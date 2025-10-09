Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Изогнутый низ позволил каменным статуям «ходить» по острову Пасхи
Моаи, каменные статуи острова Пасхи, по массе могут превышать 80 тонн при высоте жилого дома. Долгое время ученым не удавалось понять, как люди с технологиями каменного века перемещали их по всему острову. Авторы новой научной работы, наконец, смогли полностью восстановить метод потомков полинезийцев и южноамериканских индейцев.
Остров Пасхи — самый изолированный из всех населенных островов Земли. Несмотря на это, его население имело письменность и даже гибридное происхождение: часть их генов происходит от полинезийцев, а часть — от индейцев Южной Америки, достигших этого острова намного раньше европейцев.
Еще одна необычная сторона местной культуры — моаи, более 900 только открытых каменных статуй. Часть из них не закончена (высотой до 20 метров), часть же не только завершена, но и размещена в самых разных точках острова размером 16 на 18 на 24 километра.
Получается, их нужно было двигать на многие километры от единственной каменоломни, причем преодолевая серьезные спуски и подъемы. Как именно это делали — долго оставалось неясным. Первая гипотеза на этот счет, принадлежавшая современным потомкам древнего населения острова, предполагала, что их укладывали на салазки и тянули веревками. На этой основе в поп-литературе (Д. Даймонд «Ружья, микробы, сталь») даже утверждали, что расход древесины на бревна и веревки привели остров к потере лесов, экологической катастрофе, упадку и прекращению строительства моаи.
Гипотеза катания на деревянных салазках еще как-то работала для перемещения небольших реплик древних статуй на умеренные расстояния. Но на уклонах и для массивных статуй она требовала слишком много людей и усилий. Между тем на острове в древности никогда не жило и пяти тысяч человек, причем моаи строил и перевозил, согласно местному фольклору, только один клан из многих: величина статуи говорила о количестве «маны» у вождя клана, поэтому он не привлекал людей со стороны.
В 1980-х чешский инженер Павел Павел в сотрудничестве с Туром Хейердалом попробовал другой подход: «кантовать» статуи с помощью веревок, приподнимая их то с одного бока, то с другого и понемногу продвигая вперед. Реплики моаи действительно «шли», но скорость была небольшой. Главное — при таком способе основания статуй подвергались заметному износу. На оригинальных древних статуях острова подобных повреждений внизу не было. Поэтому гипотезу Павла серьезно критиковали.
Ученые из Бингемтонского университета (США) модифицировали гипотезу «ходящих» моаи. Проведенный ими эксперимент показал, что в таком случае износ перемещаемых статуй резко снижается, а предполагаемый коллапс экосистем острова Пасхи из-за строительства моаи перестает иметь смысл. Статью об этом опубликовали в издании Journal of Archaeological Science.
Авторы обратили внимание, что плоское основание — как в исходном эксперименте Павла в 1980-х — есть только у статуй, стоящих на церемониальных платформах (аху). Но на острове много и так называемых дорожных статуй, расположенных вдоль дорог. Их нижняя часть не плоская, а изогнутая спереди. Учитывая развитую резьбу по камню в ту эпоху, после доставки к аху низ статуи можно было сделать плоским прямо на месте, временно приподняв его для доступа резчику.
Расчеты, а затем и эксперимент позволили ученым выяснить, что изогнутая спереди внизу статуя с несколько смещенным вперед центром тяжести перемещается намного проще, чем та же по массе, но с плоским основанием.
В опыте с репликой моаи массой в 4,35 тонны очень небольшое число людей (на фото) с помощью всего трех веревок «перевели» статую на 100 метров всего за 40 минут. Значит, члены одного клана могли переместить ее в любую точку острова за десятки часов. Правда, для этого они сперва готовили дороги с характерной вогнутой формой, следов которых на острове немало и сегодня.
Эти, казалось бы, технические детали имеют существенное значение для понимания истории острова в целом. Исследователи показали расчеты, по которым для транспортировки статуй в таком варианте нужно было потратить материалы (луб кустарника хаухау) всего от нескольких десятков кустарников или небольших деревьев в год.
То есть нагрузка на местную экосистему была низкой и никак не могла привести к ее коллапсу. Сведение лесов острова, констатировали ученые, стало результатом расчистки его под посевы, а никак не итогом массового строительства и транспортировки моаи.
Вывод перекликается с более ранним открытием, о котором писал Naked Science: на острове Пасхи не было никакой экологической катастрофы. И даже сведение лесов не повлияло на местных жителей негативно: их численность никогда не сокращалась вплоть до прибытия европейцев. Миф о «коллапсе» стал результатом проецирования идей современной цивилизации на прошлое цивилизации совсем иного типа.
В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.
По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.
8 октября 2025 года мировое научное и кулинарное сообщество отмечает знаменательный юбилей — 80 лет с момента создания одного из самых революционных бытовых изобретений XX века — микроволновой печи. За восемь десятилетий она проделала путь от громоздкого агрегата до умного кухонного помощника. Современные модели умеют не только разогревать, но и предлагают сложные программы приготовления. К юбилейной дате специалисты Пермского Политеха рассказали о мифах и фактах, которые сложились вокруг этой «чудо-печки».
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Космические очки
Таймырские мамонты дожили до бронзового века. Но почему не до наших дней?
Теория Шуберта, выпуклая геометрия и путь к решению сложных задач. Интервью с Валентиной Кириченко
Алкоголик ли вы?
Догнать «ракетного короля»: топ конкурентов Маска
Самый дорогой научный прибор в истории
Стэнфордский эксперимент. Почему хорошие люди совершают плохие поступки
Умные неандертальцы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии