Биологи выяснили, что мужская и женская кожа обновляется по-разному

Половые гормоны влияют не только на репродуктивную систему, но и на способность кожи восстанавливаться после повреждений. Как выяснили биологи, у самок мышей клетки кожи более согласованно делятся и созревают, что помогает объяснить более быстрое заживление ран по сравнению с самцами.

Человеческая кожа постоянно обновляется. Ее наружный слой, эпидермис, теряет старые клетки и заменяет их новыми, сохраняя защитный барьер организма. Однако ученые давно спорят, одинаковы ли возможности клеток, обеспечивающих это обновление.

По одной модели, делящиеся клетки нижнего слоя эпидермиса примерно равноценны. Одни из них продолжают размножаться, другие созревают и уходят к поверхности. В 2007 году ученые подтвердили на мышах, что распределение размеров клеточных семейств показывает жизнеспособность этой гипотезы.

Другая модель предполагает иерархию. В ней стволовые клетки поддерживают собственный запас и производят промежуточных потомков, способных делиться лишь ограниченное число раз. В 2012 году ученые показали, что именно стволовые клетки обеспечивают длительное восстановление эпидермиса после повреждения.

От того, какие клетки сохраняются надолго, а какие быстро исчерпывают свои возможности, зависит понимание восстановления ткани. Авторы нового исследования использовали наследуемую флуоресцентную метку и повторную микроскопическую съемку, чтобы проследить судьбу отдельных клеток и их потомков на протяжении почти пяти месяцев непосредственно в коже живых мышей. Результаты опубликовал журнал Nature.

Путь к зрелой клетке защитного слоя включал дополнительную ступень, на которой клетка уже меняет свою программу, но еще способна делиться. Выяснилось, что поведение клеточных семейств зависит от пола животного. У самок дочерние клетки чаще действовали согласованно. Две клетки, возникшие из одной, были склонны примерно одновременно делиться, созревать и покидать нижний слой эпидермиса, тогда как у самцов такая синхронность была слабее.

Обнаружив это, ученые проверили роль гормонов. Они исследовали самцов после удаления семенников, основного источника тестостерона, и выявили сдвиг клеточного поведения в сторону картины, характерной для самок. Введение активного производного тестостерона восстанавливало мужской вариант, показывая, что различия связаны с гормональным воздействием.

У самок удаление яичников уменьшало размножение стволовых клеток и почти устраняло признаки согласованного поведения дочерних клеток. Введение эстрадиола восстанавливало размножение, поэтому исследователи связали действие эстрогенов с поддержанием делений, а мужских половых гормонов — с созреванием клеток и их выходом из нижнего слоя.

Это подтвердил и эксперимент регенеративных функций. У самок повреждения закрывались быстрее, особенно в первые дни наблюдения. Это сопровождалось более ранней активацией клеток и большей согласованностью их поведения, а по мере заживления преимущество самок сокращалось.

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Андрей Серегин 200 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.