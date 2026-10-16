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СМИ сообщили о четырех заболевших оспой обезьян в Петербурге

По данным СМИ, четырех мужчин госпитализировали из квартиры в Красногвардейском районе. Их состояние оценивается как средней тяжести. Накануне в Подмосковье под наблюдение врачей поместили еще пятерых человек после контакта с предположительно зараженным.

Частицы вируса оспы обезьян в зараженной клетке. Электронная микрофотография с искусственным окрашиванием / © NIAID

В Санкт-Петербурге четырех мужчин госпитализировали с оспой обезьян. Об этом 16 октября сообщила Газета.ru со ссылкой на источник. По данным источника, пациентов забрали из квартиры в Красногвардейском районе, а диагноз подтвердили лабораторно. У мужчин отмечались высокая температура и увеличенные лимфоузлы. Их состояние оценили как средней тяжести.

О новых случаях заболевания также сообщил телеканал «78». Как пишет МР7 со ссылкой на телеканал, пациентов разместили в Боткинской больнице. Источник «Фонтанки» подтвердил новые госпитализации, однако точное число заболевших издание не называло.

Накануне, 15 октября, появилась информация о госпитализации еще пяти человек в Подмосковье. Однако речь шла о людях, контактировавших с предположительно зараженным, а не о пяти подтвержденных случаях. В региональном Минздраве сообщили, что у госпитализированных не было клинических проявлений инфекции.

16 октября главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан рассказал «Интерфаксу», что состояние всех пятерых остается удовлетворительным, жалоб у них нет.

«Все пятеро пациентов бессимптомны, то есть у них нет никакой клиники, и они находятся под постоянным наблюдением», — сообщил Сергей Маркитан.

По словам главврача, у пациентов взяли необходимые общеклинические анализы. На момент публикации комментария больница ожидала результатов исследований от Роспотребнадзора.

Подмосковное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование после сообщения о возможном случае инфекции. Специалисты устанавливают круг контактировавших, организуют противоэпидемические мероприятия. Ведомство также предписало провести дезинфекцию.

В Петербурге оспу обезьян регистрировали и до нынешних сообщений. Так, 24 марта 2026 года межрегиональное управление Роспотребнадзора подтвердило заболевание у жителя города. Тогда пациента поместили в инфекционный стационар, а специалисты провели эпидемиологическое расследование.

Оспу обезьян, которую также называют mpox, вызывает вирус из рода ортопоксвирусов. Как объясняет Всемирная организация здравоохранения, инфекция передается главным образом при тесном контакте с заболевшим. Заразиться можно и через загрязненные вещи, в том числе одежду и постельное белье.

Симптомы могут появиться через 1–21 день после контакта с вирусом. Среди характерных проявлений — сыпь, лихорадка, увеличение лимфоузлов, головная и мышечная боль, слабость. У одних пациентов болезнь начинается с высыпаний, у других им предшествуют температура или боли. Обычно симптомы сохраняются от двух до четырех недель.

Для подтверждения инфекции применяют ПЦР. Центры по контролю и профилактике заболеваний США указывают, что при наличии высыпаний для первоначального лабораторного исследования берут материал из поражений кожи.

По данным ВОЗ, большинство заболевших полностью выздоравливают, но инфекция может протекать тяжело. Риск осложнений выше у детей, беременных и людей с ослабленным иммунитетом. Медицинская помощь направлена на облегчение боли и лихорадки, уход за кожей и предупреждение осложнений. Человек может передавать инфекцию до полного заживления высыпаний и образования нового слоя кожи.

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