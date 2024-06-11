  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
44 минуты назад
Надя Наумова
152

Пелагофициевые водоросли помогли охладить Землю

5.1

Климатологи продолжают искать способы борьбы с глобальным потеплением. Совершенно неожиданно оказалось, что помочь в охлаждении планеты могут одни из самых распространенных водорослей.

Биология
# водоросли
# климат
водоросли море
Значительная часть продуктов, выделяемых водорослями Мирового океана, попадает в атмосферу / © hydrosad.ru

Биологи из Китая, Великобритании и Португалии провели исследование водорослей подкласса Pelagophyceae и выяснили, что они производят соединение, которое помогает охлаждать Землю, — диметилсульфониопропионат (ДМСП). Это вещество активно выделяют морские микроорганизмы (до нескольких десятков тонн в год), но раньше исследователи не могли предположить, что это могут делать и пелагофициевые водоросли.

ДМСП также защищает водные микроорганизмы от резких изменений условий среды: степени солености воды, ее температуры и давления.

Диметилсульфониопропионат выступает источником диметилсульфида (ДМС) — климатически активного газа, который человек ощущает как «запах моря». Когда ДМС попадает в атмосферу из моря, продукты его окисления способствуют образованию облаков. Те, в свою очередь, отражают солнечный свет от Земли, охлаждая планету.

Помимо этого, ДМС помогает морским обитателям ориентироваться в поисках пищи и отпугивать хищников, а также принимает активное участие в круговороте серы в природе.

Один из авторов исследования, Эндрю Керсон их Школы биологических наук при Университете Восточной Англии, обнаружил новые ферменты, ответственные за синтез ДМСП в различных бактериях, фотосинтезирующих цианобактериях и водорослях. Именно это открытие позволило понять, что пелагофициевые водоросли тоже служат источником ДМСП.

Обзор ключевых ферментов и путей биосинтеза ДМСП и их значения для окружающей среды / © Nature Microbiology, Jinyan Wang et al.  

Как отметили авторы исследования, результаты их работы позволят изменить представление о количестве производимого на нашей планете диметилсульфониопропионата, а также о роли различных микроорганизмов в его производстве.

«Идентифицируя ферменты, участвующие в производстве ДМСП, ученые смогут лучше понять и предсказать „поведение“ бурых водорослей. Это исследование также показало, что есть другие, неизвестные до сих пор ферменты, необходимые для выработки ДМСП. Таким образом мы можем найти новые пути получения этого вещества», — отметил соавтор исследования профессор Сяо-Хуа Чжан из Колледжа морской флоры и фауны Университета Калифорнии.

Результаты работы международной группы ученых в будущем поможет лучше понимать роль микроорганизмов в регулировании климата планеты и даст возможность использовать их для предотвращения глобальных климатических кризисов.

Исследование опубликовано в журнале Nature Microbiology.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# водоросли
# климат
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Июн
1200
Анатомия амфибий
БИО-ФАКТ
Москва
Лекция
12 Июн
Бесплатно
Дело техники: электротранспорт
Политехнический музей
Москва
Лекция
12 Июн
600
Латинская Америка: путешествия, жизнь и зоологические наблюдения
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
13 Июн
Бесплатно
Расы России
ВДНХ
Москва
Лекция
13 Июн
Бесплатно
3D-биопечать: от машин, которые создаем мы — до машин, которые будут создавать нас
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
13 Июн
Бесплатно
В контакте с питомцем
Московский зоопарк
Москва
Лекция
13 Июн
500
Искусство Персии эпохи Ахеменидов
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
13 Июн
600
Аутоиммунные заболевания и аллергии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Июн
Бесплатно
Смех — так ли он прост?
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 18:45
Александр Березин

Холодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучей

Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.

Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# космические лучи
# космос
Позавчера, 09:26
Михаил Орлов

Вомбаты предоставили австралийским животным укрытие от огня

Жаркий сезон 2019/20 годов в Австралии прозвали Черным летом — из-за катастрофических лесных пожаров, главным образом на юго-востоке континента. Кроме множества трагических картин пожары породили слухи о том, что вомбаты — местные сумчатые травоядные — якобы уводили в свои норы других зверей и тем самым спасали их от огня. Согласно новой научной статье, у этой сказочной на первый взгляд истории есть реальная основа.

Биология
# вомбат
# животные
# зоология
# сумчатые
# эволюция
7 часов назад
ПНИПУ

В Пермском Политехе разработали систему для получения нефти из пластиковых отходов

В России образуется от 3,5 до 8,5 миллионов тонн пластикового мусора в год, причем ожидается, что к 2025 году это количество удвоится. Из них вторично перерабатывается только 5-12 процентов, потому что процесс остается низкорентабельным, а первичное сырье — легкодоступным. Производители предпочитают использовать более простые, традиционные подходы, не используя вторичный пластик. Сегодня, когда экономика подходит к производству замкнутого цикла, возникает потребность в новых технологиях, которые можно внедрить в существующие промышленные цепочки. Ученые ПНИПУ разработали установку из отечественных комплектующих, с помощью которой можно экологичным способом получать различные виды топлива из пластиковых отходов. Технология позволит легко извлекать продукт, с которым производства уже умеют работать.

ПНИПУ
# нефть
# переработка мусора
# пластик
# пластиковые отходы
Вчера, 18:45
Александр Березин

Холодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучей

Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.

Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# космические лучи
# космос
8 июня
Михаил Орлов

Выход на сушу стоил позвоночным способности к регенерации

Переселение позвоночных из воды в наземно-воздушную среду жизни стало поворотным моментом в истории биосферы. Однако этот эволюционный скачок имел и серьезные побочные эффекты: он привел к потере способности восстанавливать потерянные части тела рептилиями, птицами и млекопитающими. В новой статье биологи рассмотрели генетические и эволюционные аспекты освоения суши и выяснили, что резкое ослабление регенерации стало своеобразной «расплатой» за адаптации животных к другой среде.

Биология
# зоология
# палеобиология
# позвоночные
# регенерация
# эволюция
7 июня
Мария Азарова

Ученые обнаружили связь между длиной пениса и владением оружием

Команда американских социологов впервые изучила, как размер пениса и неудовлетворенность им влияют на вероятность того, что мужчина будет хранить дома огнестрельное оружие. Популярный стереотип подтвердить не удалось.

Психология
# владение оружием
# мужчины
# оружие
# Пенис
# самооценка мужчины
15 мая
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ выяснили, какой иностранный язык полезнее для мозга

Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.

НИУ ВШЭ
# головной мозг
# иностранный язык
# когнитивные способности
# лингвистика
24 мая
Игорь Байдов

Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода

С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.

Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
27 мая
Андрей

Старые фотографии Восточной Антарктиды указали на утолщение некоторых ледников

Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.

Геология
# Антарктика
# Восточная Антарктида
# ледники
# таяние ледников
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Астронавты-любители перенесли космический полет не хуже профессионалов

    31 минута назад

  2. Пелагофициевые водоросли помогли охладить Землю

    44 минуты назад

  3. Европейцы оказались менее подверженными секс-шантажу

    3 часа назад

  4. «Джеймс Уэбб» рассказал о крупном космическом ДТП в соседней системе

    4 часа назад
Выбор редакции

Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?

Позавчера, 11:25

Последние комментарии

Just Rocket
5 минут назад
Ой ли? Модели yi-large, Gemini advanced.

Простой логический вопрос поставил в тупик даже самый продвинутый ИИПростой логический вопрос поставил в тупик даже самый продвинутый ИИ

Александр Березин
19 минут назад
Иван, 1. В войну вступили без малейшей разведки противника. Поэтому планы войны были адекватны против стран Западной Европы, которые немцы

Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?

Иван Колупаев
35 минут назад
Александр, да я в курсе что при "нормальном планировании" мы бы и Киев давно взяли армия ж Украины тьфу и растереть и только плохое планирование нам

Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?

Александр Березин
49 минут назад
"Александр, “нормальное”, т.е. безошибочное планирование" Нет. Нормальное планирование -- это не безошибочное. Безошибочного не бывает, да оно и не

Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?

Александр Березин
52 минуты назад
"На такой случай обязан был быть “запасной план”. Его просто не было. Ставка была лишь на “блицкриги”, экономика в этой авантюрной затее вообще не

Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?

Иван Колупаев
60 минут назад
Гарри, немцы рассчитывали быстро победить или заставить капитулировать Советский Союз, а там воспользоваться его ресурсами. Ну да недооценили. Но

Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?

Иван Колупаев
1 час назад
Александр, "нормальное", т.е. безошибочное планирование бывает только у попаданцев с послезнанием. В остальных случаях возможны ошибки, недооценка

Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?

Гарри Гарриев
2 часа назад
Александр, То есть, техники может быть сколько угодно много, но сама по себе она не воюет, повторю. Войну в итоге выигрывает военная экономика. Вот

Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?

Виктор Ларионов
2 часа назад
> ...наиболее крупная раковина превышала 35 сантиметров в высоту. / А разве они передвигались не горизонтально (E-G)?

Гигантский ископаемый моллюск указал, что «эффект лилипута» после Великого вымирания закончился быстрее, чем считалосьГигантский ископаемый моллюск указал, что «эффект лилипута» после Великого вымирания закончился быстрее, чем считалось

Гарри Гарриев
2 часа назад
Проще говоря, Германия фактически проиграла войну уже в тот момент, когда сначала забуксовал, а затем и вовсе захлебнулся крайне авантюрный план

Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?

Гарри Гарриев
2 часа назад
Александр, Как вы верно заметили, даже Шпеер (рейхсминистр вооружения и военного производства в 1942-1945) предупреждал Гитлера в 1944, что Вермахту

Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?

Sokol Bel
3 часа назад
Маск слетал бы сам разок на Марс, и может у него бы пропали эти бредовые идеи

SpaceX планирует строить по одному Starship в деньSpaceX планирует строить по одному Starship в день

Владислав Володин
4 часа назад
Хотя бы Copilot исправился :)

Простой логический вопрос поставил в тупик даже самый продвинутый ИИПростой логический вопрос поставил в тупик даже самый продвинутый ИИ

Алексей Б
4 часа назад
Однако бред, я бы с радостью уменьшил свои размеры но я собираюсь получить разрешение на оружие, и кто им деньги даёт на такие исследования?

Ученые обнаружили связь между длиной пениса и владением оружиемУченые обнаружили связь между длиной пениса и владением оружием

Алексей Семенов
4 часа назад
Игорь, иногда да. Например, есть сестра, с которой у Алисы общая мать, и другая сестра, с которой у Алисы общий отец. Между собой они не сестры (и

Простой логический вопрос поставил в тупик даже самый продвинутый ИИПростой логический вопрос поставил в тупик даже самый продвинутый ИИ

Виктор Ларионов
4 часа назад
Александр, галактические космические лучи - понятие растяжимое. Во время предполагаемого прохождения СС через облако Рыси, чего там только не

Холодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучейХолодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучей

letnie vechera
5 часов назад
Питон, а что на счёт варианта с мультивселенными? Сейчас вполне серьезно рассматривают такой подход, как я понимаю. Даже в коте Шрёдингера они

Холодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучейХолодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучей

Питон Удав
6 часов назад
Тоже нашли пример. Попробуйте задать вопрос, зависит ли тормозной путь от массы автомобиля. Или, как вариант - изменится ли тормозной путь автобуса

Простой логический вопрос поставил в тупик даже самый продвинутый ИИПростой логический вопрос поставил в тупик даже самый продвинутый ИИ

Иван Колупаев
6 часов назад
Александр, да все мы помним. Роскосмос пускал американское потому что программа шаттлов построенных тем же Боингом (Rockwell International до слияния) вышла

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Виктор Ларионов
6 часов назад
Александр, принято. Изучаем. Тем не менее, процитирую Вики: «Граница ударной волны. / Сначала солнечный ветер тормозится, становится более

Холодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучейХолодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучей

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить