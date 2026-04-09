Риск развития рака оказался выше у людей, не состоявших в браке

Популяционное исследование с выборкой в 100 миллионов американцев показало, что люди без опыта супружеской жизни заболевали раком чаще тех, кто создавал семью. Разрыв в статистике касался почти всех видов опухолей во множестве демографических групп. Сильнее всего тенденция затронула предотвратимые виды онкологических заболеваний от инфекций, курения и особенностей репродуктивного поведения.

Врачи давно знали о связи социальных факторов с физическим состоянием людей. По статистике, семейная жизнь коррелирует с лучшими медицинскими показателями и большей продолжительностью жизни. Ученые объясняют это взаимной поддержкой, финансовой стабильностью и более здоровым бытом партнеров. В обществе также может действовать эффект здорового отбора. Обладатели вредных привычек или хронических болезней изначально реже создают союзы.

В онкологии прошлые исследования концентрировались на событиях после постановки диагноза. Женатые пациенты выявляли проблемы на ранних стадиях и впоследствии жили дольше. Спутники помогали друг другу проходить скрининги и соблюдать режим лечения.

Наука почти не обладала современными данными о корреляции статуса отношений с риском получить диагноз. Несколько старых научных работ затрагивали эту тему на небольших выборках из прошлого века. С тех пор люди изменили привычки, формы создания партнерств и методы диагностики.

В масштабном исследовании американские медики проанализировали базу медицинских записей из 12 штатов с 2015 по 2022 год. Массив данных охватывал более 100 миллионов человек. Результаты опубликовали в журнале Cancer Research Communications.

Ученые распределили граждан старше 30 лет на две демографические когорты. В первую группу вошли состоявшие в браке, разведенные и овдовевшие. Во вторую категорию попали люди без официальной регистрации союзов — в нее вошел каждый пятый. Невозможность отличить длительное совместное проживание без документов от реального одиночества стала главной неточностью.

За время наблюдения система зафиксировала свыше четырех миллионов случаев появления злокачественных опухолей. Врачи сделали поправки на возраст, пол и расовое происхождение. Оказалось, более 18% недугов пришлось на холостых пациентов. Никогда не состоявшие в браке мужчины сталкивались с онкопатологиями на 68% чаще когда-либо женатых. У одиноких женщин аналогичный разрыв составил 85%.

Самые заметные отличия проявились в статистике рака от вируса папилломы человека: в пять раз чаще для рака анального отверстия у мужчин и в три раза чаще для рака шейки матки у женщин. Медики объяснили такие показатели более частой сменой половых партнеров вне моногамного союза.

Скачок заболеваемости у одиноких граждан врачи также выявили для рака печени, легких, желудка и пищевода. Эти недуги сопутствовали систематическому курению и частому употреблению алкоголя. А одинокие женщины из-за меньшего количества беременностей чаще лечили новообразования яичников или матки.

Разница оказалась минимальной для болезней с хорошими программами раннего выявления: раком груди, раком щитовидной и предстательной желез. Расхождение статистики между группами росло с годами. До 55 лет на показатели больше влияло исходно крепкое здоровье людей при поиске пары. После пересечения этой отметки цифры отражали накопленные за жизнь негативные привычки.

Авторы научной работы указали на отсутствие прямой причинно-следственной связи между росписью в документах и здоровьем клеток. Регистрация отношений не защищала от онкозаболеваний биологически. Отсутствие союза просто служило индикатором других рисков. Одинокие реже посещали клиники для профилактики.

Ученые сделали вывод о необходимости изменить стратегию диспансеризации. Клиникам порекомендовали обращать приоритетное внимание на людей без партнера при планировании осмотров. Социальный статус назвали четким сигналом для дополнительного контроля за здоровьем.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Илья Гриднев 157 статей Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.