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Старый спутник ESA вернулся на Землю

Спутник европейского дистанционного зондирования — 2 (ERS-2) Европейского космического агентства (ESA) вошел в атмосферу Земли над Тихим океаном 21 февраля, в 20:15 по московскому времени.

График «жизнедеятельности» спутника ERS-2 / © ESA

«У нас есть подтверждение входа ERS-2 в атмосферу над северной частью Тихого океана, между Аляской и Гавайями», — сообщили представители ESA.

Пока не ясно, достигли ли какие-либо обломки аппарата поверхности Земли, но ни один из фрагментов не содержит никаких токсичных или радиоактивных веществ, заверило ESA общественность в разделе часто задаваемых вопросов.

Место, где спутник ERS-2 вошел в атмосферу Земли над Тихим океаном 21 февраля 2024 года / © Google Maps

Спутник европейского дистанционного зондирования — 2 (ERS-2) отправился на орбиту в далеком 1995 году, а в сентябре 2011-го завершил свою работу после того, как закончилось топливо.