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SpaceX планирует резко увеличить частоту запусков Starship — до 456 в год

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приступило к рассмотрению предложения SpaceX, предусматривающего до 456 запусков Starship и до 912 посадок в год. Сейчас компании разрешено проводить не более 25 запусков и 50 посадок ежегодно. Таким образом, запрашиваемый предел примерно в 18 раз превышает действующие ограничения.

Запуск транспортной системы Starship / © SpaceX

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что подготовит программное заявление о воздействии проекта на окружающую среду. Речь идет о предложении SpaceX проводить до 456 запусков и 912 посадок в год на космодроме «Звездной базы» в Техасе.

План предусматривает два этапа. На первом SpaceX сможет проводить до 100 запусков и 200 посадок в год — в любой день недели и в любое время суток. На втором этапе, который, по оценке FAA, может начаться в течение нескольких лет, ограничения повысят до 456 запусков в год. Запуски по-прежнему разрешат проводить круглосуточно, но только по будням.

Ведомство уточнило, что 912 посадок в год — это максимальный предел для техасского комплекса независимо от того, откуда стартовала конкретная миссия. Starship и его первая ступень — Super Heavy смогут возвращаться на стартовую площадку либо совершать посадку в Мексиканском заливе или открытом океане.

В ходе экспертизы специалисты оценят возможное воздействие проекта на качество воздуха, дикую природу, прибрежные территории, водные ресурсы и уровень шума, а также рассмотрят вопросы авиационной безопасности. FAA отдельно подчеркнуло, что любое дальнейшее увеличение числа запусков сверх предложенных показателей потребует самостоятельной экологической оценки.

Заявленные показатели заметно превышают фактические темпы работы «Звездной базы». В этом году Starship стартовал с техасского космодрома трижды.

Действующее ограничение в 25 запусков в год было установлено после одобрения FAA в мае 2025 года. В феврале ведомство также разрешило проводить до 44 запусков Starship ежегодно с комплекса LC-39A во Флориде. Таким образом, уже первый этап расширения деятельности в Техасе позволит более чем вдвое превысить разрешенное для флоридской площадки количество запусков.

Ранее Илон Маск заявлял, что в перспективе Starship сможет стартовать чаще одного раза в час — менее чем через десять лет.

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