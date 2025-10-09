Уведомления
Тренировка собак помогла психике и замедлила биологическое старение у служивших в армии женщин
Прошлые исследования показывали, что контакты с животными и волонтерство помогают улучшить психическое состояние и полезны людям с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Группа американских ученых решила совместить эти варианты воздействия в эксперименте, чтобы проверить их эффект на отставных военнослужащих-женщинах с ПТСР, в том числе на ветеранах боевых действий. Исследователи сосредоточили внимание на представительницах женского пола с учетом их растущей роли в Вооруженных силах США.
Участницами экспериментальной программы стали 28 служивших в армии женщин от 32 до 72 лет с диагностированным посттравматическим расстройством. Их разделили на две группы. В первой испытуемые под руководством опытных инструкторов тренировали служебных собак, подготавливая их к роли псов-помощников для отставных военных. Занятия длительностью один час, проходили раз в неделю, а весь курс продолжался два месяца.
Во второй, контрольной группе участницы не занимались с собаками, а только смотрели видеоуроки по их дрессировке по аналогичному графику. По завершении эксперимента им предложили пройти курс в реальном, а не в онлайн-формате.
За изменениями в состоянии женщин следили по результатам опросов, направленных на оценку тяжести симптомов ПТСР, уровня тревожности и восприимчивости к стрессу. Анкетирование проводили до, во время и в конце программы.
Также у испытуемых оценивали биологические показатели: длину теломер и вариабельность сердечного ритма (ВСР). Укорачивание теломер, происходящее с возрастом и под влиянием стресса, считают маркером клеточного старения организма. Длину теломер определяли по анализу образцов слюны. У женщин в обеих группах их брали в начале и по окончании эксперимента. Сердечный ритм отслеживали с помощью нагрудных или запястных пульсометров, которые участницы надевали на время занятий.
Результатами эксперимента ученые поделились в статье, вышедшей в журнале Behavioral Sciences. По словам авторов, их особенно впечатлило удлинение теломер в группе, работавшей со служебными собаками. Наибольшую прибавку зафиксировали у отставных военных с боевым опытом. Исследователи интерпретировали это как признак замедления клеточного старения.
В контрольной группе теломеры, напротив, укоротились. Причем сильнее всего у тех, кому довелось бывать в боях.
Что касается психического состояния, то оно существенно улучшилось у всех участниц. В обеих группах ученые зарегистрировали ослабление симптомов ПТСР, снижение уровня тревожности и стрессовой нагрузки. Наличие или отсутствие боевого опыта при этом роли не играло.
Позитивная психологическая реакция независимо от типа вмешательства говорит о том, что любое структурированное внимание и занятость могут быть полезны как средство реабилитации при ПТСР, заявили специалисты.
Еще одним «бонусом» эксперимента стало то, что навыки, приобретенные за время курса тренировок с собаками, вероятно, помогли участницам укрепить связь с собственными домашними питомцами. Это обеспечило дополнительную эмоциональную поддержку, подытожили исследователи.
В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.
По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.
8 октября 2025 года мировое научное и кулинарное сообщество отмечает знаменательный юбилей — 80 лет с момента создания одного из самых революционных бытовых изобретений XX века — микроволновой печи. За восемь десятилетий она проделала путь от громоздкого агрегата до умного кухонного помощника. Современные модели умеют не только разогревать, но и предлагают сложные программы приготовления. К юбилейной дате специалисты Пермского Политеха рассказали о мифах и фактах, которые сложились вокруг этой «чудо-печки».
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
«Если бы существовал антимир, он был бы похож на пещеру»
Вымирающие растения
Вопросы читателей (ч. 4)
10 самых интересных городов-призраков
10 самых необычных грибов
Фотографии, которые потрясли мир
Самые запретные места на планете
