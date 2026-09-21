«Тихий хищник» и «Минеральная Луна»: Королевская обсерватория в Гринвиче выбрала лучшие астрофотографии года
Королевская обсерватория в Гринвиче определила призеров ежегодного конкурса «Астрономический фотограф года». Победителем стал фотограф Али Аль-Обейдли, представивший детализированный снимок туманности Акула, напоминающей ожившего хищника.
Работа Аль-Обейдли называется «Тихий хищник» и, пожалуй, это название подходит ей как нельзя кстати. Главная героиня фотографии — туманность Акула (LDN 1235) — расположена в созвездии Цефея, примерно в 650 световых годах от Земли. Состоит она из плотных облаков пыли, блокирующих свет далеких звезд.
Один из членов жюри Стив Марш обратил внимание на невероятно четкие детали и выразительный контраст света и тени. Он отметил, что туманность Акула впечатляет сама по себе, но Аль-Обейдли смог показать ее настолько детально, что сквозь нее видны даже отдаленные галактики.
В номинации «Молодой астрономический фотограф года» победил 15-летний Николаос Стримпоулис из Греции за работу «Минеральная Луна». Луна — несомненно, популярный объект съемки для многих астрофотографов, но кадр Стримпоулиса отличается потрясающей цветовой палитрой.
Марш отметил, что многие начинали свой путь в астрофотографии именно с Луны, но к наблюдению за утонченными оттенками ее минеральных отложений фотографы приходят гораздо позже. Стримпоулис, по словам члена жюри, добился идеально проработанной цветопередачи.
Аль-Обейдли и Стримпоулис — это не все победители конкурса. В восьми основных номинациях члены жюри определили по три призера. Аль-Обейдли победил в номинации «Звезды и туманности». Среди молодых фотографов специалисты отобрали пять работ. Кроме того, жюри вручило две специальные награды.
Звезды и туманности
Полярное сияние
Наша Луна
Наше Солнце
Люди и космос
Планеты, кометы и астероиды
Небесные пейзажи
Галактики
ZWO Молодой астрофотограф года
Премия сэра Патрика Мура лучшему дебютанту
Открытая категория Энни Маундер
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«Тихий хищник» и «Минеральная Луна»: Королевская обсерватория в Гринвиче выбрала лучшие астрофотографии года
Королевская обсерватория в Гринвиче определила призеров ежегодного конкурса «Астрономический фотограф года». Победителем стал фотограф Али Аль-Обейдли, представивший детализированный снимок туманности Акула, напоминающей ожившего хищника.
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