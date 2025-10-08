Уведомления
Планетологи поняли, почему мощные разряды молний на Венере так трудно зафиксировать
В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.
Еще в 1970-х советские посадочные аппараты серии «Венера» во время спуска на поверхность фиксировали в атмосфере планеты оптические сигналы и радиоволны, которые могут возникать при разрядах молний. В 1990 году орбитальный зонд «Пионер-Венера» поймал «свистящие» низкочастотные радиосигналы, и их тоже сочли вероятными признаками электрических разрядов.
На тему этих сигналов продолжаются споры. Есть версия, что их порождали не молнии, а метеороиды. Однако в 2006-м наблюдения Венеры с помощью наземного Инфракрасного телескопа NASA на Гавайях помогли обнаружить то, что теперь считают доказательством версии о вспыхивающих на ней молниях: в атмосфере планеты нашли оксид азота — NO.
Примерно на 96% венерианский воздух состоит из углекислого газа и примерно на 3,5% — из молекулярного азота. Чтобы в этой среде возник оксид азота, нужно «разбивать» весьма прочные молекулы CO2 и N2 с помощью энергии. Если бы это была энергия солнечного излучения, последствия логично было бы видеть в верхних слоях атмосферы. Как раз там их и не прослеживается: оксид азота наблюдают на высотах около 60 километров и ниже, практически вплоть до самой поверхности Венеры.
По мнению исследователей из Кембриджского университета (Великобритания), самое правдоподобное объяснение этому — разряды молний. Об этом они рассказали в недавней статье, выложенной на сервере препринтов arXiv.org. Ученые попытались рассчитать, какими должны быть эти разряды, чтобы получить наблюдаемое количество NO — пять с половиной частиц на миллиард. Как выяснилось, для этого их совокупная мощность должна быть примерно втрое больше, чем у молний на Земле. Значит, либо разряды намного энергичнее, либо происходят чаще, либо и то и другое.
Это приводит к вопросу о том, почему же мы в таком случае не наблюдаем их явно. Ученые предполагают, что свет от вспышек эффективно поглощают и рассеивают густые сернокислотные облака. Кстати, недавно в них заподозрили огромное количество воды в виде гидратированных сульфатов.
Исследователи подозревают, что разряды в основном возникают не в этих облаках, поскольку в них для этого требуется одновременное присутствие и жидких, и замерзших частиц серной кислоты. Так может быть на высотах от 56 километров, но там признаков молний крайне мало.
Поэтому ученые склоняются к тому, что на самом деле венерианские молнии возникают где-то намного ближе к поверхности. По одной из версий, это вулканические молнии — результат трения извергающихся частиц. По другой, на Венере вспыхивают так называемые эоловые молнии — последствие столкновений частиц пыли и песка, переносимых ветрами в этом очень плотном, но сухом воздухе. В нем должно накапливаться много статического электричества.
