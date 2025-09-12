О мероприятии

Современная наука и техника делают фантастику вчерашнего дня обыденностью сегодняшнего. От умных пылесосов до беспилотных автомобилей, от медицинских ассистентов до промышленных манипуляторов — роботы уже проникают практически во все области жизни человека.

Однако многие из людей лишь поверхностно представляют себе, как устроены эти механизмы и как они функционируют. Ведущий специалист по теории автоматического управления и машинному обучению в области робототехники, аспирант «Сколтеха» Владимир Гунявой расскажет про потенциал и ограничения этой технологии. Участники мероприятия увидят новые возможности и смогут подготовиться к будущему, которое все ближе подходит к порогу.

Расписание 1-я Миусская д. 3 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.