Пелагофициевые водоросли помогли охладить Землю

Климатологи продолжают искать способы борьбы с глобальным потеплением. Совершенно неожиданно оказалось, что помочь в охлаждении планеты могут одни из самых распространенных водорослей.

Биологи из Китая, Великобритании и Португалии провели исследование водорослей подкласса Pelagophyceae и выяснили, что они производят соединение, которое помогает охлаждать Землю, — диметилсульфониопропионат (ДМСП). Это вещество активно выделяют морские микроорганизмы (до нескольких десятков тонн в год), но раньше исследователи не могли предположить, что это могут делать и пелагофициевые водоросли.

ДМСП также защищает водные микроорганизмы от резких изменений условий среды: степени солености воды, ее температуры и давления.

Диметилсульфониопропионат выступает источником диметилсульфида (ДМС) — климатически активного газа, который человек ощущает как «запах моря». Когда ДМС попадает в атмосферу из моря, продукты его окисления способствуют образованию облаков. Те, в свою очередь, отражают солнечный свет от Земли, охлаждая планету.

Помимо этого, ДМС помогает морским обитателям ориентироваться в поисках пищи и отпугивать хищников, а также принимает активное участие в круговороте серы в природе.

Один из авторов исследования, Эндрю Керсон их Школы биологических наук при Университете Восточной Англии, обнаружил новые ферменты, ответственные за синтез ДМСП в различных бактериях, фотосинтезирующих цианобактериях и водорослях. Именно это открытие позволило понять, что пелагофициевые водоросли тоже служат источником ДМСП.

Обзор ключевых ферментов и путей биосинтеза ДМСП и их значения для окружающей среды / © Nature Microbiology, Jinyan Wang et al.

Как отметили авторы исследования, результаты их работы позволят изменить представление о количестве производимого на нашей планете диметилсульфониопропионата, а также о роли различных микроорганизмов в его производстве.

«Идентифицируя ферменты, участвующие в производстве ДМСП, ученые смогут лучше понять и предсказать „поведение“ бурых водорослей. Это исследование также показало, что есть другие, неизвестные до сих пор ферменты, необходимые для выработки ДМСП. Таким образом мы можем найти новые пути получения этого вещества», — отметил соавтор исследования профессор Сяо-Хуа Чжан из Колледжа морской флоры и фауны Университета Калифорнии.

Результаты работы международной группы ученых в будущем поможет лучше понимать роль микроорганизмов в регулировании климата планеты и даст возможность использовать их для предотвращения глобальных климатических кризисов.

Исследование опубликовано в журнале Nature Microbiology.

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