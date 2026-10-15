39

Ученые объяснили талант к языкам

❋ 6.4

Чтобы выучить новый для себя язык, перестаньте искать в звуках смысл — сосредоточьтесь на самих звуках, посоветовали авторы нового исследования. Они пришли к выводу, что наиболее способные к изучению языков люди обладают врожденной особенностью: замечают мельчайшие звуковые нюансы и потому воспринимают незнакомые иностранные звуки скорее как акустические сигналы, нежели как элементы речи.

Биология
# изучение языков
# иностранные языки
# речь
# слух
# язык
© Wikimedia Commons

Обычно при изучении нового языка люди пытаются воспринимать его через призму звуков родной речи. Чем сильнее фонетика и произношение иностранного языка отличаются от родного, тем сложнее, как правило, дается его освоение.

Однако результаты исследования, проведенного группой ученых из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) и Университета Тохоку (Япония), заставили предположить, что более эффективен другой подход: если вы хотите по-настоящему хорошо овладеть французским, арабским или венгерским языком, не стоит начинать с механического заучивания лексики и грамматики — лучше сосредоточиться на звучании языка.

Исследователи, статья которых опубликована в издании Journal of Experimental Psychology, пришли к выводу, что люди, от природы обладающие способностью замечать тончайшие звуковые нюансы — «слуховой точностью», — быстро и безошибочно осваивают произношение иностранных слов.

Когда такие люди слышат речь на незнакомом языке, их мозг не сразу классифицирует новые звуки как «язык», не пытается воспринимать их как привычные речевые единицы, а реагирует на них как на хаотичные, неупорядоченные акустические сигналы. Возможно, именно эта особенность — один из ключей к успешному овладению даже самым сложным произношением в иностранном языке, предположили авторы научной работы.

Такие выводы ученые сделали, проведя исследование с участием 67 японцев, изучающих английский язык. Сначала исследователи оценили слуховую точность участников, проверив, насколько хорошо они способны улавливать едва заметные акустические различия — например, изменения высоты, длительности или тона — в звуках, не относящихся к речи.

Затем с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии в режиме реального времени наблюдали за изменениями активности мозга участников в тот момент, когда те пытались различать английские гласные звуки /æ/ (как в слове cat) и /ʌ/ (как в слове cup). В японском языке прямых аналогов этих звуков не существует.

Во втором задании участникам предлагалось выявлять схожие тонкие различия в звуках, не являющихся речевыми. Выяснилось, что люди с более высокой слуховой точностью при восприятии иностранных звуков в меньшей степени задействовали левую сенсомоторную область мозга, отвечающую за обработку речи. Характер активности их мозга был схож с тем, который наблюдается при обработке неречевых звуков.

Благодаря тому, что у этих людей было меньше помех со стороны уже сформированных речевых привычек родного языка, им было проще точно воспринимать новые звуки. Напротив, участники с более низкой слуховой точностью при прослушивании иностранной речи в заметно большей степени полагались на левую сенсомоторную сеть мозга. При попытке воспринять незнакомые звуки, они опирались на фонетические модели родного языка.

«Участники с „хорошим слухом“, способные улавливать тонкие звуковые различия, воспринимают звуки иностранного языка объективно, не пытаясь сразу интерпретировать их как элементы „языка“. Их мозг анализирует саму акустическую информацию; возможно, именно в этом кроется причина, почему некоторым людям изучение новых языков дается легче, чем другим», — пояснил ведущий автор исследования Кадзуя Сайто-ван Путерен.

Он добавил, что большинство людей подходят к изучению иностранного языка, заучивая лексику и слушая речь. Однако исследование показало, что учащимся может быть полезно целенаправленно развивать слуховые способности, которые лежат в основе самого процесса овладения языком, подытожил ученый.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Татьяна Зайцева
Татьяна Зайцева
175 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
Показать больше
Биология
# изучение языков
# иностранные языки
# речь
# слух
# язык
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Окт
Бесплатно
Природоподобная технология в сельском хозяйстве: аквапоника
Политехнический музей
Москва
Лекция
15 Окт
Бесплатно
Прогулка по зоопарку Итатиба в Сан-Паулу (Бразилия)
Московский зоопарк
Москва
Лекция
16 Окт
900
Что такое средневековая музыка, когда она была и какой может быть
Центр «Архэ»
Онлайн
Конференция
17 Окт
Бесплатно
Открывая космос
Геоскан
Москва
Лекция
17 Окт
600
Аутопсия: как тело рассказывает правду
ВСмысле
Онлайн
Лекция
17 Окт
Бесплатно
Когда ошибка невозможна: медицина стартов и посадок космических экипажей
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
17 Окт
Бесплатно
Зачем космонавты выходят в открытый космос
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
18 Окт
Бесплатно
Открытия, навредившие медицине
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
18 Окт
Бесплатно
Животные на небе и земле
Космонавтика и авиация
Москва
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Астрономы впервые измерили форму атмосферы экзопланеты

    15 октября, 14:41

  2. Ученые объяснили талант к языкам

    15 октября, 14:15

  3. У детей за годы до диагноза «рак» обнаружили антитела к белкам восстановления ДНК

    15 октября, 14:03

  4. Первые обладатели шеи почти не могли вертеть головой

    15 октября, 13:47
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Александр Березин
4 минуты назад
Black, интересно, есть ли в мире -хоть один человек, кроме вас, прочитавший фразу "Первый Starship, переживший суборбитальный полет, вернулся на стартовую

Первый Starship, переживший суборбитальный полет, вернулся на стартовую площадку SpaceX

Андрей Liberty
6 минут назад
Ждем организацию боёв с этими роботами

Китай представил четырехметрового человекоподобного робота с грузоподъемностью более 500 килограммов

Black Reader
13 минут назад
Заголовок не соответствует содержимому. Остов КК вернули в МИК для изучения, а заголовок такой, будто ща заправят и оно полетит. Минус и в бан такие

Первый Starship, переживший суборбитальный полет, вернулся на стартовую площадку SpaceX

Black Reader
33 минуты назад
От, цэ брэхня! Нэнька завсегхда першая у цэлому свiте!

Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед МВФ

Lexx Iwers
42 минуты назад
Непонятно зачем делать человекоподобные роботы для переноса крупного груза, строение тела не позволяет переносить грузы больше своего веса,

Китай представил четырехметрового человекоподобного робота с грузоподъемностью более 500 килограммов

Петр Краснов
3 часа назад
А мы всё на наследии СССР топчемся

Китай ввел в строй первую в мире сверхвысоковольтную сеть переменного тока с подключенной атомной генерацией

Никита Сеножинский
3 часа назад
Артем, просто потому, что долги у сша не перед мвф.

Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед МВФ

Артем Волков
3 часа назад
США на каком месте? Просто почему-то в списке не нашел😂😂😂

Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед МВФ

Aitneics Secniv
4 часа назад
Сергей, да, точно, ещё Ливия, Кувейт, Ирак, Югославия, Венесуэла, Корея не обращались в своё время.

Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед МВФ

Aitneics Secniv
4 часа назад
Так это же американские студенты. В половине американских комедий, люди ради прикола трут чужой зубной щеткой себе анус. Вряд ли сценаристы

На половине зубных щеток обнаружили фекальные бактерии

Sergei Romanov
4 часа назад
Мне кажется, детям интереснее, когда после чтения можно обсудить героев или придумать своё продолжение. Иногда включаем аудиосказки, например

Психологи выяснили, как на детей влияют обычные и интерактивные книги

Александр Березин
4 часа назад
Константин, 55% у КНР, 13% у нас: https://www.worldpowermonitor.com/countries/china/coal/

Китай ввел в строй первую в мире сверхвысоковольтную сеть переменного тока с подключенной атомной генерацией

Александр Березин
4 часа назад
Rinat, да тут и ставить нечего: именно так все и будет, испытания же нужны, не людей же сразу сажать, как американцы на шаттлах сделали. Вопрос в другом:

Автоматы в космосе: никаких перспектив замены человека

Сергей Механик
6 часов назад
Однако, не смотря на свои внутренние трудности и проблемы, не все страны и обращаются в МВФ. Как, например, Иран, Афганистан и т. п..

Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед МВФ

Rinat Bag
10 часов назад
Александр, моё мнение, что первая посадка(ки) на Марс будет беспилотной и что на борту будет оптимус, который попробует что-то сделать в автономное

Автоматы в космосе: никаких перспектив замены человека

Константин Гордецкий
11 часов назад
Elusive, именно что по слухам. Угольная энергетика в Китае составляет почти 50%, в РФ менее 15%. В СССР, под конец существования, подобная система передача

Китай ввел в строй первую в мире сверхвысоковольтную сеть переменного тока с подключенной атомной генерацией

Лариса Кузнецова
12 часов назад
Александр, спасибо большое за ответ и ссылки! ❤❤❤

В чем неправ Трилон Маск: деревья не спасут планету от глобального потепления

Vladimir Lukianov
13 часов назад
Дмитрий, вряд ли Исаия что-нибудь знал о законе гравитации. До Ньютона ещё было более 2000 лет. Он выразил общий принцип, которому учёный мир не может

Новая модель темной энергии предсказала конец ускоренного расширения Вселенной

Валерий Зарубин
17 часов назад
А Северная Корея никому не поставляет?

Инфографика: география поставок крупнейших экспортеров оружия

Эша Роша
18 часов назад
Почему статью выложили от лица ненастоящего человека

Китай ввел в строй первую в мире сверхвысоковольтную сеть переменного тока с подключенной атомной генерацией

Самые обсуждаемые