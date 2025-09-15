  • Добавить в закладки
Экскурсия
6+
Вторые. История космических дублеров

Слушатели узнают, кто был «первым вторым» на орбите, чем прославился дублер первого человека, вышедшего в открытый космос.

Космонавтика и авиация
18 сентября, 16:00 Идет 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва просп. Мира, 119, стр. 34

О мероприятии

Каждый экипаж, отправляющийся на орбиту, имеет дублеров — космонавтов, которые готовятся при необходимости их заменить перед стартом. Они остаются в тени героев, летящих к звездам. На экскурсии участники узнают, кто был «первым вторым» на орбите, чем прославился дублер первого человека, вышедшего в открытый космос, а также о том, кто мог заменить участников других знаковых полетов на орбиту.

Расписание
18
Четверг
Сентябрь 2025
просп. Мира, 119, стр. 34 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

просп. Мира, 119, стр. 34

15 сентября, 08:03
Александр Речкин
1
# история
# космос
# Россия
