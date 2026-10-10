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Рейтинг: самые инновационные страны в 2026 году

Лидеры мирового инновационного развития остаются практически неизменными: верхние строчки рейтинга занимают преимущественно страны с высоким уровнем дохода. Однако новые центры инноваций постепенно укрепляют свои позиции, а Объединенные Арабские Эмираты впервые вошли в первую двадцатку пяти рейтинга.

Рейтинг: самые инновационные страны в 2026 году / © Visual Capitalist

На карте представлены наиболее инновационно развитые экономики мира согласно Глобальному инновационному индексу 2026 года, составленному Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). В рейтинге оцениваются 139 стран и экономик по 79 показателям.

Первое место занимает Швейцария с результатом 66,7 балла. За ней следуют Швеция (63,2) и США (62,3). Южная Корея и Сингапур замыкают первую пятерку, демонстрируя силу сложившихся инновационных центров Европы, Северной Америки и Азии.

ВОИС оценивает пять ключевых составляющих инновационного потенциала: качество институтов, человеческий капитал и научные исследования, инфраструктуру, развитость рынка и уровень развития бизнеса. Еще две группы показателей отражают результаты инновационной деятельности — достижения в области знаний и технологий, а также творческие результаты.

Европейские страны и экономики занимают 14 из 25 первых мест, в том числе шесть из десяти верхних позиций. Все 14 относятся к категории экономик с высоким уровнем дохода. Это отражает развитость научно-исследовательских институтов региона и наличие значительных экономических ресурсов.

Согласно Европейскому инновационному табло за 2026 год, подготовленному Европейской комиссией, инновационные показатели ЕС неуклонно растут с 2019 года. Однако, как отмечает ВОИС, перед Европой по-прежнему стоит серьезная задача: превратить научные достижения и промышленный потенциал в быстрорастущие компании, обеспечить доступ к финансированию для расширения бизнеса и добиться повышения производительности труда. Чтобы сохранить свои позиции, Европе необходимо расширять кадровый потенциал, особенно по мере распространения таких технологий, как искусственный интеллект. Одним из возможных ограничений становится нехватка специалистов с развитыми цифровыми навыками. Поэтому цель ЕС на 2030 год по повышению уровня цифровой грамотности населения приобретает всё большее значение для долгосрочного инновационного развития региона.

Ведущие азиатские экономики демонстрируют разные модели инновационного развития. Южная Корея занимает четвертое место, Сингапур — пятое, а Китай располагается на десятой строчке с результатом 57,0 балла, опережая Германию, Японию и Францию.

Особенно примечательны результаты Китая при раздельной оценке ресурсов, направляемых на инновации, и достигнутых результатов. По показателям инновационных ресурсов страна занимает 22-е место, тогда как по результативности инновационной деятельности — пятое. Это говорит о том, что китайская инновационная система обеспечивает результаты, значительно превосходящие те, которые можно было бы предположить исходя лишь из ее позиции по объему исходных ресурсов.

В других частях Азии заметный прогресс демонстрируют Индия, Вьетнам, Филиппины и Индонезия. Эти страны со средним уровнем дохода существенно улучшили свои позиции в инновационном рейтинге с 2013 года.

Для нескольких богатых государств Персидского залива ключевая задача заключается в том, чтобы превратить значительные вложения в инновации в измеримые результаты.

Объединенные Арабские Эмираты занимают 25-е место, а Саудовская Аравия, Катар и Кувейт также улучшили свои позиции в 2026 году. Несмотря на развитые государственные институты, инфраструктуру и прочную инвестиционную базу, этим экономикам еще предстоит повысить эффективность преобразования вложенных ресурсов в научно-технические достижения и результаты творческой деятельности.

США занимают третье место в общем инновационном рейтинге, а Канада — 16-е. Обе страны относятся к экономикам с высоким уровнем дохода.

Рейтинг показывает, насколько сложно попасть в число мировых лидеров инновационного развития, даже несмотря на распространение передовых технологий во все большем количестве стран. В будущем успех может зависеть не столько от объема расходов, сколько от способности государств эффективно превращать научные исследования, человеческий капитал и инвестиции в конкретные результаты.

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