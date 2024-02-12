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Последнему пристанищу роботизированного вертолета Ingenuity на Марсе дали название

Холмы Валинора и Ingenuity (немного правее от центра изображения) / © NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS

Теперь место последней посадки Ingenuity известно как Холмы Валинора, что были частью земель Бессмертных из произведений Дж. Р. Р. Толкина. Название стало отсылкой к мифическому месту, куда отправлялись отдыхать герои после свершения подвигов.

История Ingenuity — это не только технологические достижения, но и свидетельство человеческого творчества, решимости и непреходящей тяги к исследованиям.

