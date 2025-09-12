Уведомления
Слушатели узнают про потенциал и ограничения робототехники.
О мероприятии
Современная наука и техника делают фантастику вчерашнего дня обыденностью сегодняшнего. От умных пылесосов до беспилотных автомобилей, от медицинских ассистентов до промышленных манипуляторов — роботы уже проникают практически во все области жизни человека.
Однако многие из людей лишь поверхностно представляют себе, как устроены эти механизмы и как они функционируют. Ведущий специалист по теории автоматического управления и машинному обучению в области робототехники, аспирант «Сколтеха» Владимир Гунявой расскажет про потенциал и ограничения этой технологии. Участники мероприятия увидят новые возможности и смогут подготовиться к будущему, которое все ближе подходит к порогу.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
Некоторые люди притягательны для комаров, словно магниты, из-за чего больше страдают от их укусов. В науке пока нет единого мнения о том, что именно приводит к такому эффекту, исследования на этот счет продолжаются. Свой вклад в изучение вопроса недавно внесла группа специалистов из Нидерландов. Они устроили эксперимент во время трехдневного музыкального фестиваля Lowlands, чтобы выяснить, кто из участников мероприятия сильнее «нравится» кровососам.
Исследователи рекомендательных технологий «Яндекса» нашли способ, как повысить качество работы рекомендательных систем, чтобы они лучше понимали предпочтения пользователей, например, в товарах или контенте, и составляли более точные рекомендации. Для этого исследователи внедрили дополнительную корректировку в процесс обучения таких моделей.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
