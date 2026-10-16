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Рейтинг: самые популярные чат-боты в 2026 году
Почти через четыре года после запуска ChatGPT по-прежнему остается ведущим ИИ-чат-ботом в интернете. Однако его преимущество заметно сократилось: Google Gemini и Anthropic Claude постепенно укрепляют свои позиции.
В совокупности два конкурента теперь обеспечивают более трети всего трафика на сайтах ИИ-чат-ботов. Особенно стремительно в рейтинге поднимается Claude.
На инфографике представлены самые популярные ИИ-чат-боты по доле глобальных посещений их сайтов в сентябре 2026 года. Данные Similarweb опубликованы в социальной сети X и на сайте компании. В расчет включены посещения с компьютеров и мобильных устройств через браузеры, но не учитываются использование приложений и API, а также функции искусственного интеллекта, встроенные в другие продукты.
ChatGPT и Gemini доминируют среди ИИ-чат-ботов по посещаемости сайтов, оставляя всем остальным платформам менее пятой части трафика.
В сентябре 2026 года сайт ChatGPT посетили около 5,9 миллиарда раз, тогда как на Gemini пришлось 2,6 миллиарда посещений. Занявший третье место Claude набрал примерно один миллиард посещений — больше, чем DeepSeek, Grok, Copilot и Perplexity вместе взятые.
Gemini и Claude стали единственными крупными ИИ-чат-ботами, увеличившими свою долю за период с октября 2025-го по сентябрь 2026 года. Gemini получил преимущество благодаря обширной пользовательской базе Google, а Claude привлек новую аудиторию благодаря специализации на программировании и интеллектуальной работе с информацией. Дополнительную роль сыграл рост его известности среди широкой публики.
Тем временем совокупная доля DeepSeek, Grok, Copilot и Perplexity сократилась с 11,4 до 8,1%. Claude, занимавший пятое место в октябре 2025 года, теперь собирает больше посещений, чем все четыре конкурента вместе взятые.
Microsoft Copilot занимает шестое место с долей 1,5%. При этом показатель учитывает только посещения сайта чат-бота, но не его использование в составе Windows и Microsoft Office.
Комментарии
В список самых влиятельных ученых мира вошли исследователи «Яндекса» и преподаватели совместных программ. Подготовило список авторитетное издательство Elsevier при участии исследователей Стэнфордского университета*. При составлении рейтинга учитывались работы, включенные в международную базу публикаций Scopus.
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В начале второго тысячелетия нашей эры в одной из частей мира произошла настоящая экономическая революция: доходы государства от торговли и ремесел стали больше, чем от сельского хозяйства, появилось бумажное денежное обращение, что запустило беспрецедентный рост благосостояния. Появились новые линии сельхозкультур, орудий и даже морских судов, качества которых в остальном мире достигли только в XIX веке. Все это кончилось коллапсом, причиной которого раньше считали набеги варваров. Анализ изотопов в гробовых досках указал на совсем иной механизм: страна оказалась под давлением необычного и затяжного природного явления.
Чтобы выучить новый для себя язык, перестаньте искать в звуках смысл — сосредоточьтесь на самих звуках, посоветовали авторы нового исследования. Они пришли к выводу, что наиболее способные к изучению языков люди обладают врожденной особенностью: замечают мельчайшие звуковые нюансы и потому воспринимают незнакомые иностранные звуки скорее как акустические сигналы, нежели как элементы речи.
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