раз.
Аэропорт Атланты, который в 2026 году отметит свое столетие, удерживает звание самого загруженного аэропорта мира с 1998 года — за исключением 2020-го, когда мировые авиаперевозки резко сократились из-за пандемии. Названный в честь двух бывших мэров города, Хартсфилд–Джексон является главным хабом и штаб-квартирой авиакомпании Delta Air Lines — крупнейшей авиакомпании мира по выручке и стоимости бренда. Кроме того, здесь активно работают Frontier Airlines и Southwest Airlines. В результате из аэропорта ежедневно отправляется более тысячи рейсов.
Атланта — далеко не единственный американский аэропорт в верхней части рейтинга. США занимают сразу четыре позиции в десятке самых загруженных аэропортов мира — больше, чем любая другая страна.
Международный аэропорт Даллас Форт-Уэрт с пассажиропотоком 85,7 миллиона человек занял четвертое место в мире. А огромный Международный аэропорт Денвера оказался на десятой строчке, обслужив 82,4 миллиона пассажиров в 2025 году.
Шестое место досталось Международному аэропорту О’Хара — через него прошло 84,8 миллиона пассажиров. До 1998 года именно O’Hare четверть века считался самым загруженным аэропортом мира, пока лидерство не перешло к Атланте.
Ни один аэропорт Африки или Южной Америки не вошел в десятку самых загруженных аэропортов мира. Рейтинг в основном формируют крупнейшие авиационные хабы Восточной Азии и Ближнего Востока.
Среди них:
- Аэропорт Ханэда — 91,7 миллиона пассажиров;
- Шанхайский международный аэропорт Пудун — 85 миллионов;
- Аэропорт Стамбула — 84,4 миллиона.
Аэропорт Хитроу остается самым загруженным аэропортом Европы, обслужив 84,5 миллиона пассажиров в 2025 году.
Тем временем Международный аэропорт Дубая вышел на второе место в мире с показателем 95,2 миллиона пассажиров, одновременно сохранив статус крупнейшего международного аэропорта по объему международных перевозок. Это отражает стратегию Объединенных Арабских Эмиратов, которая на протяжении многих лет превращает Дубай в глобальный авиационный центр, соединяющий Азию, Европу и западный мир.
Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.
Римская империя господствовала в Британии на протяжении приблизительно четырех веков. За это время римляне сильно повлияли на местное население: строили города, внедряли новые законы, развивали торговлю и меняли образ жизни. Однако авторы нового исследования выяснили, что вопреки распространенному мнению, генетический вклад как римлян, так и викингов в население Британских островов был на удивление слабым. Гораздо большее влияние на происхождение современных британцев оказали более поздние миграции англосаксов.
Вопрос формирования первых континентов на Земле до сих пор вызывает научные дискуссии. Исследование состава древнейших известных минералов, сохранившихся в архейских магматических горных породах Австралии, стало новым подтверждением того, что континенты появились в результате субдукции 3,5 миллиарда лет назад.
Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.
Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.
Астрономы впервые использовали гравитационные волны, чтобы косвенно оценить параметры одного из ключевых процессов термоядерного горения в массивных светилах. Именно от него зависит, какие звезды взрываются, какие превращаются в черные дыры и как во Вселенной появляются углерод и кислород — элементы, без которых не было бы ни планет, ни жизни.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
23 Декабря, 2014
10 самых мощных суперкомпьютеров мира
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии