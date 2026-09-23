Отца-основателя США признали отцом детей его рабыни

Слухи о том, что автор Декларации независимости США Томас Джефферсон состоял в связи с его рабыней-квартеронкой, ходили с 1790-х годов. Но данные ДНК-анализа 1998 года не оказались достаточно полными, чтобы признать их достоверными. Полногеномный анализ ДНК Джефферсона наконец закрыл вопрос: он вступил в связь с девушкой (согласно письменным источникам, ей тогда было менее 16 лет) и был отцом всех ее детей. Автор утверждения из Декларации независимости «Все люди сотворены равными... им даны их Творцом некоторые неотъемлемые права, в числе которых находятся — жизнь, свобода» так и не дал ей свободу.

Томас Джефферсон, третий президент США и ключевой автор их Декларации независимости, был плантатором-рабовладельцем. В 1782 году, в возрасте 39 лет он овдовел и более не женился. Через два года Штаты направили его послом в Париж. В 1787 году к нему отправилась его восьмилетняя дочь Мэри в сопровождении 14-летней рабыни-квартеронки Салли Хемингс. Квартеронками называли рабынь с четвертью крови чернокожих. Мать Хемингс родила ее от связи с рабовладельцем-плантатором Джоном Уэйлсом. Тот же плантатор до того состоял в законном браке с белой, одной из дочерей которой была Марта Джефферсон — жена Томаса Джефферсона. Собственно, тот и унаследовал Салли как имущество своей умершей жены.

Несовершеннолетняя служанка-рабыня

Дальнейшие события до 2026 года имели две трактовки. Одна из них, доминировавшая в историографии до конца XX века, базировалась на заявлениях белых родственников Джефферсона (в частности, его внука). По ним Салли забеременела от одного из племянников будущего президента США. По альтернативной версии, выдвинутой политическими противниками Джефферсона, собиравшими информацию о нем, в связь с девушкой вступил он сам. Не позднее ее 16 лет она забеременела от него первый раз. Всего же родила от своего владельца шесть детей, четверо из которых дожили до взрослого возраста.

Карикатура «Философский петух» от 1804 года изображает Томаса Джефферсона, на тот момент президента США, в виде петуха, обыгрывая названием его склонность к философии. Рядом изображена Салли Хемингс в образе курицы. Карикатура недостоверна: по воспоминаниям современников квартеронка Хемингс была светлокожей и нет никаких данных о том, что она носила типичный для чернокожих женщин-рабынь импровизированный головной убор, как на этой картинке. Напротив, современники отмечают ее длинные прямые волосы, падающие на спину / © Wikimedia Commons

Свидетельство внука Джефферсона в 1997 году поставили под сомнение профессиональные историки: письменные источники противоречили версии о том, что любой из племянников Джефферсона мог быть отцом всех детей Салли, это не получалось хронологически. Тогда противники отцовства президента предположили, что она имела детей от разных отцов, ни одним из которых якобы не был Джефферсон.

Чтобы решить вопрос, был предпринят частичный анализ ДНК потомков Томаса Джефферсона от его жены и известных потомков детей его рабыни Хемингс. В 1998 году техника анализа ДНК делала первые шаги, но и они обозначили высокую вероятность того, что отцом был именно он, а не его племянник по мужской линии с фамилией Карр. Тогда исследовали Y-хромосому его потомков по мужской линии, а не ДНК самого Джефферсона, что усложняло анализ.

И тем не менее, тут же нашлись критики и этой версии. Они указывали на то, что отличить ДНК-след Джефферсона от его ближайших родственников по мужской линии (ближе племянника) не так просто. А значит, заключали они, генетические свидетельства якобы не позволяли ни подтвердить, ни опровергнуть эту версию.

Позиция критиков была во многом политически мотивированной. Хотя по законам штата Виргиния той эпохи Джефферсон не делал ничего незаконного (возраст согласия в штате тогда был 10 лет, много ниже, чем сегодня), с современной точки зрения это довольно неоднозначное деяние. К тому же в американском обществе после работы 1998 года начали звучать тезисы о лицемерии третьего президента этой страны.

Вердикт генетиков и вопросы к позиции Джефферсона по рабовладению

Теперь исследователи из США попытались поставить точку в этой многолетней дискуссии. Они взяли несколько образцов волос Томаса Джефферсона (в том числе срезанные в день его смерти) и сверили их с ДНК его достоверных родственников, чтобы быть уверенными: образцы не были более поздней подделкой (такие предметы имеют коллекционную ценность, вроде предполагаемого пениса Наполеона, из-за чего их подделывают).

Затем они провели полногеномный анализ ДНК из этих волос и сравнивали их с ДНК известных потомков, с одной стороны, его жены Марты, с другой — его рабыни Салли Хемингс (которая, напомним, была единокровной сестрой той же Марты). Авторы работы установили, что часть волос, приписываемых Джефферсону, действительно принадлежат одному человеку. И он — предок по мужской линии всех живых потомков как Марты Джефферсон, так и Салли Хемингс. Возможность того, что дети последней были от самых ближайших родственников Джефферсона по мужской линии, но не от него, оказалась практически исключенной. С вероятностью 99,96 процента как минимум один из сыновей Хемингс от Томаса Джефферсона, да и возможность того, что хотя бы один из них не был от него довольно низка.



Учитывая, что согласно историческим источникам и археологическим раскопкам в его поместье Салли жила рядом с комнатой Джефферсона, предполагать, что она могла иметь детей и от него, и от его ближайших родственников по мужской линии, с учетом нравов той эпохи предельно сложно.

Как заключают авторы работы, «наши результаты позволяют потомкам «отца-основателя» Томаса Джефферсона, как рожденным от Марты Джефферсон, так и от Салли Хемингс… считать себя частью одной и той же, непростой, американской семьи».

Многие вопросы связи Джефферсона и Хемингс не имеют до конца ясных ответов. Скажем, в черновике Декларации независимости США будущий их президент пишет о британском короле, против которого американские колонии вели войну, что тот породил «отвратительную торговлю» людьми и что торговля эта — «скопление ужасов». Будучи президентом он запретил ввоз рабов в США, но в силу формулировок решение это было глубоко половинчатым.

Памятник Джефферсону в Париже, где он работал послом. Надпись на пьедестале сфотографирована в 2023 году. Она гласит, что тот владел рабами, насиловал их и отказывался признавать своих черных детей, а также желает ему гнить в аду. Легко видеть, что надпись содержит значительные исторические неточности: не только дети Джефферсона от его рабыни не были чернокожими, но и она сама. Кроме того, нет абсолютно никаких данных о том, что он состоял в связи с кем-то из своих рабынь кроме Хемингс, как нет и четкого понимания того, что их связь была насильственной / © Wikimedia Commons

Именно половинчатость принятых при нем законам де-факто позволяла властям южных штатов легализовать работорговлю внутри своих штатов. Часть потомков Хемингс, после получения свободы, были вынуждены сменить место жительства частично по вине законов, принятых по настоянию их отца.

Дело в том, что запрет на ввоз рабов в страну привело к острой нужде в них. Затем рабы начали сбегать в северные штаты, а позднее закон 1850 года о беглых рабах породил особый бизнес охоты за людьми. Работорговцы могли схватить черного или цветного (вне зависимости от доли у него черной крови), а потом привезти в южный штат и там продать. Причем на практике мало кто придирался к документам на того или иного раба. Именно страх такой участи, как отмечают источники, заставил сыновей Хемингс со временем переехать в северные штаты, где такая охота за людьми технически была очень сложной.

Почему президент США так и не освободил мать своих детей?

Повторимся: Томас Джефферсон не дал свободу Салли Хемингс ни при жизни, ни по завещанию. Де-факто дочь Джефферсона от брака с белой позволяла Хемингс (де-факто своей тетке) свободно перемещаться как по поместью, так и вне его. Когда та захотела уехать к своим освобожденным сыновьям, дочь Марты Джефферсона ее не остановила. В своем завещании (она умерла раньше тетки-рабыни), дочь президента просила детей оставить Салли фактически свободной (хотя и не освобождала ее юридически). Но это был личный выбор дочери Джефферсона. Будь он иным, судьба рабыни могла быть более печальной.

Нежелание освободить Салли еще можно понять для периода президентства Джефферсона (1801-1809 годы) — подобные действия подтвердили бы обвинения его оппонентов в связи с рабыней, — но не после него. В ту эпоху в штате Виргиния, где жил Джефферсон, уже были случаи, когда мужчина, вступая в связь со своей рабыней, освобождал ее. И хотя в таком случае (Ральф Куорлс) жениться на ней юридически он не мог, потому что законы штата запрещали это, она по крайней мере была свободной.

Возможно, негодование Джефферсона по поводу работорговли не распространялось на владение рабами, а идею о том, что все люди имеют неотъемлемое право на жизнь и свободу, которую он внес в Декларацию независимости США, политик не распространял на рабов. Стоит учесть, что он был человеком своего времени, эпохи, когда ни один американский политик, находившийся в сексуальной связи со своей рабыней (а таких было немало), не повторил действия Ральфа Куорлса, поскольку в то время такие действия считались скандалом.

Джон Джефферсон, полковник армии США во время Гражданской войны, внук Салли Хемингс и Томаса Джефферсона (носил фамилию деда). Он стал единственным известным человеком с заметной долей африканской крови, дослужившимся до полковника в армии Союза 1860-х. При этом он командовал 8-м Висконсинским полком, то есть белой частью. Естественно, это было бы невозможно, если было бы известно наличие у него такой крови. Современник, знавший о происхождении Джефферсона, упоминал, что тот просил его молчать о ситуации. Биография полковника неясна: в 1864 году он был под арестом по неизвестной причине, а осенью того же года ушел из армии, что очень необычно для командира такого уровня во время войны. Причины ареста и ухода так и остались тайной: все поиски в архивах не обнаружили никаких документов. Вероятнее всего, по каким-то причинам те, кто подвергли его аресту, не хотели документально фиксировать подозрения, которые возникли у них по его поводу / © Wikimedia Commons

С другой стороны, Джефферсон либо его посмертная воля освободила четырех детей Салли от него, доживших до 21 года. Исходя из слухов того времени, он обещал это их матери. Это положительным образом отличает его от отца его жены и одновременно отца Салли Хемингс, который не освободил собственного ребенка от рабыни, что и привело ее в глубоко несовершеннолетнем возрасте к связи (неизвестной по степени принудительности) с отцом-основателем США Джефферсоном.

Один из его детей, Истон, стал знаменитым скрипачом. У нас нет данных о каком-то учителе музыки для него, но известно, что Томас Джефферсон сам умел играть на скрипке и довольно прилично. В связи с этим трудно исключать, что роль такого учителя исполнял он сам. Семья Истона Хемингса, зная о своем происхождении, позже взяла себе фамилию Джефферсон.

Переехав на новое место, Истон не стал ставить соседей в известность о своем цветном происхождении. Это позволяло его семье вести себя как белым. Внук Джефферсона и сын Истона даже поступил на службу в армию Союза во время Гражданской войны, фактически возникшей из-за вопроса об отмене рабства. Сначала он быстро продвигался по службе, достигнув рекордных для человека его происхождения командных высот. В 1864 году с ним что-то произошло, и из армии он ушел, но после войны сделал успешную карьеру в бизнесе.

Другой сын президента Джефферсона от рабыни, Мэдисон, в 1870-х рассказал газетчикам Pike County Republican о версии всех событий вокруг Салли Хемингс и президента, циркулировавшей в его семье. Сразу после этого внук президента от его законной жены Томас Джефферсон Рэндольф оспорил этот рассказ. Теперь, спустя полтора века, генетики положили конец их спору: Мэдисон и его мать говорили правду. И все попытки части родственников президента эту правду отрицать были напрасной тратой времени.

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