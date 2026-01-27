Уведомления
Падающий космический мусор решили отслеживать по сейсмодатчикам
Ученые разработали новый метод наблюдения за тем, как на Землю падают ступени ракет, составные части космических кораблей и вообще любой крупный мусор с орбиты. Недавнее исследование показало, что в этом могут помочь сейсмические станции: на финальной стадии крушения объекта они даже эффективнее спутников и телескопов.
Второго апреля 2024 года, примерно в 01:40 по местному времени, в небе над югом Калифорнии заметили огненный шар. Лишь примерно час спустя специалисты по космическому мусору вычислили, что это был орбитальный модуль космического корабля «Шэньчжоу-15»: 10 месяцами ранее его спускаемая капсула приземлилась в Китае с тремя тайконавтами на борту, а этот отстыкованный модуль с тех пор оставался на околоземной орбите в качестве космического мусора.
Его крушение естественно, тем не менее для служб слежения оно оказалось полной неожиданностью: по всем прогнозам, это должно было произойти на 26 минут позже и не над Тихим океаном, а над Атлантикой, в 8600 километрах к северо-востоку. То есть вообще по другую сторону Северо-Американского континента.
Обломки летели над сушей. К счастью, возможные не до конца сгоревшие части должны были упасть в пустыне Мохаве, то есть в безлюдной местности. Если бы возникла необходимость их искать, это было бы практически бессмысленно: представления о регионе крушения были настолько приблизительными, что пришлось бы обследовать территорию размером с американский штат.
Этот случай сочли особенно показательным планетолог из Университета Джонса Хопкинса (США) Бенджамин Фернандо и специалист по электронике и электротехнике из Имперского колледжа Лондона (Великобритания) Константинос Хараламбус. Как объяснили они в недавней статье для издания Science, дело не только в том, что службы так «промахнулись» с точкой входа в атмосферу, но и в наблюдении за самим процессом падения: телескопы и спутники в основном «видят» только момент вспышки и первый этап снижения горящего объекта. Дальше вокруг него образуется облако плазмы, которое скрывает его от радаров, а потом он распадается на части, поэтому приходится рассчитывать дальнейший путь летящих обломков «в уме».
Исследователи рассказали, что на самом деле у этой проблемы есть не совсем очевидное, на первый взгляд, решение. Для отслеживания падающего космического мусора можно использовать детекторы сейсмических волн, которые фиксируют землетрясения. С таким же успехом они улавливают звуковые удары при прохождении достаточно массивного объекта сквозь атмосферу.
Ученые проанализировали сигналы 124 сейсмостанций, полученные в минуты пролета «Шэньчжоу-15». Выяснилось, что по ним можно было идентифицировать объект за считаные минуты, а главное — с беспрецедентной точностью проследить траекторию его движения. Сейсмодатчики даже зафиксировали многоступенчатый характер разрушения: один за другим в воздухе произошли несколько взрывов.
Определенная по этим приборам область крушения уцелевших деталей оказалась гораздо более конкретной и вдобавок смещенной примерно на 30 километров от ожидаемой по другим прогнозам. Как подчеркнули ученые, если бы обломки были радиоактивными либо ядовитыми, их удалось бы разыскать быстрее.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
Ученый из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и ИППИ РАН Иван Ремизов совершил концептуальный прорыв в теории дифференциальных уравнений. Ему удалось вывести универсальную формулу для решения задач, которые более 190 лет считались нерешаемыми аналитическим путем. Полученный результат радикально меняет картину мира в одной из старейших областей математики, важной для фундаментальной физики и экономики.
Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
