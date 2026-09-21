21 сентября, 10:52
Елизавета З.
61

«Тихий хищник» и «Минеральная Луна»: Королевская обсерватория в Гринвиче выбрала лучшие астрофотографии года

❋ 3.7

Королевская обсерватория в Гринвиче определила призеров ежегодного конкурса «Астрономический фотограф года». Победителем стал фотограф Али Аль-Обейдли, представивший детализированный снимок туманности Акула, напоминающей ожившего хищника.

Фотогалерея
# астрофотографии
# космос
# фото
# фотографии космоса
# фотоконкурсы
Выбор редакции
«Тихий хищник»
«Тихий хищник» / © Ali Alobaidly, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

Работа Аль-Обейдли называется «Тихий хищник» и, пожалуй, это название подходит ей как нельзя кстати. Главная героиня фотографии — туманность Акула (LDN 1235) — расположена в созвездии Цефея, примерно в 650 световых годах от Земли. Состоит она из плотных облаков пыли, блокирующих свет далеких звезд.

Один из членов жюри Стив Марш обратил внимание на невероятно четкие детали и выразительный контраст света и тени. Он отметил, что туманность Акула впечатляет сама по себе, но Аль-Обейдли смог показать ее настолько детально, что сквозь нее видны даже отдаленные галактики.

В номинации «Молодой астрономический фотограф года» победил 15-летний Николаос Стримпоулис из Греции за работу «Минеральная Луна». Луна — несомненно, популярный объект съемки для многих астрофотографов, но кадр Стримпоулиса отличается потрясающей цветовой палитрой.

«Минеральная луна»
«Минеральная луна» / © Nikolaos Strimpoulis, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

Марш отметил, что многие начинали свой путь в астрофотографии именно с Луны, но к наблюдению за утонченными оттенками ее минеральных отложений фотографы приходят гораздо позже. Стримпоулис, по словам члена жюри, добился идеально проработанной цветопередачи.

Аль-Обейдли и Стримпоулис — это не все победители конкурса. В восьми основных номинациях члены жюри определили по три призера. Аль-Обейдли победил в номинации «Звезды и туманности». Среди молодых фотографов специалисты отобрали пять работ. Кроме того, жюри вручило две специальные награды.

Звезды и туманности

«Тихий хищник»
«Тихий хищник» / © Ali Alobaidly, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year
«За червоточиной»
«За червоточиной» / © Kfir Simon, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year
Abell 85
Abell 85 / © Humbert Cédric, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

Полярное сияние

«Корона»
«Корона» / © Radoslav Sviretsov, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year
«Аврора между двумя континентами»
«Аврора между двумя континентами» / © Phil Halper, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year
«На грани славы»
«На грани славы» / © MaryBeth Kiczenski, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

Наша Луна

«Венерианская жемчужина на Луне»
«Венерианская жемчужина на Луне» / © Petr Horalek, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year
Платон и Альпийская Долина
Платон и Альпийская Долина / © Raul Cantemir, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year
Кратер Пифагора
Кратер Пифагора / © Tom Williams, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

Наше Солнце

Активный регион 4122
Активный регион 4122 / © Miguel Claro, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year
«Анатомия хромосферы»
«Анатомия хромосферы» / © Peter Ward, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year
«Угрюмое частное солнечное затмение»
«Угрюмое частное солнечное затмение» / © James McBeath, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

Люди и космос

«Послание от древних»
«Послание от древних» / © Max Inwood, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year
«Запечатлеть ночь»
«Запечатлеть ночь» / © Dan Zafra, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year
«Восход золотой луны над Сиэтлом»
«Восход золотой луны над Сиэтлом» / © AJ Smadi, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

Планеты, кометы и астероиды

«Равноденствие Сатурна»
«Равноденствие Сатурна» / © Tom Williams, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year
«Система Урана»
«Система Урана» / © Tom Williams, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year
Комета C/2025 A6 (Lemmon), 28 октября
Комета C/2025 A6 (Lemmon), 28 октября /© Julien DeWinter, Landon Boehm, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

Небесные пейзажи

«Звездный след Ботсваны»
«Звездный след Ботсваны» / © Stefano Pellegrini, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year
«Космический каньон»
«Космический каньон» / © Tom Rae, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year
«Я слышу звезды»
«Я слышу звезды» / © João Yordanov Serralheiro, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

Галактики

«NGC 4753: Симфония полос пыли в Деве» © 智鹏 严, Xinran Li, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year
«NGC 4753: Симфония полос пыли в Деве» © 智鹏 严, Xinran Li, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year
«M104: Чистая элегантность»
«M104: Чистая элегантность» / © Patrick Winkler, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year
«Полевые цветы в соседней галактике: Большое Магелланово облако»
«Полевые цветы в соседней галактике: Большое Магелланово облако» / © Shaoyu Zhang, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

ZWO Молодой астрофотограф года

«Минеральная луна»
«Минеральная луна» / © Nikolaos Strimpoulis, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year
«M20: Трехгранная туманность»
«M20: Трехгранная туманность» / © Kaiyan Ma, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year
«Небесная Чародейка» © 与晨 林, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year
«Небесная Чародейка» © 与晨 林, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year
«Сфера противоположностей»
«Сфера противоположностей» / © Shamiqh Gajdhar, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year
Туманность «Сердце»
Туманность «Сердце» / © Benjamin Lawler, Joshua Lawler, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

Премия сэра Патрика Мура лучшему дебютанту

«М1: Отголоски древнего взрыва»
«М1: Отголоски древнего взрыва» / © Haocheng Zhu, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

Открытая категория Энни Маундер

«Обратная астрономия: Мать»
«Обратная астрономия: Мать» / © Paweł Paweł, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

Один из членов жюри, астроном Королевской обсерватории в Гринвиче Грег Браун отметил, что благодаря мастерству и изобретательности участников, а также развитию технологий можно по-новому взглянуть даже на те объекты, которые уже много раз наблюдали раньше.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Фотогалерея
# астрофотографии
# космос
# фото
# фотографии космоса
# фотоконкурсы
Выбор редакции
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Сен
Бесплатно
Цинь Шихуанди. Тысяча лиц вечности великой терракотовой армии
Библиотека иностранной литературы
Москва
Экскурсия
22 Сен
Бесплатно
Ожегов: компас русского слова
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
23 Сен
Бесплатно
В поисках клеточных моделей нейродегенераций: что говорит 3D-геном
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
23 Сен
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
На перекрестке империй: как формировалась армянская мифология
Армянский музей Москвы
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
Рентгеновские методы исследования состава и структуры вещества
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
Что нам известно о лечении хронического гепатита В: от малых молекул до генных редакторов
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
24 Сен
Бесплатно
В глубины разума: секреты нашего бессознательного
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
25 Сен
Бесплатно
АЭС глазами инженера: жизненный цикл атомной станции
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
21 сентября, 09:24
Елизавета З.

«Хаббл» показал галактику, центр которой вращается поперек основного диска

Европейское космическое агентство опубликовало снимок галактики NGC 4698, расположенной в созвездии Дева. Хотя на фотографии, сделанной телескопом «Хаббл», галактика кажется безмятежной, она хранит удивительную тайну: находящиеся в центре звезды и газ вращаются под прямым углом по отношению к остальной части диска.

Астрономия
# Hubble
# астрономия
# галактика
# космос
# спиральная галактика
# фото
19 сентября, 11:13
Александр Березин

Управление Конгресса США: глобальное потепление предотвратит 2,5 миллиона смертей американцев

Управление Конгресса США по бюджету подготовило доклад о последствиях глобального потепления. Первыми изо всех государственных органов в истории оно спрогнозировало серьезное снижение смертности из-за потепления климата. Это идет наперекор многолетней традиции полного игнорирования официальными документами давно известного в науке факта подавления избыточной смертности из-за роста глобальных температур.

Климат
# глобальное потепление
# климат
# США
21 сентября, 10:52
Елизавета З.

«Тихий хищник» и «Минеральная Луна»: Королевская обсерватория в Гринвиче выбрала лучшие астрофотографии года

Королевская обсерватория в Гринвиче определила призеров ежегодного конкурса «Астрономический фотограф года». Победителем стал фотограф Али Аль-Обейдли, представивший детализированный снимок туманности Акула, напоминающей ожившего хищника.

Фотогалерея
# астрофотографии
# космос
# фото
# фотографии космоса
# фотоконкурсы
Выбор редакции
16 сентября, 14:29
Татьяна Зайцева

Выражение «Все дороги ведут в Рим» оказалось ложным

Анализ данных о почти 300 тысячах километров римских дорог, проложенных по территории бывшей империи, показал, что они вовсе не были такими прямыми, как принято считать. Кроме того, выяснилось, что известная поговорка «Все дороги ведут в Рим» тоже не соответствует истине.

История
# дороги
# исторические мифы
# Рим
# Римская империя
15 сентября, 11:38
Evgenia Vavilova

Биомедики связали ограничение белковой пищи с увеличением продолжительности жизни

Тренды здорового питания постоянно меняются, в том числе на основе научных исследований. Когда-то публика панически боялась жиров, но их реабилитировали. Гарвардская пирамида здорового питания рисовала сложные углеводы в основании пирамиды, а теперь они переместились к вершине. Возможно, и современную моду на приоритет белка придется пересмотреть.

Биология
# FGF21
# адаптация
# белки
# гормоны
# дрозофилы
# мыши
# питание
# старение
16 сентября, 12:36
Илья Гриднев

Две зоны мозга решали между собой, стоит ли рисковать, за полсекунды до действия

При выборе между возможной выгодой и риском в коре головного мозга разворачивается противостояние двух независимых нейронных узлов. Нейробиологи подключились к мозгу напрямую и зафиксировали эту борьбу в реальном времени. Исследование помогло объяснить физическую природу сомнений и скрытую анатомию выбора.

Биология
# награда
# принятие решений
# риск
# Свобода воли
9 сентября, 22:44
Александр Березин

OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?

Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?

С точки зрения науки
# OpenAI
# задачи тысячелетия
# математика
# нейросети
Выбор редакции
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
29 августа, 16:51
Александр Березин

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.

С точки зрения науки
# Войны
# государственный долг
# деньги
# дефолт
# история
# США
# экономика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Дельфин научился заставлять рыб срыгивать пищу и съедать ее

    21 сентября, 11:05

  2. «Тихий хищник» и «Минеральная Луна»: Королевская обсерватория в Гринвиче выбрала лучшие астрофотографии года

    21 сентября, 10:52

  3. «Правила о свадьбах» и списки женихов: ученые выяснили, что писал граф Аракчеев о военных поселениях

    21 сентября, 10:21

  4. «Хаббл» показал галактику, центр которой вращается поперек основного диска

    21 сентября, 09:24
Выбор редакции

«Тихий хищник» и «Минеральная Луна»: Королевская обсерватория в Гринвиче выбрала лучшие астрофотографии года

21 сентября, 10:52

Последние комментарии

Elusive Joe
16 минут назад
Надеюсь, что то отреставрируют и сделают видимым для общественности

В Дублине средневековый замок обнаружили внутри другого здания

Дмитрий Савельев
33 минуты назад
Нахрена нам информация без относительно нас это скорее вопрос к этому изданию...

Рейтинг: расходы стран на оборонные исследования и разработки

Александр Березин
1 час назад
Андрей, " А вам что не даёт этого понять, это уже к вашему психологу а возможно и к психиатру вопросы." Только вот понять это не могу не только я, но и

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Александр Березин
1 час назад
Андрей, "Перестаньте вести себя как м*удак, Сашенька" Отличный у вас слог. Продолжайте.

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Alexander Orsi
3 часа назад
Иван, ну да: в палате справа - Гитлер, в палате слева - Наполеон...

Electron вывела на орбиту 12-й радиолокационный спутник StriX

Арен Танкян
3 часа назад
Андрей, России нет в списке стран ОЭСР. совсем нет.

Рейтинг: расходы стран на оборонные исследования и разработки

Андрей Степанов
3 часа назад
Андрей, полностью роботизированная экономика не работает даже на Земле. Как вы хотите развернуть её на Луне? Что будет производить эта экономика и

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Андрей Гаврилов
7 часов назад
Перестаньте вести себя как м*удак, Сашенька, а то глядишь за это вас и в реале к ответу могут призвать. Мало ли какое чудо случится, Сашуль?

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Андрей Гаврилов
7 часов назад
Всё ещё надувание щёк вместо возражений по содержанию, А всё по тому же: возразить по содержанию вам нечего. Вы даже не понимаете насколько

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Иван Колупаев
8 часов назад
Александр, наверняка Юваль у вас списал свои теории насчет пшеницы 🙂

В Канаде состыковали девятикилометровый тоннель, проходящий под горой и природным эстуарием

Николай Цыгикало
12 часов назад
"на 3,14 сантиметра" - то есть приПИдняли уровень океана.

Гренландия и Антарктида потеряли 11,3 триллиона тонн льда за 45 лет

Александр Березин
14 часов назад
Иван, очень смешно. Прям обхохочешься. Иван, справка: я периодически засовываю свои тексты в нейросети, чтобы узнать, кто их писал. И мало того, что

В Канаде состыковали девятикилометровый тоннель, проходящий под горой и природным эстуарием

Иван Колупаев
14 часов назад
Забавно кстати что в статьях главного ненавистника ИИ на голой науке детекторы находят куда больше генеративного контента чем в данной статье.

В Канаде состыковали девятикилометровый тоннель, проходящий под горой и природным эстуарием

Иван Колупаев
14 часов назад
Sergio, однорукавное воронкообразное устье реки, расширяющееся в сторону моря. Так лучше? Если ответвлений много - дельта, одно - вот этот херотарий.

В Канаде состыковали девятикилометровый тоннель, проходящий под горой и природным эстуарием

Sergio Lopez
15 часов назад
По русски можно? Что такое эстуарий?

В Канаде состыковали девятикилометровый тоннель, проходящий под горой и природным эстуарием

Иван Колупаев
16 часов назад
Редакция, кругом враги. Об этом даже на выборах поют Пусть не по нраву врагам эта сила Нас невозможно сломить потому, Что ни души, ни крупицы

Electron вывела на орбиту 12-й радиолокационный спутник StriX

Dr Leo
16 часов назад
Странная карта - ни Тартусский (Дерптский) Университет (даже если считать не с 1632, а со второго открытия - с 1802), ни Кёнигсбергский университет (с 1544)

Инфографика: самые старые действующие университеты в странах Европы

Иван Колупаев
18 часов назад
Sam, они, проклятые. Чубайса на них нет. Ну а если серьезно эта новая силиконова долина только создается пока только сбор средств заработал уверенно.

Новые конкуренты Nvidia: пять компаний, создающих вычислительные чипы следующего поколения

Андрей Д.
18 часов назад
Газ 20😂 победа, кажется)))

Airbus передал первый A320neo со второй сборочной линии в Китае

Sam Dowson
19 часов назад
И где же тут Объединенная Микроэлектронная Компная России? Опять русофобы кортавый рейтинг составляли?

Новые конкуренты Nvidia: пять компаний, создающих вычислительные чипы следующего поколения

Самые обсуждаемые