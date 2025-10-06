Ученые объяснили, почему не стоит полностью ограждать ребенка от гаджетов

По словам Министра просвещения Сергея Кравцова, опубликованным 1 октября 2025 года, школьникам до 16 лет не рекомендуется активно пользоваться гаджетами. Ученые Пермского Политеха рассказали, как общение с умной колонкой вредит детской психике, а компьютерные игры помогают развить социальные навыки и креативность, как удерживать концентрацию современных учеников на уроках, почему не стоит полностью ограждать ребенка от цифровых устройств и на какие позитивные меры заменить родительский контроль, чтение переписок и манипуляции.

Современные технологии прочно вошли в нашу жизнь, и дети с ранних лет осваивают смартфоны, планшеты и компьютеры. Однако вопрос о влиянии гаджетов на развитие ребенка остается открытым. Одни считают, что устройства помогают учиться и развиваться, другие видят в них угрозу здоровью и психическому состоянию подрастающего поколения.

Какие паттерны поведения закладывают в детях социальные сети, тренды, короткий контент?

– Интернет и социальные сети формируют у современного человека многоплановое восприятие мира. Он становится многозадачным, то есть учится быстро переключаться между простыми и часто повторяющимися действиями, не требующими большой концентрации, – комментирует кандидат психологических наук, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Ольга Юрьева.

Но закономерной платой за этот навык становятся рассеянность и дефицит внимания. Особенно ярко проявляется у детей, чье восприятие формируется под воздействием постоянных коротких и ярких информационных потоков, образующих так называемое «клиповое мышление».



– Это не вполне хороший термин, так как он сформировался не на базе нейрофизиологии, которая изучает процессы в мозге человека, а как спорное наблюдение в относительно недавнем прошлом – середине 1990-х годов. Исследователи определяют его по-разному. Это восприятие мира не как единого целого, а как последовательности практически не связанных моментов и событий. А также – образ мыслей, который позволяет человеку обрабатывать только контент фиксированной длины вместо сложных знаково-символических структур, – рассказывает кандидат технических наук, доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ Даниил Курушин.

Клиповое мышление позволяет потреблять больший объем информации, однако он не дает возможности критически отнестись к получаемым месседжам.

Ученый Пермского Политеха считает, что, хотя нельзя отрицать общее развитие культуры, оценить влияние гаджетов и коротких материалов на нее сложно — прошло слишком мало времени.

А Ольга Юрьева не соглашается: даже за тот недолгий срок существования в условиях информационного шума уже можно выявить сформировавшиеся у многих людей паттерны поведения.

– Уровень рефлексии у них ниже: они не задумываются, только успевают получать огромное количество контента. Им не хватает времени его проанализировать и сформировать свое мнение. Усваивая готовые образы и суждения, люди принимают полученные установки на веру и не размышляют об их правильности и справедливости, – считает ученая ПНИПУ.

Стоит ли адаптировать школьную программу под детей с клиповым мышлением?

Специально упрощать, дробить информацию на небольшие блоки не стоит – это только усугубит проблему с концентрацией и будет препятствовать развитию системного мышления.

– В школе и вузе нужно учитывать возможность использования современных устройств и строить урок так, чтобы они не мешали получению знаний, а помогали. Например, можно попросить нескольких ребят найти определение некоторого понятия, зачитать его вслух, устроить сбор мнений. Также хорошим заданием будет найти фото того или иного ученого, схему механизма, иллюстрацию к произведению. Для обсуждения чего-то, связанного с предметом, можно предложить создать «неформальный» чат, привлечь нейросеть, – предлагает Даниил Курушин.

Эти методы подключат сразу несколько каналов восприятия и позволят поддерживать уровень внимания учеников.

«Клиповое мышление» может быть полезно в обучении для понимания больших объемов информации без глубокого осмысления ее содержания. Такой подход основан на ассоциативном запоминании через образы. Например, при изучении языков это помогает легче усваивать новые слова. Однако для точных наук — таких как физика или математическая статистика — это неприменимо. Здесь простое заучивание терминов и формул без осознания лежащих в их основе процессов не только бесполезно, но и вредно, поскольку не дает реального понимания предмета.

С какого возраста можно давать ребенку гаджеты, покупать личный телефон и регистрировать в социальных сетях

Современные дети начинают проводить за экранами телефонов больше часа в день еще до наступления двух лет. А уже к младшему школьному возрасту – около пяти часов. В основном они пользуются мессенджерами, социальными сетями, мобильными играми и видеосервисами.

– Большинство специалистов – педиатров, неврологов, психологов – сходятся во мнении, что до 2-х лет не стоит давать гаджеты. Существует целый ряд исследований, демонстрирующих негативное влияние их использования в раннем возрасте. Чем чаще ребенок смотрит в экран, тем больше у него проблем с накоплением словарного запаса и, как следствие, задержки в формировании речи, возникают трудности с вниманием. Яркие картинки приводят к перенасыщению еще незрелой детской психики, что приводит к резким перепадам настроения, капризам, истерикам, – отвечает Ольга Юрьева.

Оптимальным выходом будет сначала познакомить малыша с кнопочным телефоном. Он поможет в развитии его тактильных навыков.

– Но не стоит слишком долго ограждать и от использования смартфона. В случае, когда у всех остальных он есть, а у вашего ребенка нет, это может вызвать трудности с социализацией. Одноклассники будут формировать группы и отдельные чаты, снимать совместные видео. Сверстник, который не поддерживает общение в виртуальной среде, быстро выпадет из коллектива и станет «белой вороной», – предупреждает Даниил Курушин.

В некоторых странах регистрация в социальных сетях возможна только с разрешения родителей до определенного возраста. Например, правительство Великобритании намерено ужесточить доступ к ним для детей до 16 лет. Власти этой страны не исключают и полного запрета на использование некоторых платформ для подростков.

Ученый Пермского Политеха отмечает, что виртуальные сообщества, существующие в цифровом мире пару десятилетий, созданы по образу и подобию живой коммуникации, возникшей сотни тысяч лет назад. Вряд ли есть шанс, что такое мимолетное явление как-то серьезно повлияет на уже частично сформированную личность школьника, готовую к воспринятию значительного объема информации и выстраиванию взаимоотношений с окружающими.

Ольга Юрьева соглашается: регистрация на различных интернет-платформах сейчас неразрывно связана со школьной жизнью. Там выкладывают домашние задания, расписание, обсуждают мероприятия. Поэтому разрешить ими пользоваться можно в возрасте 6-8 лет с началом обучения в первом классе. Главное – дозировать время нахождения там ребенка.

Родительский контроль, чтение переписок и манипуляции

У детей младшего школьного возраста еще не развиты лобные доли, отвечающие за рационализацию и контроль. Поэтому эта функция ложится на родителей. Они должны ограничивать время просмотра мультиков, видео или электронных игр.

– В дошкольном возрасте период пользования устройствами не должен длиться более часа. Для школьников он может составить до трех часов. При этом наша задача – стимулировать и поддерживать интерес к другим совместным занятиям – прогулкам, творчеству, чтению книг, настольным играм. В этом случае будет формироваться здоровое отношение к гаджетам, – советует ученая ПНИПУ.

Зачастую выбор способа регулирования времени нахождения ребенка в виртуальном мире ставит взрослых в тупик. Например, функция «родительский контроль» одним помогает сформировать здоровые отношения с гаджетами, а других учит обману (они начинают использовать VPN-сервисы, анонимайзеры или другие инструменты для обхода блокировки).

Некоторые родители используют зависимость подрастающего поколения от Интернета как инструмент манипуляции. Например: «Не сделаешь домашнее задание, не получишь телефон в течение 2 дней». Так они усваивают модель нездорового поведения.

А если ребенок узнает о том, что взрослые не только ограничивают, а ещё и читают его переписки в социальных сетях якобы с целью опеки и обеспечения безопасности, это может разрушить искренние отношения в семье.

– Действительно, вмешательство взрослых в личную жизнь детей должно осуществляться крайне осторожно. Чрезмерный контроль и нарушение приватности способны вызвать недоверие и чувство несправедливости. Важно объяснить мотивы своих действий, договориться о взаимных правилах поведения онлайн и создать атмосферу открытости, где ребенок сможет самостоятельно обращаться за советом и поддержкой. Только так возможно воспитать ответственное отношение к цифровым технологиям, – добавляет Ольга Юрьева.

Цифровые устройства – это дополнительный канал получения информации, и важно научиться ими грамотно пользоваться. Роль взрослого здесь аналогична роли проводника: именно опытный наставник должен направлять ребенка в освоении мира, включая и виртуальное пространство. Эта задача сродни тому, как тысячелетия назад первобытный родитель впервые вел своего сына по следу опасного зверя — чтобы тот, в свою очередь, смог повести уже своих детей.

Оба эксперта согласились: при осознанном и разумном подходе гаджеты превращаются в интересный развивающий инструмент. С помощью красивых, ярких, интерактивных заданий можно развивать внимание, память, логическое, пространственное и критическое мышление. Современные компьютерные игры позволяют формировать навыки целеполагания, планирования. С помощью сетевых игр дети получают опыт командной работы. Социальные сети расширяют возможности общения и самовыражения. Интернет выступает источником самой разной информации. Это способствует саморазвитию и самообразованию детей и подростков.

