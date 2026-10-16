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Рейтинг: самые популярные чат-боты в 2026 году

Почти через четыре года после запуска ChatGPT по-прежнему остается ведущим ИИ-чат-ботом в интернете. Однако его преимущество заметно сократилось: Google Gemini и Anthropic Claude постепенно укрепляют свои позиции.

Рейтинг: самые популярные чат-боты в 2026 году / © Visual Capitalist

В совокупности два конкурента теперь обеспечивают более трети всего трафика на сайтах ИИ-чат-ботов. Особенно стремительно в рейтинге поднимается Claude.

На инфографике представлены самые популярные ИИ-чат-боты по доле глобальных посещений их сайтов в сентябре 2026 года. Данные Similarweb опубликованы в социальной сети X и на сайте компании. В расчет включены посещения с компьютеров и мобильных устройств через браузеры, но не учитываются использование приложений и API, а также функции искусственного интеллекта, встроенные в другие продукты.

ChatGPT и Gemini доминируют среди ИИ-чат-ботов по посещаемости сайтов, оставляя всем остальным платформам менее пятой части трафика.

В сентябре 2026 года сайт ChatGPT посетили около 5,9 миллиарда раз, тогда как на Gemini пришлось 2,6 миллиарда посещений. Занявший третье место Claude набрал примерно один миллиард посещений — больше, чем DeepSeek, Grok, Copilot и Perplexity вместе взятые.

Gemini и Claude стали единственными крупными ИИ-чат-ботами, увеличившими свою долю за период с октября 2025-го по сентябрь 2026 года. Gemini получил преимущество благодаря обширной пользовательской базе Google, а Claude привлек новую аудиторию благодаря специализации на программировании и интеллектуальной работе с информацией. Дополнительную роль сыграл рост его известности среди широкой публики.

Тем временем совокупная доля DeepSeek, Grok, Copilot и Perplexity сократилась с 11,4 до 8,1%. Claude, занимавший пятое место в октябре 2025 года, теперь собирает больше посещений, чем все четыре конкурента вместе взятые.

Microsoft Copilot занимает шестое место с долей 1,5%. При этом показатель учитывает только посещения сайта чат-бота, но не его использование в составе Windows и Microsoft Office.

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