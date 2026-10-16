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В смартфонах семи крупных брендов обнаружили уязвимости, позволяющие перехватывать личные данные

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Специалисты по кибербезопасности обнаружили критические уязвимости в стандартных приложениях для переноса данных на смартфонах семи ведущих мировых производителей. Опасные бреши в защите позволяли сторонним лицам перехватывать чужие конфиденциальные сведения — от фотографий и переписок до паролей и банковских данных, — просто находясь неподалеку от пользователей.

Технологии
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# информационная безопасность
# кибербезопасность
# конфиденциальность
# смартфоны
# утечка данных
Уязвимости в беспроводном соединении могут создавать угрозу конфиденциальности передаваемой информации
Уязвимости в беспроводном соединении могут создавать угрозу конфиденциальности передаваемой информации / © Daniel Romero

Эксперты из Института информационной безопасности Грацского университета (Австрия) совместно с австрийским Центром безопасных информационных технологийпроверили популярные утилиты для быстрой смены смартфона от Google, Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo, Huawei и Honor. Результаты своей работы ученые представили на международном симпозиуме по исследованиям в области компьютерной безопасности ESORICS 2026.

Специальные программы для «клонирования» смартфонов помогают быстро и без проводов скопировать абсолютно всю информацию с одного устройства на другое по прямому соединению Wi-Fi. Однако исследователи доказали, что этот удобный процесс оказывается крайне уязвимым для цифрового взлома. Находясь в радиусе действия беспроводной сети (примерно от 20 до 45 метров) и используя бюджетное хакерское оборудование стоимостью менее 100 евро, злоумышленники могли перехватывать передаваемый трафик, прослушивать его или вмешиваться в процесс передачи.

Во время экспериментов специалистам удалось получить полный доступ к SMS-сообщениям, контактам, галерее снимков, сведениям о здоровье, сохраненным паролям от приложений и ключам от Wi-Fi-сетей. В отдельных случаях хакеры могли подменять передаваемые установочные файлы и внедрять вредоносные вирусы напрямую в новую систему.

Опасность усиливается тем, что такие сервисы предустановлены практически на каждом Android-устройстве и насчитывают суммарно свыше 12 миллиардов скачиваний. В зону повышенного риска попадают крупные магазины электроники и салоны связи, где покупатели ежедневно настраивают и переносят данные на только что купленные гаджеты.

Разработчики устранили обнаруженные уязвимости после того, как авторы исследования заранее предупредили компании о брешах, дав им время на создание защитных заплат. Специалисты настоятельно рекомендуют всем пользователям перед пересылкой файлов обязательно обновить приложение для переноса данных и саму операционную систему на обоих смартфонах, чтобы полностью исключить риск утечки.

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Марк Чернов
Марк Чернов
175 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Технологии
# android
# защита данных
# информационная безопасность
# кибербезопасность
# конфиденциальность
# смартфоны
# утечка данных
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