Кортизол оказался другом женской репродуктивной системы

Популярная научная литература часто дает читателю упрощенные концепции. В них дофамин — «гормон радости», тестостерон — мужской гормон, кортизол — «гормон стресса», адреналин — «гормон действия». На самом деле, обычно все гораздо сложнее.

Биологи провели анализ 68 научных работ о поведении глюкокортикоидов (ГКС) у половозрелых здоровых самок позвоночных во время овариального цикла. В их число входили млекопитающие, птицы, рептилии, амфибии и рыбы. Выводы ученых опубликованы в издании Journal of Experimental Biology.

Основные глюкокортикоиды позвоночных — кортизол, кортикостерон и их производные. Оказалось, уровень этих гормонов значительно колебался в пределах цикла в 73 процентах исследований. Пик концентрации ГКС, обычно ассоциированных со стрессом, наблюдался около времени прохождения овуляции — процесса выхода зрелой яйцеклетки из яичников в другие части половой системы. После овуляции может произойти оплодотворение, если яйцеклетка встретится со спермой за время, отведенное на это организмом.

По мнению ученых, столь широкое распространение изменений уровня ГКС говорит о том, что исследования описали нормальные для здорового женского овариального цикла колебания. Это идет вразрез с некоторыми исследованиями, сообщающими, что кортизол угнетает репродуктивную функцию.

Если специалисты будут принимать нормальные колебания уровня гормона за стрессовый ответ, они могут построить неверные причинно-следственные связи там, где есть только корреляция. Это, в свою очередь, может направить репродуктологов в неправильную сторону, замедляя решение проблем пациентов. Возможно, повышенный уровень ГКС в определенные фазы цикла стоит учитывать при трактовке анализов и в диагностических критериях.

Специалисты отметили, что хотя в исследовании не учтены данные о человеке, их выводы можно экстраполировать и на женскую половую систему. Детальное понимание общего механизма полового размножения важно и для медицины, и для ветеринарии, а также для молочной промышленности и усилий по сохранению видового разнообразия на земле.

Биологи считают, что научному и медицинскому сообществу пора перестать относиться к ГКС как к препятствию для процесса размножения. Теперь ученые могут учитывать естественный кортизол в исследованиях фертильности. Это должно привести к более качественным результатам и новым возможностям в диагностике и лечении репродуктивных проблем.

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Evgenia Vavilova 223 статей Пишет в основном о физике и химии, любит нанотехнологии, шестиугольники и утконосов.