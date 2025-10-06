Эксперт рассказала, как одна секундная пауза может спасти вас от мошенников

В современном мире у каждого из нас в кармане находится мощный компьютер, подключенный к глобальной сети. Но вместе с невиданными возможностями он принес и новые угрозы, которые стали настолько изощренными, что атакуют уже не устройства, а наше сознание. Почему даже образованные и осторожные люди порой попадаются на крючок фишинговых атак? Ответ на этот вопрос лежит в области работы нашего собственного мозга. Об этом рассказала Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА.

Наша психика не всегда поспевает за скоростью цифрового мира. Как объясняет Елена Шпагина, в условиях цейтнота и информационного шума мозг переходит на режим энергосбережения, используя эвристики — ментальные сокращения или «когнитивные ярлыки». Увидев в письме логотип известного банка и официальный шрифт, мы не проводим глубокий анализ. Срабатывает автоматическая реакция: «Все выглядит знакомо, значит, можно доверять». Этот феномен, известный как «эффект правдоподобия», и становится мишенью для злоумышленников.

«Мозг интерпретирует профессиональный визуальный ряд как маркер надежности, ведь в реальном мире компании инвестируют в свой имидж огромные средства. Мошенники крадут этот визуальный капитал, чтобы обойти нашу рациональную оценку», – подчеркивает эксперт.

Не менее важную роль играет и среда, в которую помещено сообщение. Психолог вводит понятие «экология доверия». Наш смартфон воспринимается как личное, интимное и контролируемое пространство. Уведомления, приходящие на главный экран, мы неосознанно наделяем большим доверием, ведь они проходят через официальные магазины приложений. Социальные сети же — это шумная публичная площадь, где наша бдительность изначально повышена. Таким образом, уведомление на телефоне, имитирующее системное, обходит внутренние психологические барьеры, которые сработали бы в менее доверительной среде.

Мифы и реальность: персонализация как оружие

Существует распространенное заблуждение, что жертвами мошенников становятся лишь технически неподкованные или излишне доверчивые люди. Реальность же такова, что атаки стали точечными и используют глубинные психологические механизмы, против которых наша рациональность часто бессильна. Самый мощный инструмент в арсенале злоумышленников — это персонализация, основанная на нашем «цифровом следе».

Когда в сообщении упоминается ваше имя, номер заказа или местоположение, происходит нечто большее, чем просто обращение. «Персонализация разрушает основной защитный барьер – сомнение, – отмечает Елена Шпагина. – Подсознательно мы думаем: «Раз уж они знают такие детали обо мне, значит, они и правда представляют ту службу, за которую себя выдают»». Это создает мощную иллюзию легитимности. Безличное письмо «Уважаемый клиент» легко игнорируется, но сообщение с вашими персональными данными мгновенно включает механизмы тревоги и внимания, заставляя эмоции брать верх над логикой.

Практическое применение: цифровая гигиена мышления

Что же может противопоставить обычный пользователь этой продуманной атаке на его когнитивные функции? Как ни странно, главный совет лежит не в технической, а в ментальной плоскости. Елена Шпагина утверждает, что единственной эффективной защитой является воспитание в себе «цифровой гигиены мышления».

Это значит, что ключевым навыком должна стать привычка всегда делать осознанную паузу, прежде чем совершить действие – кликнуть по ссылке, открыть вложение или ввести данные. В этот момент необходимо отделить первоначальную эмоциональную реакцию – будь то тревога, любопытство или спешка – от холодного анализа. Задайте себе простые вопросы: от кого на самом деле пришло это сообщение? Я ждал его? Могу я проверить информацию через официальный канал? Эта секундная задержка и есть тот самый рубеж обороны, где ваше сознание может переиграть автоматические реакции вашего же мозга.

Цифровые мошенники ведут психологическую войну на истощение наших когнитивных ресурсов. Они блестяще играют на встроенных механизмах работы мозга, заставляя нас доверять знакомым образам, уведомлениям в «безопасной» среде и персонализированным сообщениям. Как резюмирует Елена Шпагина, современные цифровые угрозы – это в первую очередь вызов нашей способности к критическому мышлению в условиях постоянного информационного давления. Осознание этих механизмов и взращивание внутренней «гигиены мышления» – не прихоть, а необходимое условие безопасности в новом, гиперсвязанном мире.

