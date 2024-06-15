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В США впервые на пост мэра города баллотируется ИИ

Чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ) под названием VIC, или «Виртуально интегрированный гражданин», пытается попасть в избирательные бюллетени, чтобы участвовать в выборах за пост мэра столицы Вайоминга — города Шайенн.

Бюллетень для голосования опускают в избирательную урну / © Getty Images

По данным издания Wired, VIC, созданный на базе нейросети GPT-4 от OpenAI и прошедший обучение на тысячах документов совета Шайенна, был создан жителем столицы Вайоминга и сотрудником библиотеки Виктором Миллером. Если VIC победит, Миллер станет, по его словам, «марионеткой из мяса» для ИИ. Он планирует передавать все документы VIC, который будет их изучать и принимать обоснованные решения.

Местные власти сейчас изучают вопрос, может ли этот кандидат действительно появиться в бюллетене для голосования.