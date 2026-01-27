  • Добавить в закладки
27 января, 11:39
Игорь Байдов
7

В Греции нашли самые древние деревянные орудия в истории человечества

❋ 5.1

Во время археологических раскопок на стоянке среднего плейстоцена Маратоуса-1 в Греции ученые обнаружили два деревянных предмета возрастом более 400 тысяч лет. По мнению исследователей, они представляют собой самые древние в мире деревянные орудия. Изготовили их, по-видимому, представители неизвестного вида древнего человека — возможно, предки неандертальцев.

Археология
# Homo
# дерево
# древние люди
# изготовление орудий
# орудия
# плейстоцен
Женщина эпохи палеолита
Женщина эпохи палеолита, изготавливающая палку-копалку из ствола ольхи. Представление художника / © G. Prieto; K. Harvati

Дерево — один из первых материалов, которые предки людей начали использовать для своих нужд. Оно доступно, его легко обрабатывать. Ученые предполагают, что деревянные орудия стали появляться несколько миллионов лет назад. Однако доказать эту гипотезу почти невозможно. В отличие от камня или кости, дерево — материал недолговечный: быстро гниет, превращается в труху (при доступе микроорганизмов и кислорода).

Деревянные предметы сохраняются лишь при очень специфических условиях, которые резко замедляют разложение органики. Например, это происходит, когда предмет долгое время находится под водой и в осадочных слоях, где преобладает кислая и почти бескислородная (анаэробная) среда.

По этой причине археологи крайне редко находят следы того, как люди работали с деревом. Поэтому огромный пласт древних технологий представителей рода Homo остается неизвестным. Каждая такая находка — настоящая удача для ученых.

До сегодняшнего дня самым древним деревянным орудием считалась часть деревянного копья, найденная в Англии. Возраст предмета оценивают примерно в 400 тысяч лет. 

Недавнее открытие деревянных предметов в Греции отодвинуло хронологические рамки подобных технологий в прошлое. Кроме того, оно позволило больше узнать о жизни эпохи среднего плейстоцена (774-129 тысяч лет назад) — важного периода в эволюции человека, когда возникли предки не только современных людей, но и других архаичных форм.

Во время раскопок на стоянке среднего плейстоцена Маратоуса-1 на юге Греции международная команда археологов под руководством Катерины Харвати (Katerina Harvati) из Тюбингенского университета в Германии нашла несколько деревянных предметов. По словам ученых, это древнейшие из известных науке ручных деревянных орудий.

Место раскопок само по себе уникально. Там добывали бурый уголь открытым способом, в результате обнажились геологические слои возрастом почти в миллион лет. Обычно такие слои скрыты глубоко под землей, добраться до них сложно. В данном случае ученые получили к ним прямой доступ.

С 2013 по 2019 год археологи вели в этом месте раскопки и обнаружили берег древнего озера, существовавшего в среднем плейстоцене, а также свидетельства активной деятельности древних людей. В частности, нашли почти полный скелет прямобивневого лесного слона (Paleoloxodon antiquus) со следами разделки, останки других животных, 144 фрагмента дерева, более двух тысяч каменных орудий и отщепов. Среди находок — водные и прибрежные растения, останки околоводных животных. Это указало на то, что стоянка располагалась именно на берегу древнего озера.

Для определения точного возраста стоянки ученые применили комплексные методы. Специалисты изучили следы изменений магнитного поля Земли, зафиксированные в породах, и проанализировали, когда минеральные зерна последний раз подвергались воздействию солнечного света. 

Согласно выводам исследователей, возраст стоянки составляет 430 тысяч лет. В тот период Европа переживала один из самых холодных этапов плейстоцена, так называемое оледенение MIS 12. Ледники Северного полушария были значительно больше и «толще», чем в другие подобные периоды, а климат гораздо холоднее. Озеро Маратоуса-1 с окружающим ландшафтом, вероятно, служило рефугиумом — участком, где люди смогли пережить неблагоприятный климатический период благодаря более мягкому микроклимату.

Среди 144 фрагментов древесины два привлекли особое внимание команды Харвати. Первый и самый впечатляющий — палка из ольхи длиной 81 сантиметр. Исследование под микроскопом не оставило сомнений: это предмет, обработанный человеком.

деревянное орудие
Второе деревянное орудие, найденное на стоянке Маратоуса-1 / © N. Thompson; K. Harvati

Инструмент вырезали из ствола молодого дерева. Древние мастера сняли всю кору, нанесли множество точных рубящих и режущих ударов, чтобы придать дереву нужную форму. Один конец палки закруглили, вероятно, для удобного обхвата рукой. Другой конец сплющили, он имеет следы износа. Отметины говорят о целенаправленной обработке.

Ученые предположили, что перед ними палка-копалка. Ее могли применять для выкапывания съедобных кореньев и клубней на болотистом берегу озера. Но находка этого орудия прямо среди костей разделанного слона порождает и другую гипотезу. Возможно, древние люди использовали его для обработки туши.

Второй инструмент оказался еще более загадочным. Это небольшой предмет длиной всего 5,7 сантиметра и шириной от 1,2 до 1,5 сантиметра, вырезанный из ивы или тополя. Его также очистили от коры и тщательно обработали. Размеры и форма орудия не имеют известных аналогов в плейстоцене. Он настолько мал, что его, скорее всего, держали не в ладони, а пальцами. 

Исследователи предположили, что инструмент использовали для тонкой работы, например, для обработки краев каменных орудий. Но это лишь догадка. Кроме того, остается вопрос, действительно ли это цельный предмет или всего лишь обломок от чего-то большего?

Еще один фрагмент древесины оказался не орудием, а частью ствола ольхи. На нем ученые обнаружили глубокие параллельные царапины — следы когтей крупного хищника, вероятно, пещерного льва или медведя. Находка добавляет красок в картину прошлого: древние люди делили эту территорию с мощными хищниками, и между ними могла идти конкуренция за добычу.

Кем же были эти умельцы, обрабатывавшие дерево почти полмиллиона лет назад? Никаких останков гоминин на стоянке Маратоуса-1 пока не обнаружили. Датировка в 430 тысяч лет делает присутствие Homo sapiens в этом регионе крайне маловероятным. Что касается неандертальцев, как полностью сформировавшейся линии, по общепринятым представлениям, к этому времени они еще не существовали в окончательной форме, хотя архаичные предковые популяции уже могли быть представлены в некоторых частях Европы.

Наиболее вероятный кандидат — Homo heidelbergensis, так называемый «гейдельбергский человек». Он рассматривается антропологами как один из основных кандидатов на роль предка неандертальцев и предка линии, давшей начало Homo sapiens. Однако регион Восточного Средиземноморья, включая территорию современной Греции, находится на стыке Европы, Азии и Африки, отчего считался миграционным коридором для гоминин. Поэтому нельзя исключать, что деревянные орудия могли создать пока неизвестные группы древних людей.

Научная работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Археология
# Homo
# дерево
# древние люди
# изготовление орудий
# орудия
# плейстоцен
