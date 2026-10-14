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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
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Сверхскоростные поезда и умные железные дороги: Китай обозначил технологические цели до 2030 года

Китай, располагающий крупнейшей в мире сетью высокоскоростных железных дорог, представил план научно-технического развития железнодорожной отрасли на период 15-й пятилетки — с 2026 по 2030 год.

Сообщество
# #транспорт
# железная дорога
# ИИ
# Китай
# технологии
Поезд высокоскоростной железной дороги Харбин-Ичунь, курсирующий в Ичуне, северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян / © Xinhua
Поезд высокоскоростной железной дороги Харбин-Ичунь, курсирующий в Ичуне, северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян / © Xinhua

Документ определяет ключевые задачи в области фундаментальных исследований и перспективных технологий, строительства железнодорожной инфраструктуры, разработки технических средств, транспортного обслуживания, цифровизации и интеллектуальных железных дорог, безопасности, а также экологически устойчивого развития и сокращения выбросов углерода.

Согласно плану, недавно опубликованному Национальным управлением железных дорог Китая, к 2030 году страна намерена в основном сформировать систему научно-технических инноваций, которая будет способствовать модернизации железнодорожного транспорта.

В 2026–2030 годах Китай планирует создать под эгидой Национального управления железных дорог около 30 новых научно-технических инновационных центров железнодорожной отрасли, добиться прорывов как минимум в 100 ключевых технологиях и получить не менее 500 значимых научно-технических результатов. Кроме того, предполагается разработать не менее 20 типовых сценариев практического применения технологий или демонстрационных проектов. В их числе — система эксплуатации высокоскоростных поездов, рассчитанная на скорость до 400 километров в час.

План предусматривает последовательное и поэтапное продвижение исследований в области высокоскоростных поездов на магнитной подушке, способных развивать скорость до 600 километров в час. Также намечены испытания и проверка ключевых технологий, необходимых для производства соответствующих систем в Китае.

Китай намерен модернизировать официальную билетную платформу 12306: вместо сервиса, ориентированного преимущественно на покупку билетов, она должна превратиться в интеллектуальную систему сопровождения пассажира на протяжении всей поездки. Платформа будет предлагать комплексные решения для путешествий с использованием разных видов транспорта, точнее учитывая индивидуальные предпочтения и разнообразные потребности пассажиров.

Согласно плану, Китай ускорит создание больших языковых и иных крупных моделей ИИ, отраслевых наборов данных и вычислительной инфраструктуры для железнодорожного транспорта. Предполагается сформировать не менее 20 высококачественных отраслевых наборов данных и внедрить более 20 типовых сценариев применения искусственного интеллекта.

План также предусматривает демонстрационную эксплуатацию дизельных локомотивов с пониженным расходом топлива и низким уровнем выбросов, а также локомотивов и подвижного состава с комбинированными источниками энергии, включая аккумуляторные батареи и водород. Кроме того, Китай намерен создать и совершенствовать систему управления выбросами углерода, чтобы к 2030 году общий объём выбросов углекислого газа от железнодорожного транспорта достиг пика.

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Сообщество
# #транспорт
# железная дорога
# ИИ
# Китай
# технологии
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