«Тихий хищник» и «Минеральная Луна»: Королевская обсерватория в Гринвиче выбрала лучшие астрофотографии года

Работа Аль-Обейдли называется «Тихий хищник» и, пожалуй, это название подходит ей как нельзя кстати. Главная героиня фотографии — туманность Акула (LDN 1235) — расположена в созвездии Цефея, примерно в 650 световых годах от Земли. Состоит она из плотных облаков пыли, блокирующих свет далеких звезд.

Один из членов жюри Стив Марш обратил внимание на невероятно четкие детали и выразительный контраст света и тени. Он отметил, что туманность Акула впечатляет сама по себе, но Аль-Обейдли смог показать ее настолько детально, что сквозь нее видны даже отдаленные галактики.

В номинации «Молодой астрономический фотограф года» победил 15-летний Николаос Стримпоулис из Греции за работу «Минеральная Луна». Луна — несомненно, популярный объект съемки для многих астрофотографов, но кадр Стримпоулиса отличается потрясающей цветовой палитрой.

«Минеральная луна» / © Nikolaos Strimpoulis, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

Марш отметил, что многие начинали свой путь в астрофотографии именно с Луны, но к наблюдению за утонченными оттенками ее минеральных отложений фотографы приходят гораздо позже. Стримпоулис, по словам члена жюри, добился идеально проработанной цветопередачи.

Аль-Обейдли и Стримпоулис — это не все победители конкурса. В восьми основных номинациях члены жюри определили по три призера. Аль-Обейдли победил в номинации «Звезды и туманности». Среди молодых фотографов специалисты отобрали пять работ. Кроме того, жюри вручило две специальные награды.

Звезды и туманности

«Тихий хищник» / © Ali Alobaidly, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

«За червоточиной» / © Kfir Simon, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

Abell 85 / © Humbert Cédric, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

Полярное сияние

«Корона» / © Radoslav Sviretsov, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

«Аврора между двумя континентами» / © Phil Halper, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

«На грани славы» / © MaryBeth Kiczenski, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

Наша Луна

«Венерианская жемчужина на Луне» / © Petr Horalek, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

Платон и Альпийская Долина / © Raul Cantemir, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

Кратер Пифагора / © Tom Williams, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

Наше Солнце

Активный регион 4122 / © Miguel Claro, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

«Анатомия хромосферы» / © Peter Ward, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

«Угрюмое частное солнечное затмение» / © James McBeath, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

Люди и космос

«Послание от древних» / © Max Inwood, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

«Запечатлеть ночь» / © Dan Zafra, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

«Восход золотой луны над Сиэтлом» / © AJ Smadi, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

Планеты, кометы и астероиды

«Равноденствие Сатурна» / © Tom Williams, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

«Система Урана» / © Tom Williams, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

Комета C/2025 A6 (Lemmon), 28 октября /© Julien DeWinter, Landon Boehm, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

Небесные пейзажи

«Звездный след Ботсваны» / © Stefano Pellegrini, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

«Космический каньон» / © Tom Rae, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

«Я слышу звезды» / © João Yordanov Serralheiro, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

Галактики

«NGC 4753: Симфония полос пыли в Деве» © 智鹏 严, Xinran Li, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

«M104: Чистая элегантность» / © Patrick Winkler, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

«Полевые цветы в соседней галактике: Большое Магелланово облако» / © Shaoyu Zhang, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

ZWO Молодой астрофотограф года

«Минеральная луна» / © Nikolaos Strimpoulis, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

«M20: Трехгранная туманность» / © Kaiyan Ma, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

«Небесная Чародейка» © 与晨 林, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

«Сфера противоположностей» / © Shamiqh Gajdhar, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

Туманность «Сердце» / © Benjamin Lawler, Joshua Lawler, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

Премия сэра Патрика Мура лучшему дебютанту

«М1: Отголоски древнего взрыва» / © Haocheng Zhu, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

Открытая категория Энни Маундер

«Обратная астрономия: Мать» / © Paweł Paweł, Royal Observatory Greenwich, ZWO Astronomy Photographer of the Year

Один из членов жюри, астроном Королевской обсерватории в Гринвиче Грег Браун отметил, что благодаря мастерству и изобретательности участников, а также развитию технологий можно по-новому взглянуть даже на те объекты, которые уже много раз наблюдали раньше.

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