Риск развития рака оказался выше у людей, не состоявших в браке
Популяционное исследование с выборкой в 100 миллионов американцев показало, что люди без опыта супружеской жизни заболевали раком чаще тех, кто создавал семью. Разрыв в статистике касался почти всех видов опухолей во множестве демографических групп. Сильнее всего тенденция затронула предотвратимые виды онкологических заболеваний от инфекций, курения и особенностей репродуктивного поведения.
Врачи давно знали о связи социальных факторов с физическим состоянием людей. По статистике, семейная жизнь коррелирует с лучшими медицинскими показателями и большей продолжительностью жизни. Ученые объясняют это взаимной поддержкой, финансовой стабильностью и более здоровым бытом партнеров. В обществе также может действовать эффект здорового отбора. Обладатели вредных привычек или хронических болезней изначально реже создают союзы.
В онкологии прошлые исследования концентрировались на событиях после постановки диагноза. Женатые пациенты выявляли проблемы на ранних стадиях и впоследствии жили дольше. Спутники помогали друг другу проходить скрининги и соблюдать режим лечения.
Наука почти не обладала современными данными о корреляции статуса отношений с риском получить диагноз. Несколько старых научных работ затрагивали эту тему на небольших выборках из прошлого века. С тех пор люди изменили привычки, формы создания партнерств и методы диагностики.
В масштабном исследовании американские медики проанализировали базу медицинских записей из 12 штатов с 2015 по 2022 год. Массив данных охватывал более 100 миллионов человек. Результаты опубликовали в журнале Cancer Research Communications.
Ученые распределили граждан старше 30 лет на две демографические когорты. В первую группу вошли состоявшие в браке, разведенные и овдовевшие. Во вторую категорию попали люди без официальной регистрации союзов — в нее вошел каждый пятый. Невозможность отличить длительное совместное проживание без документов от реального одиночества стала главной неточностью.
За время наблюдения система зафиксировала свыше четырех миллионов случаев появления злокачественных опухолей. Врачи сделали поправки на возраст, пол и расовое происхождение. Оказалось, более 18% недугов пришлось на холостых пациентов. Никогда не состоявшие в браке мужчины сталкивались с онкопатологиями на 68% чаще когда-либо женатых. У одиноких женщин аналогичный разрыв составил 85%.
Самые заметные отличия проявились в статистике рака от вируса папилломы человека: в пять раз чаще для рака анального отверстия у мужчин и в три раза чаще для рака шейки матки у женщин. Медики объяснили такие показатели более частой сменой половых партнеров вне моногамного союза.
Скачок заболеваемости у одиноких граждан врачи также выявили для рака печени, легких, желудка и пищевода. Эти недуги сопутствовали систематическому курению и частому употреблению алкоголя. А одинокие женщины из-за меньшего количества беременностей чаще лечили новообразования яичников или матки.
Разница оказалась минимальной для болезней с хорошими программами раннего выявления: раком груди, раком щитовидной и предстательной желез. Расхождение статистики между группами росло с годами. До 55 лет на показатели больше влияло исходно крепкое здоровье людей при поиске пары. После пересечения этой отметки цифры отражали накопленные за жизнь негативные привычки.
Авторы научной работы указали на отсутствие прямой причинно-следственной связи между росписью в документах и здоровьем клеток. Регистрация отношений не защищала от онкозаболеваний биологически. Отсутствие союза просто служило индикатором других рисков. Одинокие реже посещали клиники для профилактики.
Ученые сделали вывод о необходимости изменить стратегию диспансеризации. Клиникам порекомендовали обращать приоритетное внимание на людей без партнера при планировании осмотров. Социальный статус назвали четким сигналом для дополнительного контроля за здоровьем.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
Могут ли земные микробы путешествовать между планетами внутри метеоритов и регулярно попадать в венерианские облака? Если да, то возможное обнаружение жизни на соседней планете нельзя будет автоматически считать доказательством «второго происхождения жизни», поскольку она может оказаться космическим мигрантом.
Применив современные технологии, исследователи смогли рассчитать, сколько заплатил владелец роскошной виллы в Помпеях за то, чтобы покрасить свое домашнее святилище одним из самых дорогостоящих пигментов Античности — египетским синим. Оказалось, тот не поскупился и потратил на краску сумму, почти равную годовой зарплате римского легионера.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.
Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
5 Ноября, 2020
Борьба с ДДТ: крестовый поход против детей?
15 Июля, 2015
5 историй: Полеты животных в космос
4 Июня, 2016
Есть ли конец у Вселенной?
14 Октября, 2013
Японская игра на логику
11 Августа, 2014
Стон Земли
