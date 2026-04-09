  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
9 апреля, 14:00
Илья Гриднев
53

Риск развития рака оказался выше у людей, не состоявших в браке

❋ 4.2

Популяционное исследование с выборкой в 100 миллионов американцев показало, что люди без опыта супружеской жизни заболевали раком чаще тех, кто создавал семью. Разрыв в статистике касался почти всех видов опухолей во множестве демографических групп. Сильнее всего тенденция затронула предотвратимые виды онкологических заболеваний от инфекций, курения и особенностей репродуктивного поведения.

Медицина
# брак
# онкология
# риск рака
# семья
Образ жизни одиноких людей, которые никогда не были в браке, в среднем в большей степени потворствует развитию онкологии / © Unsplash/CC0 Public Domain

Врачи давно знали о связи социальных факторов с физическим состоянием людей. По статистике, семейная жизнь коррелирует с лучшими медицинскими показателями и большей продолжительностью жизни. Ученые объясняют это взаимной поддержкой, финансовой стабильностью и более здоровым бытом партнеров. В обществе также может действовать эффект здорового отбора. Обладатели вредных привычек или хронических болезней изначально реже создают союзы.

В онкологии прошлые исследования концентрировались на событиях после постановки диагноза. Женатые пациенты выявляли проблемы на ранних стадиях и впоследствии жили дольше. Спутники помогали друг другу проходить скрининги и соблюдать режим лечения. 

Наука почти не обладала современными данными о корреляции статуса отношений с риском получить диагноз. Несколько старых научных работ затрагивали эту тему на небольших выборках из прошлого века. С тех пор люди изменили привычки, формы создания партнерств и методы диагностики. 

В масштабном исследовании американские медики проанализировали базу медицинских записей из 12 штатов с 2015 по 2022 год. Массив данных охватывал более 100 миллионов человек. Результаты опубликовали в журнале Cancer Research Communications

Ученые распределили граждан старше 30 лет на две демографические когорты. В первую группу вошли состоявшие в браке, разведенные и овдовевшие. Во вторую категорию попали люди без официальной регистрации союзов — в нее вошел каждый пятый. Невозможность отличить длительное совместное проживание без документов от реального одиночества стала главной неточностью. 

За время наблюдения система зафиксировала свыше четырех миллионов случаев появления злокачественных опухолей. Врачи сделали поправки на возраст, пол и расовое происхождение. Оказалось, более 18% недугов пришлось на холостых пациентов. Никогда не состоявшие в браке мужчины сталкивались с онкопатологиями на 68% чаще когда-либо женатых. У одиноких женщин аналогичный разрыв составил 85%. 

Самые заметные отличия проявились в статистике рака от вируса папилломы человека: в пять раз чаще для рака анального отверстия у мужчин и в три раза чаще для рака шейки матки у женщин. Медики объяснили такие показатели более частой сменой половых партнеров вне моногамного союза.

Скачок заболеваемости у одиноких граждан врачи также выявили для рака печени, легких, желудка и пищевода. Эти недуги сопутствовали систематическому курению и частому употреблению алкоголя. А одинокие женщины из-за меньшего количества беременностей чаще лечили новообразования яичников или матки.

Разница оказалась минимальной для болезней с хорошими программами раннего выявления: раком груди, раком щитовидной и предстательной желез. Расхождение статистики между группами росло с годами. До 55 лет на показатели больше влияло исходно крепкое здоровье людей при поиске пары. После пересечения этой отметки цифры отражали накопленные за жизнь негативные привычки.

Авторы научной работы указали на отсутствие прямой причинно-следственной связи между росписью в документах и здоровьем клеток. Регистрация отношений не защищала от онкозаболеваний биологически. Отсутствие союза просто служило индикатором других рисков. Одинокие реже посещали клиники для профилактики.

Ученые сделали вывод о необходимости изменить стратегию диспансеризации. Клиникам порекомендовали обращать приоритетное внимание на людей без партнера при планировании осмотров. Социальный статус назвали четким сигналом для дополнительного контроля за здоровьем.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Илья Гриднев
157 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
Показать больше
Медицина
# брак
# онкология
# риск рака
# семья
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Тригонометрия
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
09 Апр
Бесплатно
К Луне и дальше
Библиотека им. Анны Ахматовой
Москва
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Радиосвязь с «Востоком-1» во время полета Ю.А. Гагарина
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Церера — первый открытый астероид
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Скорая помощь: 150 лет эволюции экстренной медицины
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Гиганты морскиx глубин. Мифы и реальность
Московский зоопарк
Москва
Лекция
10 Апр
1400
Вавилон — город возможностей
Medio Modo
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Космический биолог — профессия будущего
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Апр
Бесплатно
Возможно ли терраформировать Марс?
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
8 апреля, 15:10
Любовь С.

Жизнь в облаках Венеры могла быть занесена с Земли

Могут ли земные микробы путешествовать между планетами внутри метеоритов и регулярно попадать в венерианские облака? Если да, то возможное обнаружение жизни на соседней планете нельзя будет автоматически считать доказательством «второго происхождения жизни», поскольку она может оказаться космическим мигрантом.

Астрономия
# астероиды
# атмосфера
# Венера
# Земля
# метеориты
# микробы
# панспермия
8 апреля, 15:23
Татьяна Зайцева

Ученые оценили расходы жителя Помпеев на покраску «Голубой комнаты»

Применив современные технологии, исследователи смогли рассчитать, сколько заплатил владелец роскошной виллы в Помпеях за то, чтобы покрасить свое домашнее святилище одним из самых дорогостоящих пигментов Античности — египетским синим. Оказалось, тот не поскупился и потратил на краску сумму, почти равную годовой зарплате римского легионера.

История
# археология
# архитектура
# Древние здания
# красители
# Помпеи
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
8 апреля, 02:43
Максим Абдулаев

Самый древний осьминог оказался сгнившим наутилусом

Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.

Палеонтология
# головоногие моллюски
# Наутилус
# осьминоги
# эволюция
3 апреля, 11:12
Максим Абдулаев

Грибы обменялись информацией о поливе водой и мочой

Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.

Биология
# грибы
# коммуникация клеток
# микориза
# экология
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Почему пить два литра воды в день не всегда полезно

    9 апреля, 15:10

  2. Риск развития рака оказался выше у людей, не состоявших в браке

    9 апреля, 14:00

  3. В Гватемале нашли одно из первых свидетельств коллегиального правления майя

    9 апреля, 13:25

  4. В блазаре впервые обнаружили второй джет — признак редкой пары черных дыр

    9 апреля, 11:41
Выбор редакции

Почему американцы возвращаются на Луну через полвека перерыва: видеоподкаст Naked Science

1 апреля, 19:36

Последние комментарии

Николай Цыгикало
6 минут назад
Igor, эта компания давно разрабатывает тихий сверхзвуковой самолёт. Сюда просто его фото присобачено.

В России запатентовали концепт «тихого» сверхзвукового пассажирского самолета

Alex Borushkov
1 час назад
Артём, ставить знак равенства между авиацией и гиперзвуковых и ракетами - это вообще ничего не понимать. У США и Китая они тоже есть так то. Отрыв

Рейтинг: крупнейшие военно-воздушные силы мира в 2026 году

Igor Baybakov
1 час назад
Николай, может американская компания и оформила патент?

В России запатентовали концепт «тихого» сверхзвукового пассажирского самолета

Sam Dowson
1 час назад
"Классическая ботаника рассматривает почву как единственный источник минерального питания наземных растений". Разве? 1843 год опыты Гри, 1846 год -

Листья растений усвоили минералы из пыли

Вв Вв
2 часа назад
Нужно на Венеру привести много щёлочи, она загасит кислоту и атмосфера станет похожа на земную.

Жизнь в облаках Венеры могла быть занесена с Земли

Estes
2 часа назад
Откуда в швейцарии такие ввп? Там страна меньше ленобласти, без особых ископаемых и промки

Инфографика: как первичное размещение акций SpaceX выведет компанию в топ-10 мировых гигантов

Alek K
2 часа назад
Хәйбулла(әрлән)

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Сергей Механик
3 часа назад
Николай, ну да, многое недосказано. Но хотя бы сама идея, желание и перспектива обговаривается и заслуживает положительных эмоций. Приятно уже, что

В России запатентовали концепт «тихого» сверхзвукового пассажирского самолета

Любовь С.
3 часа назад
Dmitriy, в вакууме, конечно, жить активно почти никто не может – только отдельные микрооргнаизмы в "спящем" состоянии, да и с питанием в атмосфере есть

Жизнь в облаках Венеры могла быть занесена с Земли

Mescalit o
3 часа назад
Сколько BYD продаёт в самом Китае?

Рейтинг: крупнейшие производители электромобилей в мире

Adam Darski
4 часа назад
Haven, йо-хо-хо!

Музыкальные предпочтения человека связали с уровнем интеллекта

Алексей Волков
5 часов назад
В Эстонии пьют вина больше чем в Испании и Аргентине? Удалите эту статью она не чего не имеет общего с реальным потреблением. Эстония является

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего вина

Igor Игорь
5 часов назад
А как же этот? Breguet 761/763/765 — серия французских дальнемагистральных двухпалубных авиалайнеров. Разработаны и производились предприятием Breguet Aviation,

Редчайшие «птицы»: пять реактивных авиалайнеров с самым коротким серийным выпуском

Dmitriy
5 часов назад
Любовь, если бы они могли выжить на земле то жили бы в атмосфере земли, а не на земных породах с которыми якобы они летят до Венеры после

Жизнь в облаках Венеры могла быть занесена с Земли

Sam Dowson
6 часов назад
Скорее всего IPO SpaceX при такой оценке спустя несколько дней выведет её в лидеры рейтинга, а то и вообще сделает самой первой.

Инфографика: как первичное размещение акций SpaceX выведет компанию в топ-10 мировых гигантов

Vladimir Klein
6 часов назад
Птичка, то позорище, что сейчас в Испании, это что угодно, но не демократия.

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Vladimir Klein
6 часов назад
Dalerteam, Про «уступки территорий соседям» — это вообще отдельный вид геополитической фантастики. Границы западных соседей Украины защищены

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Vladimir Klein
6 часов назад
Dalerteam, Начнем с классики про «наркозависимого актера». Это уже даже не смешно, это просто лениво. Если человек, находясь под круглосуточным

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Юрий Авагимов
6 часов назад
Андрей, потому что скорость звука 1280 км/ч и все, что летает быстрее называется гиперзвуковым

Сборка экспериментального X-65 вышла на завершающую стадию

Николай Цыгикало
6 часов назад
Сергей, понятно. То есть просто некие общие слова без внятного смысла. Я почему спросил - не увидел в статье признаков "действительно неплохости",

В России запатентовали концепт «тихого» сверхзвукового пассажирского самолета

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно