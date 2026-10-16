5

Биологи выяснили, что мужская и женская кожа обновляется по-разному

❋ 4.3

Половые гормоны влияют не только на репродуктивную систему, но и на способность кожи восстанавливаться после повреждений. Как выяснили биологи, у самок мышей клетки кожи более согласованно делятся и созревают, что помогает объяснить более быстрое заживление ран по сравнению с самцами.

Биология
# гендер
# клетки
# кожа
# крысы
# эпидермис
Человеческая кожа
Человеческая кожа / © Montavius Howard

Человеческая кожа постоянно обновляется. Ее наружный слой, эпидермис, теряет старые клетки и заменяет их новыми, сохраняя защитный барьер организма. Однако ученые давно спорят, одинаковы ли возможности клеток, обеспечивающих это обновление.

По одной модели, делящиеся клетки нижнего слоя эпидермиса примерно равноценны. Одни из них продолжают размножаться, другие созревают и уходят к поверхности. В 2007 году ученые подтвердили на мышах, что распределение размеров клеточных семейств показывает жизнеспособность этой гипотезы.

Другая модель предполагает иерархию. В ней стволовые клетки поддерживают собственный запас и производят промежуточных потомков, способных делиться лишь ограниченное число раз. В 2012 году ученые показали, что именно стволовые клетки обеспечивают длительное восстановление эпидермиса после повреждения.

От того, какие клетки сохраняются надолго, а какие быстро исчерпывают свои возможности, зависит понимание восстановления ткани. Авторы нового исследования использовали наследуемую флуоресцентную метку и повторную микроскопическую съемку, чтобы проследить судьбу отдельных клеток и их потомков на протяжении почти пяти месяцев непосредственно в коже живых мышей. Результаты опубликовал журнал Nature.

Путь к зрелой клетке защитного слоя включал дополнительную ступень, на которой клетка уже меняет свою программу, но еще способна делиться. Выяснилось, что поведение клеточных семейств зависит от пола животного. У самок дочерние клетки чаще действовали согласованно. Две клетки, возникшие из одной, были склонны примерно одновременно делиться, созревать и покидать нижний слой эпидермиса, тогда как у самцов такая синхронность была слабее.

Обнаружив это, ученые проверили роль гормонов. Они исследовали самцов после удаления семенников, основного источника тестостерона, и выявили сдвиг клеточного поведения в сторону картины, характерной для самок. Введение активного производного тестостерона восстанавливало мужской вариант, показывая, что различия связаны с гормональным воздействием.

У самок удаление яичников уменьшало размножение стволовых клеток и почти устраняло признаки согласованного поведения дочерних клеток. Введение эстрадиола восстанавливало размножение, поэтому исследователи связали действие эстрогенов с поддержанием делений, а мужских половых гормонов — с созреванием клеток и их выходом из нижнего слоя.

Это подтвердил и эксперимент регенеративных функций. У самок повреждения закрывались быстрее, особенно в первые дни наблюдения. Это сопровождалось более ранней активацией клеток и большей согласованностью их поведения, а по мере заживления преимущество самок сокращалось.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Андрей Серегин
Андрей Серегин
200 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Показать больше
Биология
# гендер
# клетки
# кожа
# крысы
# эпидермис
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
16 Окт
900
Что такое средневековая музыка, когда она была и какой может быть
Центр «Архэ»
Онлайн
Конференция
17 Окт
Бесплатно
Открывая космос
Геоскан
Москва
Лекция
17 Окт
600
Аутопсия: как тело рассказывает правду
ВСмысле
Онлайн
Лекция
17 Окт
Бесплатно
Когда ошибка невозможна: медицина стартов и посадок космических экипажей
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
17 Окт
Бесплатно
Зачем космонавты выходят в открытый космос
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
18 Окт
Бесплатно
Открытия, навредившие медицине
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
18 Окт
Бесплатно
Животные на небе и земле
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
18 Окт
1200
Древняя ДНК и история эпидемий
Medio Modo
Москва
Экскурсия
18 Окт
Бесплатно
Космические отцы
Космонавтика и авиация
Москва
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Биологи выяснили, что мужская и женская кожа обновляется по-разному

    16 октября, 12:59

  2. Астрономы вычислили скорость сжатия Луны по разломам на ее поверхности

    16 октября, 12:00

  3. В смартфонах семи крупных брендов обнаружили уязвимости, позволяющие перехватывать личные данные

    16 октября, 11:32

  4. Археологи нашли следы древнейшего убийства копьем

    16 октября, 10:14
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Dmitriy Dorian
1 час назад
"В сочетании с уплотнением пространства под днищем" Ого, она ещё и пространство сжимает! Текнолоджия! :)

Tesla показала летающий Roadster с газовыми соплами SpaceX и шинами-присосками

Дмитрий Караваев
2 часа назад
Дарья, ... Хорошо когда женщина умеет понимать мысли мужчины.

Астрономы впервые нашли зеленую звезду

Дарья Виеру
3 часа назад
Дмитрий, а оно могло не смутить? Ну или вы сейчас начнете оправдываться, что: не так выразились; просто обобщили; к вам придираются; и тому подобное.

Астрономы впервые нашли зеленую звезду

Александр Березин
3 часа назад
Юрий, "Каждый раз вижу эту статью в предложках на сайте, горжусь, а потом расстраиваюсь. 6 лет прошло и ....? А, вспомнил, за 5 лет мы только-только

Пора на охоту: С-70 как ответ доминированию Запада

Александр Березин
3 часа назад
Rinat, я испытываю глубочайший скепсис по поводу того, что оптимус, заведомо не имеющий разума, сможет работать в столь сложной для управления форме

Автоматы в космосе: никаких перспектив замены человека

Юрий Багов
3 часа назад
Каждый раз вижу эту статью в предложках на сайте, горжусь, а потом расстраиваюсь. 6 лет прошло и ....? А, вспомнил, за 5 лет мы только-только

Пора на охоту: С-70 как ответ доминированию Запада

Юрий Багов
3 часа назад
Двойное ядро из мега ЧД отвергает возможность их образования путем прямого коллапса материи, потому что иначе не объяснить, почему "в этой точке

В ранней Вселенной нашли рекордно тесную пару активных черных дыр

Виктор Тарасов
3 часа назад
Мне кажется даже из калашникова можно его сломать... по крайней мере очень хочется верить что их будут делать такими чтоб наше оружие в случае

Китай представил четырехметрового человекоподобного робота с грузоподъемностью более 500 килограммов

Mikhail Lukashev
4 часа назад
Rinat, вот новый унитаз точно поставить не сможет)) Слишком много нюансов. У меня вот расшатался унитаз... Сколько ни перекручивал его к полу, через

Автоматы в космосе: никаких перспектив замены человека

Дмитрий Kuрueнко
4 часа назад
Если прицеп с пылесборником добавить, то из нее и подметалка для улицы хорошая получится.

Tesla показала летающий Roadster с газовыми соплами SpaceX и шинами-присосками

Mikhail Lukashev
5 часов назад
Black, про преоны гипотетически, конечно, можно предполагать. Но только про материю (кварки и лептоны). Про переносчиков взаимодействий (бозоны) тут

Одна модель для разных частиц: физики из России предложили единый подход к описанию мезонов

Rinat Bag
6 часов назад
Александр, в последние годы смотрю на всякого рода физическую человеческую деятельность и все время думаю, а как с этим справится антропоморфный

Автоматы в космосе: никаких перспектив замены человека

Olala Hannah
7 часов назад
Здорово видеть, как старая авиационная идея получает новую жизнь благодаря современным технологиям. I encourage you to play Geometry Dash https://geometry-dashpc.io because it teaches

HopFlyt представила беспилотник Cyclone с необычной конструкцией крыла 

Дмитрий Караваев
9 часов назад
Дарья, "Несмотря на название белый карлик, в реальности этот класс звезд включает немало светил с цветами весьма далёкими от белого. / © Mark A.Garlick,

Астрономы впервые нашли зеленую звезду

Иван Колупаев
9 часов назад
Black, разумеется заголовок создает такое впечатление. Раз вернулся на стартовую площадку значит готовится к старту или как минимум его собираются

Первый Starship, переживший суборбитальный полет, вернулся на стартовую площадку SpaceX

Иван Колупаев
9 часов назад
Alexander, Россия в условиях полномасштабных санкций и вынуждена тратить на оборонку существенную часть бюджета.

Рейтинг: самые инновационные страны в 2026 году

Black Reader
11 часов назад
Alexander, часть 2: МФТИ — это штук 15 нобелевских лауреатов (А, премию эту советским и российским очень неохотно дают, она сильно политизирована! И то

Рейтинг: самые инновационные страны в 2026 году

Black Reader
11 часов назад
Александр, интересно, есть ли люди подразумевающие, что стартовая площадка в заголовке, это не место старта, не один из двух стартовых столов, а

Первый Starship, переживший суборбитальный полет, вернулся на стартовую площадку SpaceX

Black Reader
12 часов назад
Alexander, точно, показана! Разглядел. Спасибо! А, вторжение они сами долго вымаливали. Вымолили. Что до рейтингов Западных, то Вы сами должны понимать

Рейтинг: самые инновационные страны в 2026 году

Black Reader
12 часов назад
Mikhail, постскриптум уже не влез... )) P. S.: А там и до того, что пространство, геометрия, время, все эти поля, представляющиеся веществом, и энергия, и

Одна модель для разных частиц: физики из России предложили единый подход к описанию мезонов

Самые обсуждаемые