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Европейцы оказались менее подверженными секс-шантажу
Судя по сообщениям СМИ и полицейским сводкам, секс-шантаж, когда человеку угрожают публикацией его интимных фотографий или видео, становится частым явлением. Тем не менее в научной литературе мало данных о его распространенности и факторах риска. В новом исследовании ученые оценили масштабы проблемы в 10 странах и выяснили, какие группы населения сильнее подвержены этой форме сексуального насилия.
Работа, недавно вышедшая в журнале Computers in Human Behavior, посвящена так называемой сексторции (на английском языке — sextortion). Термин образован от словосочетания sexual extortion, которое дословно переводится как «сексуальное вымогательство». Тактика предполагает запугивание и нефизические формы принуждения жертвы выполнить требования шантажиста под угрозой распространения компрометирующей информации сексуального характера, чаще всего откровенных изображений. При этом могут вымогать как денежный выкуп, так и добиваться определенных действий. Например, чтобы человек отправил больше интимных фотографий или видео.
Чтобы расширить знания о секс-шантаже, специалисты Мельбурнского королевского технологического университета (Австралия) в сотрудничестве с корпорацией Google и британской исследовательской фирмой YouGov организовали опрос. В нем участвовали свыше 16 тысяч человек старше 18 лет из 10 стран, включая Австралию, Бельгию, Данию, Францию, Мексику, Нидерланды, Польшу, Южную Корею, Испанию и США. Примерно половину респондентов составили женщины.
Исследование показало, что жертвами секс-шантажа хотя бы единожды становились 14,5% опрошенных, то есть примерно каждый седьмой человек. Еще почти 5% респондентов признались, что сами совершали такие действия.
Мужчины подвергались сексторции и играли роль подобных шантажистов в 1,17 и 1,43 раза чаще женщин. В группе риска также оказались люди молодого возраста и представители сексуальных меньшинств. Согласно результатам опроса, у последних вероятность стать участником секс-шантажа вдвое выше, чем у людей с традиционными сексуальными предпочтениями.
Исследователи установили, что самый расхожий сценарий сексторции — это угрозы обнародовать интимные фото со стороны бывшего или действующего сексуального партнера.
Что касается интернациональных различий в масштабах проблемы, то среди рассмотренных стран жертвами секс-шантажа чаще всего становились респонденты из Мексики, Соединенных Штатов, Австралии и Южной Кореи. Европейцы страдали из-за этого реже.
Наиболее склонными к такому типу вымогательства оказались участники из Южной Кореи, а наименее — жители Бельгии, Нидерландов, Польши и Испании. Интересно, что более 85% опрошенных, которые когда-либо практиковали секс-шантаж, сообщили, что им доводилось бывать и его жертвами.
Новые данные подтверждают глобальный размах проблемы и необходимость мер для предотвращения сексторции. Среди прочего авторы научной работы рекомендовали устраивать профилактические беседы в школах и университетах, организовать консультации и юридическую поддержку для жертв секс-шантажа, а также проводить дополнительные исследования по этой тематике.
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