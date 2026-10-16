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Астрономы вычислили скорость сжатия Луны по разломам на ее поверхности

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Ученые выяснили, что из-за остывания недр Луна продолжает сжиматься и уменьшаться в размерах. К такому выводу пришли астрономы, детально изучившие тысячи молодых разломов и хребтов на поверхности спутника Земли.

Космонавтика
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# планетология
# тектоника
Новые снимки помогли ученым составить глобальную карту лунных разломов
Новые снимки помогли ученым составить глобальную карту лунных разломов / © NASA

Используя высокоточные снимки с автоматической межпланетной станции Lunar Reconnaissance Orbiter, группа американских планетологов под руководством доктора Томаса Уоттерса (Thomas R. Watters) из Смитсоновского института (США) и специалистов NASA нанесла на подробную глобальную карту более 8900 тектонических разломов в высокогорных районах Луны и свыше 2600 небольших хребтов в ее морях. Эти геологические структуры возникли из-за глобального сжатия всей планеты, когда твердеющая кора под воздействием внутренних напряжений трескается и наползает сама на себя, образуя крутые обрывы. Результаты этой научной работы опубликовали в издании The Planetary Science Journal.

Сопоставив точные размеры, геометрическую форму, глубину залегания и общую протяженность обнаруженных разломов, исследователи подсчитали, что суммарная деформация лунной поверхности составляет примерно от 0,0048% до 0,0053%. В прямом пересчете на радиус небесного тела это означает, что за последние сотни миллионов лет Луна сжалась в общей сложности на 42-46 метров. Исходя из полученных расчетных данных, максимальная скорость уменьшения радиуса нашего спутника составляет около 11 сантиметров за миллион лет.

Кроме того, исследователи рассчитали, что создаваемое сжатием внутреннее напряжение достигает четырех мегапаскалей, а самые крупные скопления разломов — например, 400-метровый кластер Вителло — образовались в регионах с умеренной толщиной лунной коры.

Подобные активные тектонические процессы вызывают серьезные внутренние напряжения в литосфере, которые регулярно провоцируют слабые лунотрясения и локальные оползни рыхлого реголита на крутых склонах кратеров. Полученные астрономами данные подтвердили, что тектоническая активность на Луне продолжается и в современную геологическую эпоху, поэтому будущим пилотируемым космическим миссиям и долгосрочным обитаемым базам придется обязательно учитывать скрытые сейсмические риски.

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Марк Чернов
Марк Чернов
176 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Космонавтика
# NASA
# геология
# Луна
# лунотрясения
# планетология
# тектоника
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