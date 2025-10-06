  • Добавить в закладки
6 октября, 11:40
Илья Гриднев
10

Гиганты ледникового периода оказались основным блюдом в меню древних людей

❋ 4.4

Древние люди в Южной Америке охотились на гигантских ленивцев и броненосцев и сделали их основным источником пищи. Это открытие опровергает прежние представления о второстепенной роли человека в их исчезновении и ставит его в центр дебатов о причинах вымирания.

Археология
# мегафауна
# палеодиета
# Южная Америка
Представители мегафауны, на которых предпочитали охотиться древние люди в Южной Америке / © Luciano Prates et al./Science Advances(2025)

Причины исчезновения мегафауны ледникового периода — млекопитающих весом более 44 килограммов — один из предметов споров в палеонтологии. В Северной Америке гипотеза о том, что люди сыграли ключевую роль в этом процессе, давно популярна. Однако для Южной Америки научный консенсус был иным. Большинство археологов полагали, что главной причиной вымирания гигантов стало изменение климата, а люди влияли на этот процесс незначительно.

Такая точка зрения основывалась на трех главных предположениях. Во-первых, считалось, что люди охотились в основном на более мелкую современную фауну, например на гуанако и оленей. Во-вторых, прямых свидетельств охоты на мегафауну находили мало. В-третьих, рацион древних людей казался обобщенным и не сфокусированным на гигантах. Авторы новой научной работы представили количественные данные, которые ставят под сомнение все эти аргументы.

Археологи проанализировали материалы с 20 археологических памятников на территории современных Аргентины, Чили и Уругвая. Результаты опубликованы в журнале Science Advances

Ключевым нововведением стал строгий временной отбор: в анализ включили только те находки, которые датируются периодом до 11 600 лет назад. Именно в это время мегафауна еще была широко распространена и сосуществовала с человеком. Предыдущие исследования часто смешивали останки из разных эпох, что искажало картину.

Специалисты подсчитали количество костей разных животных и сравнили долю останков мегафауны с долей костей более мелких видов. Каждую кость внимательно изучили на предмет порезов, сколов и других следов, которые указывали на то, что люди разделывали туши убитых животных.

Ученые применили модель ранжирования добычи с точки зрения затраченных усилий и полученной энергии. Такой подход позволил понять, был выбор древних охотников случайным или они целенаправленно искали определенный тип добычи, который давал максимум ресурсов.

Частота встречаемости животных на изученных стоянках, сгруппированных по классам и размерам тела добычи. В столбцах указано наличие физической (светло-серая) или поведенческой (темно-серая) связи с людьми. / © Luciano Prates et al./Science Advances(2025)

Анализ показал, что на 15 из 20 изученных стоянок кости вымершей мегафауны составляли более 80% всех найденных останков. Основной добычей в Патагонии был гигантский ленивец Mylodon darwinii, в регионе Пампа — ленивец Megatherium americanum, а в центральной части Чили — гомфотерий Notiomastodon platensis, родственник слонов.

Расчеты энергетической ценности подтвердили, что шесть видов вымершей мегафауны, включая гигантских ленивцев и броненосцев, служили самой выгодной добычей. Охота на них была не случайностью, а оптимальной стратегией выживания.

Полученные данные свидетельствуют о том, что мегафауна была не просто дополнением к рациону, а его стержнем. Диета древних людей расширилась и включила в себя больше мелких животных только после исчезновения гигантов примерно 11 600 лет назад. Это говорит о том, что охотничье давление со стороны человека стало важным фактором в исчезновении этих видов.

Когда основной источник пищи пропал, людям пришлось адаптироваться и переключаться на менее калорийную добычу. Таким образом, работа предоставила количественные доказательства того, что охотничья деятельность человека была центральным фактором в исчезновении мегафауны Южной Америки.


Илья Гриднев
86 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
Показать больше
Археология
# мегафауна
# палеодиета
# Южная Америка


Комментарии

