9 октября, 08:22
Александр Березин
21

Изогнутый низ позволил каменным статуям «ходить» по острову Пасхи

❋ 4.5

Моаи, каменные статуи острова Пасхи, по массе могут превышать 80 тонн при высоте жилого дома. Долгое время ученым не удавалось понять, как люди с технологиями каменного века перемещали их по всему острову. Авторы новой научной работы, наконец, смогли полностью восстановить метод потомков полинезийцев и южноамериканских индейцев.

Антропология
# антропология
# история
# остров Пасхи
# Полинезия
Эксперимент по перемещению современной реплики небольшого моаи не потребовал много рабочих рук: транспортировка оказалась легче, чем при всех предшествующих экспериментах / © Carl Lipo

Остров Пасхи — самый изолированный из всех населенных островов Земли. Несмотря на это, его население имело письменность и даже гибридное происхождение: часть их генов происходит от полинезийцев, а часть — от индейцев Южной Америки, достигших этого острова намного раньше европейцев.

Еще одна необычная сторона местной культуры — моаи, более 900 только открытых каменных статуй. Часть из них не закончена (высотой до 20 метров), часть же не только завершена, но и размещена в самых разных точках острова размером 16 на 18 на 24 километра.

Получается, их нужно было двигать на многие километры от единственной каменоломни, причем преодолевая серьезные спуски и подъемы. Как именно это делали — долго оставалось неясным. Первая гипотеза на этот счет, принадлежавшая современным потомкам древнего населения острова, предполагала, что их укладывали на салазки и тянули веревками. На этой основе в поп-литературе (Д. Даймонд «Ружья, микробы, сталь») даже утверждали, что расход древесины на бревна и веревки привели остров к потере лесов, экологической катастрофе, упадку и прекращению строительства моаи.

Гипотеза катания на деревянных салазках еще как-то работала для перемещения небольших реплик древних статуй на умеренные расстояния. Но на уклонах и для массивных статуй она требовала слишком много людей и усилий. Между тем на острове в древности никогда не жило и пяти тысяч человек, причем моаи строил и перевозил, согласно местному фольклору, только один клан из многих: величина статуи говорила о количестве «маны» у вождя клана, поэтому он не привлекал людей со стороны.

В 1980-х чешский инженер Павел Павел в сотрудничестве с Туром Хейердалом попробовал другой подход: «кантовать» статуи с помощью веревок, приподнимая их то с одного бока, то с другого и понемногу продвигая вперед. Реплики моаи действительно «шли», но скорость была небольшой. Главное — при таком способе основания статуй подвергались заметному износу. На оригинальных древних статуях острова подобных повреждений внизу не было. Поэтому гипотезу Павла серьезно критиковали.

Ученые из Бингемтонского университета (США) модифицировали гипотезу «ходящих» моаи. Проведенный ими эксперимент показал, что в таком случае износ перемещаемых статуй резко снижается, а предполагаемый коллапс экосистем острова Пасхи из-за строительства моаи перестает иметь смысл. Статью об этом опубликовали в издании Journal of Archaeological Science.

Авторы обратили внимание, что плоское основание — как в исходном эксперименте Павла в 1980-х — есть только у статуй, стоящих на церемониальных платформах (аху). Но на острове много и так называемых дорожных статуй, расположенных вдоль дорог. Их нижняя часть не плоская, а изогнутая спереди. Учитывая развитую резьбу по камню в ту эпоху, после доставки к аху низ статуи можно было сделать плоским прямо на месте, временно приподняв его для доступа резчику.

Расчеты, а затем и эксперимент позволили ученым выяснить, что изогнутая спереди внизу статуя с несколько смещенным вперед центром тяжести перемещается намного проще, чем та же по массе, но с плоским основанием.

Перемещение моаи методом, предложенным в новой работе / © Carl Lipo

В опыте с репликой моаи массой в 4,35 тонны очень небольшое число людей (на фото) с помощью всего трех веревок «перевели» статую на 100 метров всего за 40 минут. Значит, члены одного клана могли переместить ее в любую точку острова за десятки часов. Правда, для этого они сперва готовили дороги с характерной вогнутой формой, следов которых на острове немало и сегодня.

Эти, казалось бы, технические детали имеют существенное значение для понимания истории острова в целом. Исследователи показали расчеты, по которым для транспортировки статуй в таком варианте нужно было потратить материалы (луб кустарника хаухау) всего от нескольких десятков кустарников или небольших деревьев в год.

Те моаи, что устанавливали на платформы, имели уже иную форму нижней части тела, плоскую и без изгибов / © Wikimedia Commons

То есть нагрузка на местную экосистему была низкой и никак не могла привести к ее коллапсу. Сведение лесов острова, констатировали ученые, стало результатом расчистки его под посевы, а никак не итогом массового строительства и транспортировки моаи.

Вывод перекликается с более ранним открытием, о котором писал Naked Science: на острове Пасхи не было никакой экологической катастрофы. И даже сведение лесов не повлияло на местных жителей негативно: их численность никогда не сокращалась вплоть до прибытия европейцев. Миф о «коллапсе» стал результатом проецирования идей современной цивилизации на прошлое цивилизации совсем иного типа.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Антропология
# антропология
# история
# остров Пасхи
# Полинезия
