В Гватемале нашли одно из первых свидетельств коллегиального правления майя
Представления о политическом устройстве древних майя долгое время сводились к образу всемогущего обожествленного царя. Однако новые находки археологов в джунглях Гватемалы показали, что на смену абсолютной монархии там пришла куда более открытая форма власти — с советами, открытыми заседаниями и коллективной ответственностью.
На протяжении классического периода государственное устройство майя на южных низменностях базировалось на институте священных царей — «кухул ахав». Эта система была иерархичной и находила воплощение в замкнутых дворцовых комплексах: в них правитель возвышался над подданными и физически, и символически. Однако на рубеже VIII и IX веков в Уканале, столице царства Канвицналь, произошел пожар с последующим осквернением царского захоронения.
Это событие совпало по времени с приходом к власти нового лидера, который предпочитал позиционировать себя не как верховного владыку, а как фигуру, действующую наравне с другими представителями знати. Именно в этот период в городе развернулось активное строительство и был возведен объект, привлекший внимание ученых, — дом совета.
Ученые обнаружили это сооружение во время раскопок города Уканаль в департаменте Петен. Результаты своей работы они опубликовали в журнале Antiquity.
Исследователи нашли фундамент здания и сразу отметили его необычную форму: просторный зал без внутренних перегородок, фасад которого был обращен к большой общественной площади. В отличие от монументальных каменных дворцов с толстыми стенами, конструкция этого здания предполагала легкость и открытость. Его основу составляли деревянные колонны на невысоком каменном основании, а передняя часть постройки оставалась полностью распахнутой в сторону площади. Внутри зала располагался небольшой прямоугольный алтарь.
Авторы исследования поняли, что это здание представляет собой дом совета, поскольку его облик совпадал с документальными описаниями более позднего колониального периода. Согласно этим данным, в таких постройках правители совместно с главами родов собирались для обсуждения вопросов войны и мира, суда и ритуальных празднеств.
Архитектура здания не просто отражает социальные отношения, но и активно формирует их. Открытая планировка колоннады способствовала горизонтальному взаимодействию: собравшиеся в зале лидеры находились в равном положении, их действия оставались доступными для обозрения простых горожан, заполнявших площадь. Такой подход сильно отличался от старой модели, где царь был скрыт от глаз подданных в глубине дворцовых покоев.
По мнению ученых, эту находку можно считать свидетельством серьезной политической трансформации в регионе. Появление подобных зданий совета совпадает с отказом от строительства гигантских царских резиденций и распространением нового изобразительного канона. В искусстве того времени все чаще встречаются «сцены конференций», где персонажи равного статуса сидят друг напротив друга, тогда как раньше правитель всегда изображался выше и крупнее остальных. Сооружение открытого зала на месте разрушенных царских святынь символизирует осознанный выбор элиты в пользу новой модели государственности, где власть становилась прозрачнее и доступнее для общества.
