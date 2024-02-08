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В феврале на Землю рухнет старый спутник ESA
Неработающий уже 13 лет спутник Европейского космического агентства ERS-2 в конце февраля или, может быть, раньше войдет в атмосферу Земли и распадется на части. Некоторые из них сгорят, а другие могут достичь поверхности планеты.
Спутник европейского дистанционного зондирования — 2 (ERS-2) отправился на орбиту в далеком 1995 году, а в сентябре 2011-го завершил свою работу, после того, как закончилось топливо. По словам ученых из ESA, на тот момент это был самый инновационный космический аппарат для изучения Земли, когда-либо запущенный европейцами.
В августе 2011-го инженеры несколько десятков раз запускали двигатели спутника, чтобы снизить его орбиту с 785 километров примерно до 573 километров. Так хотели уменьшить риск столкновения отслужившего аппарата с другими спутниками или космическим мусором. Кроме того, это гарантировало, что в течение 15 лет спутник достаточно быстро войдет в атмосферу Земли.
Сейчас ERS-2 находится довольно низко, чтобы быстро войти в атмосферу нашей планеты в ближайшее время. Пока ученые точно не могут сказать, когда это произойдет: предположительно, падение случится либо в середине, либо в конце февраля. Спутник должен распасться на части на высоте 80 километров: некоторые из них сгорят, а другие достигнут земной поверхности и, скорее всего, рухнут в океан.
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