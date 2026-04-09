9 апреля, 13:25
Андрей Серегин
В Гватемале нашли одно из первых свидетельств коллегиального правления майя

Представления о политическом устройстве древних майя долгое время сводились к образу всемогущего обожествленного царя. Однако новые находки археологов в джунглях Гватемалы показали, что на смену абсолютной монархии там пришла куда более открытая форма власти — с советами, открытыми заседаниями и коллективной ответственностью.

План раскопок Уканале и 3D-реконструкция дома совета / © Antiquity

На протяжении классического периода государственное устройство майя на южных низменностях базировалось на институте священных царей — «кухул ахав». Эта система была иерархичной и находила воплощение в замкнутых дворцовых комплексах: в них правитель возвышался над подданными и физически, и символически. Однако на рубеже VIII и IX веков в Уканале, столице царства Канвицналь, произошел пожар с последующим осквернением царского захоронения.

Это событие совпало по времени с приходом к власти нового лидера, который предпочитал позиционировать себя не как верховного владыку, а как фигуру, действующую наравне с другими представителями знати. Именно в этот период в городе развернулось активное строительство и был возведен объект, привлекший внимание ученых, — дом совета.

Ученые обнаружили это сооружение во время раскопок города Уканаль в департаменте Петен. Результаты своей работы они опубликовали в журнале Antiquity.

Исследователи нашли фундамент здания и сразу отметили его необычную форму: просторный зал без внутренних перегородок, фасад которого был обращен к большой общественной площади. В отличие от монументальных каменных дворцов с толстыми стенами, конструкция этого здания предполагала легкость и открытость. Его основу составляли деревянные колонны на невысоком каменном основании, а передняя часть постройки оставалась полностью распахнутой в сторону площади. Внутри зала располагался небольшой прямоугольный алтарь.

Авторы исследования поняли, что это здание представляет собой дом совета, поскольку его облик совпадал с документальными описаниями более позднего колониального периода. Согласно этим данным, в таких постройках правители совместно с главами родов собирались для обсуждения вопросов войны и мира, суда и ритуальных празднеств.

Архитектура здания не просто отражает социальные отношения, но и активно формирует их. Открытая планировка колоннады способствовала горизонтальному взаимодействию: собравшиеся в зале лидеры находились в равном положении, их действия оставались доступными для обозрения простых горожан, заполнявших площадь. Такой подход сильно отличался от старой модели, где царь был скрыт от глаз подданных в глубине дворцовых покоев.

По мнению ученых, эту находку можно считать свидетельством серьезной политической трансформации в регионе. Появление подобных зданий совета совпадает с отказом от строительства гигантских царских резиденций и распространением нового изобразительного канона. В искусстве того времени все чаще встречаются «сцены конференций», где персонажи равного статуса сидят друг напротив друга, тогда как раньше правитель всегда изображался выше и крупнее остальных. Сооружение открытого зала на месте разрушенных царских святынь символизирует осознанный выбор элиты в пользу новой модели государственности, где власть становилась прозрачнее и доступнее для общества.

9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

8 апреля, 15:10
Любовь С.

Жизнь в облаках Венеры могла быть занесена с Земли

Могут ли земные микробы путешествовать между планетами внутри метеоритов и регулярно попадать в венерианские облака? Если да, то возможное обнаружение жизни на соседней планете нельзя будет автоматически считать доказательством «второго происхождения жизни», поскольку она может оказаться космическим мигрантом.

8 апреля, 15:23
Татьяна Зайцева

Ученые оценили расходы жителя Помпеев на покраску «Голубой комнаты»

Применив современные технологии, исследователи смогли рассчитать, сколько заплатил владелец роскошной виллы в Помпеях за то, чтобы покрасить свое домашнее святилище одним из самых дорогостоящих пигментов Античности — египетским синим. Оказалось, тот не поскупился и потратил на краску сумму, почти равную годовой зарплате римского легионера.

5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

8 апреля, 02:43
Максим Абдулаев

Самый древний осьминог оказался сгнившим наутилусом

Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.

3 апреля, 11:12
Максим Абдулаев

Грибы обменялись информацией о поливе водой и мочой

Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.

19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

