Тренировка собак помогла психике и замедлила биологическое старение у служивших в армии женщин

Прошлые исследования показывали, что контакты с животными и волонтерство помогают улучшить психическое состояние и полезны людям с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Группа американских ученых решила совместить эти варианты воздействия в эксперименте, чтобы проверить их эффект на отставных военнослужащих-женщинах с ПТСР, в том числе на ветеранах боевых действий. Исследователи сосредоточили внимание на представительницах женского пола с учетом их растущей роли в Вооруженных силах США.

Участницами экспериментальной программы стали 28 служивших в армии женщин от 32 до 72 лет с диагностированным посттравматическим расстройством. Их разделили на две группы. В первой испытуемые под руководством опытных инструкторов тренировали служебных собак, подготавливая их к роли псов-помощников для отставных военных. Занятия длительностью один час, проходили раз в неделю, а весь курс продолжался два месяца.

Во второй, контрольной группе участницы не занимались с собаками, а только смотрели видеоуроки по их дрессировке по аналогичному графику. По завершении эксперимента им предложили пройти курс в реальном, а не в онлайн-формате.

За изменениями в состоянии женщин следили по результатам опросов, направленных на оценку тяжести симптомов ПТСР, уровня тревожности и восприимчивости к стрессу. Анкетирование проводили до, во время и в конце программы.

Также у испытуемых оценивали биологические показатели: длину теломер и вариабельность сердечного ритма (ВСР). Укорачивание теломер, происходящее с возрастом и под влиянием стресса, считают маркером клеточного старения организма. Длину теломер определяли по анализу образцов слюны. У женщин в обеих группах их брали в начале и по окончании эксперимента. Сердечный ритм отслеживали с помощью нагрудных или запястных пульсометров, которые участницы надевали на время занятий.

Результатами эксперимента ученые поделились в статье, вышедшей в журнале Behavioral Sciences. По словам авторов, их особенно впечатлило удлинение теломер в группе, работавшей со служебными собаками. Наибольшую прибавку зафиксировали у отставных военных с боевым опытом. Исследователи интерпретировали это как признак замедления клеточного старения.

В контрольной группе теломеры, напротив, укоротились. Причем сильнее всего у тех, кому довелось бывать в боях.

Что касается психического состояния, то оно существенно улучшилось у всех участниц. В обеих группах ученые зарегистрировали ослабление симптомов ПТСР, снижение уровня тревожности и стрессовой нагрузки. Наличие или отсутствие боевого опыта при этом роли не играло.

Позитивная психологическая реакция независимо от типа вмешательства говорит о том, что любое структурированное внимание и занятость могут быть полезны как средство реабилитации при ПТСР, заявили специалисты.

Еще одним «бонусом» эксперимента стало то, что навыки, приобретенные за время курса тренировок с собаками, вероятно, помогли участницам укрепить связь с собственными домашними питомцами. Это обеспечило дополнительную эмоциональную поддержку, подытожили исследователи.

Юлия Трепалина 844 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.