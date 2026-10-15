Ученые объяснили талант к языкам

Чтобы выучить новый для себя язык, перестаньте искать в звуках смысл — сосредоточьтесь на самих звуках, посоветовали авторы нового исследования. Они пришли к выводу, что наиболее способные к изучению языков люди обладают врожденной особенностью: замечают мельчайшие звуковые нюансы и потому воспринимают незнакомые иностранные звуки скорее как акустические сигналы, нежели как элементы речи.

Обычно при изучении нового языка люди пытаются воспринимать его через призму звуков родной речи. Чем сильнее фонетика и произношение иностранного языка отличаются от родного, тем сложнее, как правило, дается его освоение.

Однако результаты исследования, проведенного группой ученых из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) и Университета Тохоку (Япония), заставили предположить, что более эффективен другой подход: если вы хотите по-настоящему хорошо овладеть французским, арабским или венгерским языком, не стоит начинать с механического заучивания лексики и грамматики — лучше сосредоточиться на звучании языка.

Исследователи, статья которых опубликована в издании Journal of Experimental Psychology, пришли к выводу, что люди, от природы обладающие способностью замечать тончайшие звуковые нюансы — «слуховой точностью», — быстро и безошибочно осваивают произношение иностранных слов.

Когда такие люди слышат речь на незнакомом языке, их мозг не сразу классифицирует новые звуки как «язык», не пытается воспринимать их как привычные речевые единицы, а реагирует на них как на хаотичные, неупорядоченные акустические сигналы. Возможно, именно эта особенность — один из ключей к успешному овладению даже самым сложным произношением в иностранном языке, предположили авторы научной работы.

Такие выводы ученые сделали, проведя исследование с участием 67 японцев, изучающих английский язык. Сначала исследователи оценили слуховую точность участников, проверив, насколько хорошо они способны улавливать едва заметные акустические различия — например, изменения высоты, длительности или тона — в звуках, не относящихся к речи.

Затем с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии в режиме реального времени наблюдали за изменениями активности мозга участников в тот момент, когда те пытались различать английские гласные звуки /æ/ (как в слове cat) и /ʌ/ (как в слове cup). В японском языке прямых аналогов этих звуков не существует.

Во втором задании участникам предлагалось выявлять схожие тонкие различия в звуках, не являющихся речевыми. Выяснилось, что люди с более высокой слуховой точностью при восприятии иностранных звуков в меньшей степени задействовали левую сенсомоторную область мозга, отвечающую за обработку речи. Характер активности их мозга был схож с тем, который наблюдается при обработке неречевых звуков.

Благодаря тому, что у этих людей было меньше помех со стороны уже сформированных речевых привычек родного языка, им было проще точно воспринимать новые звуки. Напротив, участники с более низкой слуховой точностью при прослушивании иностранной речи в заметно большей степени полагались на левую сенсомоторную сеть мозга. При попытке воспринять незнакомые звуки, они опирались на фонетические модели родного языка.

«Участники с „хорошим слухом“, способные улавливать тонкие звуковые различия, воспринимают звуки иностранного языка объективно, не пытаясь сразу интерпретировать их как элементы „языка“. Их мозг анализирует саму акустическую информацию; возможно, именно в этом кроется причина, почему некоторым людям изучение новых языков дается легче, чем другим», — пояснил ведущий автор исследования Кадзуя Сайто-ван Путерен.

Он добавил, что большинство людей подходят к изучению иностранного языка, заучивая лексику и слушая речь. Однако исследование показало, что учащимся может быть полезно целенаправленно развивать слуховые способности, которые лежат в основе самого процесса овладения языком, подытожил ученый.

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Татьяна Зайцева 175 статей Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.