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Радар показал разрушение спутника ESA

Специалисты института физики высоких частот и радиолокационных технологий Фраунгофера (Германия) опубликовали серию изображений, которые демонстрируют последние дни существования спутника ERS-2. Снимки были сделаны радаром TIRA (Tracking and Imaging Radar, Радар слежения и формирования изображения).

Изображения спутника ERS-2 до того, как он вошел в плотные слои атмосферы Земли / © Fraunhofer FHR

Напомню, что спутник европейского дистанционного зондирования — 2 (ERS-2) отправился на орбиту в далеком 1995 году, а в сентябре 2011-го завершил свою работу после того, как у него закончилось топливо. Вечером 21 февраля он вошел в плотные слои атмосферы и сгорел над Тихим океаном.

Полученные изображения спутника, который отслеживала 34-метровая антенна радара TIRA, показывают, что за день до входа в атмосферу солнечная батарея ERS-2 уже не прочно примыкала к остальным частям аппарата.