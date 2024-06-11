Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Пелагофициевые водоросли помогли охладить Землю
Климатологи продолжают искать способы борьбы с глобальным потеплением. Совершенно неожиданно оказалось, что помочь в охлаждении планеты могут одни из самых распространенных водорослей.
Биологи из Китая, Великобритании и Португалии провели исследование водорослей подкласса Pelagophyceae и выяснили, что они производят соединение, которое помогает охлаждать Землю, — диметилсульфониопропионат (ДМСП). Это вещество активно выделяют морские микроорганизмы (до нескольких десятков тонн в год), но раньше исследователи не могли предположить, что это могут делать и пелагофициевые водоросли.
Диметилсульфониопропионат выступает источником диметилсульфида (ДМС) — климатически активного газа, который человек ощущает как «запах моря». Когда ДМС попадает в атмосферу из моря, продукты его окисления способствуют образованию облаков. Те, в свою очередь, отражают солнечный свет от Земли, охлаждая планету.
Один из авторов исследования, Эндрю Керсон их Школы биологических наук при Университете Восточной Англии, обнаружил новые ферменты, ответственные за синтез ДМСП в различных бактериях, фотосинтезирующих цианобактериях и водорослях. Именно это открытие позволило понять, что пелагофициевые водоросли тоже служат источником ДМСП.
Как отметили авторы исследования, результаты их работы позволят изменить представление о количестве производимого на нашей планете диметилсульфониопропионата, а также о роли различных микроорганизмов в его производстве.
«Идентифицируя ферменты, участвующие в производстве ДМСП, ученые смогут лучше понять и предсказать „поведение“ бурых водорослей. Это исследование также показало, что есть другие, неизвестные до сих пор ферменты, необходимые для выработки ДМСП. Таким образом мы можем найти новые пути получения этого вещества», — отметил соавтор исследования профессор Сяо-Хуа Чжан из Колледжа морской флоры и фауны Университета Калифорнии.
Результаты работы международной группы ученых в будущем поможет лучше понимать роль микроорганизмов в регулировании климата планеты и даст возможность использовать их для предотвращения глобальных климатических кризисов.
Исследование опубликовано в журнале Nature Microbiology.
Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.
Жаркий сезон 2019/20 годов в Австралии прозвали Черным летом — из-за катастрофических лесных пожаров, главным образом на юго-востоке континента. Кроме множества трагических картин пожары породили слухи о том, что вомбаты — местные сумчатые травоядные — якобы уводили в свои норы других зверей и тем самым спасали их от огня. Согласно новой научной статье, у этой сказочной на первый взгляд истории есть реальная основа.
В России образуется от 3,5 до 8,5 миллионов тонн пластикового мусора в год, причем ожидается, что к 2025 году это количество удвоится. Из них вторично перерабатывается только 5-12 процентов, потому что процесс остается низкорентабельным, а первичное сырье — легкодоступным. Производители предпочитают использовать более простые, традиционные подходы, не используя вторичный пластик. Сегодня, когда экономика подходит к производству замкнутого цикла, возникает потребность в новых технологиях, которые можно внедрить в существующие промышленные цепочки. Ученые ПНИПУ разработали установку из отечественных комплектующих, с помощью которой можно экологичным способом получать различные виды топлива из пластиковых отходов. Технология позволит легко извлекать продукт, с которым производства уже умеют работать.
Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.
Переселение позвоночных из воды в наземно-воздушную среду жизни стало поворотным моментом в истории биосферы. Однако этот эволюционный скачок имел и серьезные побочные эффекты: он привел к потере способности восстанавливать потерянные части тела рептилиями, птицами и млекопитающими. В новой статье биологи рассмотрели генетические и эволюционные аспекты освоения суши и выяснили, что резкое ослабление регенерации стало своеобразной «расплатой» за адаптации животных к другой среде.
Команда американских социологов впервые изучила, как размер пениса и неудовлетворенность им влияют на вероятность того, что мужчина будет хранить дома огнестрельное оружие. Популярный стереотип подтвердить не удалось.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Найдет ли телескоп «Джеймс Уэбб» признаки зарождающейся внеземной жизни?
Северный морской путь: прошлое, настоящее и будущее главной морской арктической «артерии» России
Вопросы читателей (ч. 2)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии