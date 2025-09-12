  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Анатомия робототехники

Слушатели узнают про потенциал и ограничения робототехники.

Курилка Гутенберга
18 сентября, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва 1-я Миусская д. 3

О мероприятии

Современная наука и техника делают фантастику вчерашнего дня обыденностью сегодняшнего. От умных пылесосов до беспилотных автомобилей, от медицинских ассистентов до промышленных манипуляторов — роботы уже проникают практически во все области жизни человека.

Однако многие из людей лишь поверхностно представляют себе, как устроены эти механизмы и как они функционируют. Ведущий специалист по теории автоматического управления и машинному обучению в области робототехники, аспирант «Сколтеха» Владимир Гунявой расскажет про потенциал и ограничения этой технологии. Участники мероприятия увидят новые возможности и смогут подготовиться к будущему, которое все ближе подходит к порогу.

Расписание
18
Четверг
Сентябрь 2025
1-я Миусская д. 3 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

1-я Миусская д. 3

12 сентября, 11:52
Александр Речкин
2
# робототехника
# роботы
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
11 сентября, 12:04
ПНИПУ

Ученые рассказали, почему маркетплейсы теряют популярность

Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.

ПНИПУ
# маркетплейсы
# покупатели
# продавцы
# рынок
10 сентября, 13:00
Юлия Трепалина

Пьющие пиво оказались «магнитом» для комаров

Некоторые люди притягательны для комаров, словно магниты, из-за чего больше страдают от их укусов. В науке пока нет единого мнения о том, что именно приводит к такому эффекту, исследования на этот счет продолжаются. Свой вклад в изучение вопроса недавно внесла группа специалистов из Нидерландов. Они устроили эксперимент во время трехдневного музыкального фестиваля Lowlands, чтобы выяснить, кто из участников мероприятия сильнее «нравится» кровососам.

Биология
# комариные укусы
# комары
# пиво
# эксперимент
9 сентября, 16:54
Редакция Naked Science

Исследователи «Яндекса» представили способ повысить качество работы рекомендательных систем

Исследователи рекомендательных технологий «Яндекса» нашли способ, как повысить качество работы рекомендательных систем, чтобы они лучше понимали предпочтения пользователей, например, в товарах или контенте, и составляли более точные рекомендации. Для этого исследователи внедрили дополнительную корректировку в процесс обучения таких моделей.

Технологии
# машинное обучение
# программное обеспечение
# Яндекс
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
8 сентября, 20:06
Evgenia Vavilova

Физики создали видимые человеку кристаллы времени

Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.

Физика
# жидкие кристаллы
# квантовые системы
# поляризация
# темпоральные кристаллы
11 сентября, 12:04
ПНИПУ

Ученые рассказали, почему маркетплейсы теряют популярность

Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.

ПНИПУ
# маркетплейсы
# покупатели
# продавцы
# рынок
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
4 сентября, 13:59
Андрей П.

Рядом с Камчаткой нашли самую глубоководную экосистему хемосинтетической жизни

Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.

Биология
# батискаф
# беспозвоночные
# глубина
# глубоководные животные
# субдукция
# фауна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые разработали полезный и дешевый корм для животных на основе грибов, из которых получают соевый соус и саке

    12 сентября, 11:01

  2. Психиатры впервые описали случай пристрастия к отбеливателю белья на фоне В12-дефицитной анемии

    12 сентября, 09:22

  3. Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

    12 сентября, 09:02

  4. На Макемаке обнаружили газообразный метан

    12 сентября, 07:54
Выбор редакции

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

12 сентября, 09:02

Последние комментарии

Aitneics Secniv
1 минута назад
Пандемия виновата, что люди не хотят читать книги и учиться ) Последний абзац всё расставляет на свои места. Любые заявления политиков имеют цель.

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

skygoo _
10 минут назад
Никому постороннему не нужен "свободный" космодром в стране, зажатой между Россией и Китаем. Как они будут возить туда чужие ракеты, через

На Байконуре появится новый международный космодром вне российской юрисдикции

skygoo _
13 минут назад
Rodomir, будете бороться с крестными ходами, получите суд шариата. Выбирайте.

На Байконуре появится новый международный космодром вне российской юрисдикции

Grigori Timonen
14 минут назад
Artem, я ем не авто. И остальные люди тоже. Еда, жилье, энергоносители, лекарства и все жизненно необходимое в России многократно дешевле. Я даже не

Карта: уровень бедности в разных странах Европы

Питон Удав
16 минут назад
А кто же был организатор и кого просили поставить сами атомщики? Где фамилия в тексте? Лаврентий Палыч Берия! Странно, что опустили его заслуги в

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

Владимир Алексеев
23 минуты назад
Владимир, только гиперзвук там придумали, в космос там летали. А теперь только в утиль на дно океана. И Ваше образование на уровне тех пиндосов

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Анжелика
35 минут назад
Jijfa, задело гея

Геи оказались существенно успешнее гетеросексуальных мужчин в образовании

Анжелика
36 минут назад
Алекс, пропаганда для малолеток, ими интересуются геи.

Геи оказались существенно успешнее гетеросексуальных мужчин в образовании

Анжелика
37 минут назад
Вранье, два гея, соседи, интеллект низкий, но карьерный рост высокий за счет подхалимажа, и воплей про дискриминацию. Их никто не берется

Геи оказались существенно успешнее гетеросексуальных мужчин в образовании

Rodomir Vasilevski
46 минут назад
Аркадий,за моими плечами (МАДИ) Московский автомобильно-дорожный технический университет,сейчас я преподаватель в ДПО .

На Байконуре появится новый международный космодром вне российской юрисдикции

Евгений
47 минут назад
Да, в СССР поэтому и развитие было выше любых похвал. Еслиб не развалили СССР Горбачев с Ельциным под руководством штатов ,то Путину не пришлось бы

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Sergey Vasenin
1 час назад
Victor, Вы больны антисоветизмом. Посмотрите на годы рождения указанных Вами уважаемых людей. Сколько и какого образования они могли получить в РИ?

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

Аркадий Фомин
2 часа назад
Rodomir, вам нужны инженеры, а кем вы сами являетесь?

На Байконуре появится новый международный космодром вне российской юрисдикции

Дмитрий Простов
3 часа назад
Dmitrii, нету в торговле товарами народного потребления высокой маржи🤦😆 это вам в госзакупки

Ученые рассказали, почему маркетплейсы теряют популярность

Дмитрий Простов
3 часа назад
основная претензия к маркетплейсам - накрутка отзывов, без которой товар не продаётся. но благодаря ней, продают, в том числе откровенный мусор.

Ученые рассказали, почему маркетплейсы теряют популярность

Александр Березин
3 часа назад
Merkva, "А как это Флеров в 1942 году читал так свободно западную печать, что сумел заметит исчезновение материалов по ядерной тематике?" Для

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

Artem Suleymanov
3 часа назад
Grigori, выживаешь на 4500 до налогов в германии? А о России у тебя какие представления? Думаешь там дофига комфортно с ценами как в германии но зарплатой

Карта: уровень бедности в разных странах Европы

Karina R
3 часа назад
днепропетровские колл-центры вышли на новый уровень

Nature назвал Украину крупнейшим производителем фейковых и низкокачественных научных статей в Европе

marina bezgubenko
3 часа назад
Дело не в ИИ и чат ботах. А в культуре чтения и преподавания. Даже чтобы дать задание ИИ нужно элементарно уметь написать грамотный запрос.

Показатели американских старшеклассников по математике и чтению достигли наименьших значений за всю историю наблюдений

Делла Бокка
3 часа назад
Чепуха, кто туда придет да на край земли приспосабливать свои ракеты к русским стартовым столам? Проще в африке смастерить свой космодром.

На Байконуре появится новый международный космодром вне российской юрисдикции

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно