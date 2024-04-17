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Неубиваемый марсианский вертолет Ingenuity продолжит работать на Красной планете
Команда инженеров Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA, которая отвечала за миссию марсианского вертолета Ingenuity, 16 апреля собралась в диспетчерской, чтобы попрощаться с дроном. Хотя миссия Ingenuity официально завершилась 25 января, винтокрылый аппарат продолжал поддерживать связь с марсоходом Perseverance, служившим ему базовой станцией.
Теперь, когда марсоход Perseverance покинул вечную стоянку Ingenuity, инженеры решили, что негоже разбрасываться такой замечательной техникой и передали аппарату обновленное программное обеспечение, которое даст возможность вертолету продолжать сбор данных даже после прекращения связи с Perseverance.
Ingenuity будет ежедневно «просыпаться», активировать свои бортовые системы, проверять работу солнечной панели, заряд батареи и электронное оборудование. Кроме того, вертолет будет фотографировать поверхность Красной планеты и собирать данные о температуре с датчиков, размещенных по всему винтокрылому аппарату.
Инженеры и ученые полагают, что такой долгосрочный сбор данных может не только принести пользу проектировщикам будущих аппаратов, но и позволит получить сведения о погодных условиях на Марсе. Инженеры подсчитали, что памяти Ingenuity должно хватить на 20 лет ежедневного сбора информации.
Напомним, изначально Ingenuity был рассчитан на пять полетов в небе Красной планеты, однако он совершил 72. Вместо пары минут аппарат провел в марсианском воздухе почти 129 (два часа, восемь минут и 55 секунд). Общая дальность полета составила 17 242 метра, а максимальная высота — 24 метра.
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