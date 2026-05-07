Под рукотворным островом на шотландском озере нашли деревянную платформу старше Стоунхенджа
Археологи из Университета Саутгемптона, изучая кранног — доисторический искусственный островок — на озере Боргастейл, обнаружили под каменным покрытием скрытую под водой конструкцию из дерева, возраст которой превышает пять тысяч лет. Эта находка подтвердила, что кранноги могут быть гораздо древнее, чем считалось до сих пор.
На мелководье озер, болот, речных пойм и морских заливов Шотландии и Ирландии встречаются сотни кранногов — маленьких рукотворных островков, созданных тысячи лет тому назад. Точное их предназначение неизвестно.
По мнению ученых, скорее всего, оно менялось от эпохи к эпохе. Предполагается, что в разные исторические периоды люди использовали островки в качестве места для жизни и ведения сельского хозяйства, как убежища, чтобы укрываться от врагов, а еще там жили монахи и устраивала пиры знать.
Долгое время считалось, что кранноги строили и использовали в основном в период между ранним железным веком и Средневековьем. Однако в последнее время появляется все больше свидетельств того, что первые искусственные острова начали строить гораздо раньше, в эпоху неолита.
Еще одним подтверждением глубокой древности кранногов стало открытие, сделанное учеными из Университета Саутгемптона (Великобритания) в процессе исследования искусственного островка на озере Боргастейл. Озеро расположено на острове Льюис (архипелаг Внешние Гебриды у западного побережья Шотландии).
Археологи установили, что на самом раннем этапе существования кранног представлял собой не просто груду камней, сваленных на мелководье. Под более поздней каменной поверхностью, по сей день возвышающейся над водой, обнаружили круглую деревянную платформу диаметром около 23 метров, построенную из бревен и переплетенных веток.
Радиоуглеродный анализ указал на то, что платформу соорудили между 3500 и 3300 годами до нашей эры. То есть она старше Стоунхенджа, строительство которого, как считается, началось примерно в 3100 году до нашей эры.
Примерно через две тысячи лет, в среднем бронзовом веке, на платформу добавили еще один слой веток и камней. Приблизительно тысячу лет спустя, уже в железном веке, вокруг краннога снова произошла вспышка активности — появились дополнительный слой камней и ныне затопленная каменная насыпь, ведущая от берега озера к острову.
За годы исследований и раскопок археологи извлекли со дна озера вокруг острова сотни фрагментов неолитической керамики, в основном чаш и кувшинов, что подтверждает эпоху создания краннога.
Чтобы увидеть остров выше и ниже уровня воды как единую, непрерывную слоистую структуру, ученые применили разработанный ими метод стереофотограмметрии. Он подробно описан в статье, опубликованной в журнале Advances in Archaeological Practice.
Фотограмметрия — это способ создания трехмерных компьютерных изображений с использованием множества двухмерных фотографий. Фото объекта делают с разных ракурсов, затем «сшивают» с помощью специализированного программного обеспечения для создания цифровой модели высокого разрешения.
Фотограмметрия очень эффективна на больших глубинах, однако ее успешное проведение на мелководье сопряжено со множеством препятствий: мутная из-за мелких частиц осадочных отложений вода, рябь, плавающая растительность, искажения и отражения света — все это затрудняет съемку.
Чтобы преодолеть эту проблему, исследователи использовали две небольшие водонепроницаемые камеры с возможностью съемки в условиях низкой освещенности и широким углом обзора. Камеры были закреплены на раме на заданном расстоянии друг от друга, что обеспечило стереоэффект: изображения накладывались друг на друга, компенсируя любые недостающие или искаженные данные.
Водолаз перемещал установку с камерами по мелководью, контролируя ее позиционирование с точностью до сантиметра. Потом результаты подводных съемок объединили с изображениями, полученными с помощью дронов, и данными наземной съемки.
Ученые нашли убедительное свидетельство того, что Большое Магелланово Облако — одна из ближайших к нам галактик — впервые приближается к Млечному Пути. Это открытие меняет представления о будущем нашей Галактики — от орбит спутников до распределения окружающего газа.
Анализ ДНК позволил идентифицировать останки четырех моряков пропавшей полярной экспедиции «Эребуса» и «Террора»
Канадские исследователи идентифицировали останки четырех членов пропавшей полярной экспедиции Джона Франклина 1845 года, сравнив их ДНК с генетическим материалом современных потомков. Открытие решило полуторавековую загадку с переодетым матросом и помогло восстановить маршрут отступления экипажа по льдам. Выяснилось, что при эвакуации моряки разделились по кораблям, после чего бросили ослабевших товарищей в спасательных шлюпках.
Психопатия — пугающее расстройство личности, оно ассоциируется с безжалостностью, жестокостью, агрессией и насилием. Неудивительно, что самая большая концентрация выявленных психопатов наблюдается в тюрьмах, где каждый 25-й заключенный демонстрирует высокий уровень психопатии. Помимо социальных проблем, эта болезнь наносит обществу материальный ущерб, достигающий сотен миллиардов долларов в год.
Генетики подтвердили связь нейропсихиатрических расстройств с преимуществами или недостатками интеллекта
Генетика интеллекта сложна и связана с разными психоневрологическими состояниями. Оказалось, то, что повышает эрудицию, может ухудшать способность решать творческие задачи, — и наоборот. Причем паттерны этих связей уникальны для каждого диагноза.
Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.
Полифенолы и другие соединения заваренного кофе в лабораторной модели связывались с ядерным рецептором NR4A1, который участвует в ответе клеток на стресс, воспаление и повреждение. Вещества меняли активность рецептора и тормозили рост опухолевых клеток, а при подавлении рецептора эффект слабел. Ученые предложили молекулярное объяснение части полезных эффектов кофе, но не проверяли их у людей.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
14 Сентября, 2021
Повторный Covid-19: возможно, он злее первого
30 Августа, 2022
Мертвые туши: как в Крыму краснокнижных животных продают
23 Декабря, 2021
Самолеты стратегического привета
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии