Лекция
12+
Нейрогенетика: как современная генетическая диагностика перевернула неврологический мир

Слушатели узнают, как генетические факторы влияют на нейрогенез и развитие центральной нервной системы.

Нейрокампус
18 сентября, 17:30 Идет 2 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Островитянова 1с10

О мероприятии

Врач-невролог, эпилептолог, нейрогенетик Артем Алексеевич Шарков расскажет про современные представления о патогенезе и диагностике наследственных неврологических заболеваний, выходящих за рамки классической органической патологии.

Слушатели узнают:

  • Как генетические факторы влияют на нейрогенез и развитие центральной нервной системы;
  • Какие молекулярные механизмы лежат в основе таких заболеваний, как детский церебральный паралич (ДЦП), задержка развития, эпилепсия и деменция;
  • Какие современные методы молекулярно-клинической диагностики позволяют выявлять генетические нарушения и определять их клиническую значимость;
  • Какие сложности и особенности возникают при диагностике заболеваний с моногенной и многофакторной природой и как их преодолевать;
  • Как интерпретировать результаты генетических тестов в контексте комплексного неврологического обследования.

Лекция будет полезна врачам-неврологам, генетикам, клиническим исследователям и всем, кто интересуется современными подходами к пониманию и диагностике нейрогенетических заболеваний.

Расписание
18
Четверг
Сентябрь 2025
ул. Островитянова 1с10 Москва
17:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Островитянова 1с10

25 августа, 05:03
Александр Речкин
2
# биология
# гены
# технологии
Комментарии

