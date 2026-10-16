Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Roman Markin
Roman Markin
Рейтинг: +739
Посты: 340
6

СМИ сообщили о четырех заболевших оспой обезьян в Петербурге

По данным СМИ, четырех мужчин госпитализировали из квартиры в Красногвардейском районе. Их состояние оценивается как средней тяжести. Накануне в Подмосковье под наблюдение врачей поместили еще пятерых человек после контакта с предположительно зараженным.

Сообщество
# вирусы
# здоровье
# инфекции
# медицина
# оспа обезьян
# роспотребнадзор
# Россия
# Санкт-Петербург
# эпидемиология
Частицы вируса оспы обезьян в зараженной клетке. Электронная микрофотография с искусственным окрашиванием / © NIAID
Частицы вируса оспы обезьян в зараженной клетке. Электронная микрофотография с искусственным окрашиванием / © NIAID

В Санкт-Петербурге четырех мужчин госпитализировали с оспой обезьян. Об этом 16 октября сообщила Газета.ru со ссылкой на источник. По данным источника, пациентов забрали из квартиры в Красногвардейском районе, а диагноз подтвердили лабораторно. У мужчин отмечались высокая температура и увеличенные лимфоузлы. Их состояние оценили как средней тяжести.

О новых случаях заболевания также сообщил телеканал «78». Как пишет МР7 со ссылкой на телеканал, пациентов разместили в Боткинской больнице. Источник «Фонтанки» подтвердил новые госпитализации, однако точное число заболевших издание не называло.

Накануне, 15 октября, появилась информация о госпитализации еще пяти человек в Подмосковье. Однако речь шла о людях, контактировавших с предположительно зараженным, а не о пяти подтвержденных случаях. В региональном Минздраве сообщили, что у госпитализированных не было клинических проявлений инфекции.

16 октября главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан рассказал «Интерфаксу», что состояние всех пятерых остается удовлетворительным, жалоб у них нет.

«Все пятеро пациентов бессимптомны, то есть у них нет никакой клиники, и они находятся под постоянным наблюдением», — сообщил Сергей Маркитан.

По словам главврача, у пациентов взяли необходимые общеклинические анализы. На момент публикации комментария больница ожидала результатов исследований от Роспотребнадзора.

Подмосковное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование после сообщения о возможном случае инфекции. Специалисты устанавливают круг контактировавших, организуют противоэпидемические мероприятия. Ведомство также предписало провести дезинфекцию.

В Петербурге оспу обезьян регистрировали и до нынешних сообщений. Так, 24 марта 2026 года межрегиональное управление Роспотребнадзора подтвердило заболевание у жителя города. Тогда пациента поместили в инфекционный стационар, а специалисты провели эпидемиологическое расследование.

Оспу обезьян, которую также называют mpox, вызывает вирус из рода ортопоксвирусов. Как объясняет Всемирная организация здравоохранения, инфекция передается главным образом при тесном контакте с заболевшим. Заразиться можно и через загрязненные вещи, в том числе одежду и постельное белье.

Симптомы могут появиться через 1–21 день после контакта с вирусом. Среди характерных проявлений — сыпь, лихорадка, увеличение лимфоузлов, головная и мышечная боль, слабость. У одних пациентов болезнь начинается с высыпаний, у других им предшествуют температура или боли. Обычно симптомы сохраняются от двух до четырех недель.

Для подтверждения инфекции применяют ПЦР. Центры по контролю и профилактике заболеваний США указывают, что при наличии высыпаний для первоначального лабораторного исследования берут материал из поражений кожи.

По данным ВОЗ, большинство заболевших полностью выздоравливают, но инфекция может протекать тяжело. Риск осложнений выше у детей, беременных и людей с ослабленным иммунитетом. Медицинская помощь направлена на облегчение боли и лихорадки, уход за кожей и предупреждение осложнений. Человек может передавать инфекцию до полного заживления высыпаний и образования нового слоя кожи.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# вирусы
# здоровье
# инфекции
# медицина
# оспа обезьян
# роспотребнадзор
# Россия
# Санкт-Петербург
# эпидемиология
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Конференция
17 Окт
Бесплатно
Открывая космос
Геоскан
Москва
Лекция
17 Окт
600
Аутопсия: как тело рассказывает правду
ВСмысле
Онлайн
Лекция
17 Окт
Бесплатно
Когда ошибка невозможна: медицина стартов и посадок космических экипажей
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
17 Окт
Бесплатно
Зачем космонавты выходят в открытый космос
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
18 Окт
Бесплатно
Открытия, навредившие медицине
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
18 Окт
Бесплатно
Животные на небе и земле
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
18 Окт
1200
Древняя ДНК и история эпидемий
Medio Modo
Москва
Экскурсия
18 Окт
Бесплатно
Космические отцы
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
19 Окт
Бесплатно
Химия: полимеры
Политехнический музей
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ночные перекусы оказались еще вреднее, чем думали

    16 октября, 15:08

  2. Кортизол оказался другом женской репродуктивной системы

    16 октября, 14:47

  3. Ген «Время для кофе» оказался связан с ощущением опасности

    16 октября, 14:20

  4. Ученые из России обнаружили микропластик во всех пробах снега Западной Сибири

    16 октября, 13:57
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Дмитрий Караваев
11 минут назад
Товарищи ставим лайк и пишем спасибо. Да кстати спасибо, теперь все понятно.

Огонь спуска с орбиты: миф о трении и вопрос с плазмой

Михаил Духонин
2 часа назад
Кстати, да, приходилось читать, что древние видели Бетельгейзе, как жёлтую звезду. То ли видели чего-то не то, то ли действительно, она превратилась

Астрономы впервые нашли зеленую звезду

Александр Березин
2 часа назад
Alexander, у вас плохо с школьной историей: Польша нападала только на Чехию в 1939-м, а не на Германию. А Австрия вовсе не воевала с Германией, в 30-х, а

Рейтинг: самые инновационные страны в 2026 году

Александр Березин
3 часа назад
Иван, да, вы хорошо описали ваш случай. "но вдвойне печально когда такими вещами занимается ведущий автор популярного издания" Только вот он

Пора на охоту: С-70 как ответ доминированию Запада

Иван Колупаев
3 часа назад
Александр, когда человек выстраивает картину мира и очень неохотно рассматривает кирпичики что с ней не совмещаются а закладывает лишь те что

Пора на охоту: С-70 как ответ доминированию Запада

Alexander Orsi
3 часа назад
Как же, помню как Польша и Австрия напали на гитлеровскую Германию. Такиииеее агрессивные страны. По утверждению Гитлера.

Рейтинг: самые инновационные страны в 2026 году

Александр Березин
3 часа назад
Иван, на тот случай, если вы не прочли, повторю: "Вы можете напоминать что угодно. Но это никак не изменит ситуацию. Вы по-прежнему не в теме. В том

Пора на охоту: С-70 как ответ доминированию Запада

Иван Колупаев
3 часа назад
Александр, то есть я оказался прав а вы нет но я по-прежнему не в теме 😁 Про то что дроны сделали поле боя прозрачным поэтому крупные

Пора на охоту: С-70 как ответ доминированию Запада

Александр Березин
3 часа назад
Alexander, войну против России США и Украина развязали действительно зря (и то, что это окончилось русским превентивным ударом, как в шестидневную

Рейтинг: самые инновационные страны в 2026 году

Александр Березин
3 часа назад
Иван, "Александр, а вот ии предупреждал "не спорь ты с этими свидетелями собственной непогрешимости" 😁 Напомнить ваш прогнозы "по Клаузевицу" про

Пора на охоту: С-70 как ответ доминированию Запада

Иван Колупаев
4 часа назад
Александр, а вот ии предупреждал "не спорь ты с этими свидетелями собственной непогрешимости" 😁 Ладно не будем о грустном. Вы конечно не

Пора на охоту: С-70 как ответ доминированию Запада

Autotrade222
4 часа назад
По сравнению с китайскими роботами, робот Атлас полный отстой. Американцы уже проиграли гонку робототехники, даже начав её.

Boston Dynamics раскрыла, как устроено производство человекоподобного робота Atlas

Дмитрий Караваев
4 часа назад
Судя по фото они каждый раз собирают свой микропластик.

Ученые из России обнаружили микропластик во всех пробах снега Западной Сибири

Black Reader
4 часа назад
Mikhail, ну, бозоны есть и составные... Из кварков, или ядра гелия, например. Переносчик взаимодействия — это про роль в теории поля. Обычно под

Одна модель для разных частиц: физики из России предложили единый подход к описанию мезонов

Alexander Orsi
5 часов назад
Артем, Штаты занимают у тех - кто покупает их облигации, причём в валюте - эммитентом которой сами же являются.

Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед МВФ

Alexander Orsi
5 часов назад
Сергей, МВФ просто так не даёт, только под конкретные дела, да ещё и контролирует - любители Швейцарских и Панамских счетов не связываются.

Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед МВФ

Alexander Orsi
5 часов назад
Иван, нефиг было войну развязывать.

Рейтинг: самые инновационные страны в 2026 году

Alexander Orsi
5 часов назад
Black, и много этих лауреатов из России, а не страны которой уж нет? А санкции "сами вымолили". ;)

Рейтинг: самые инновационные страны в 2026 году

Alexander Orsi
5 часов назад
Black, только ради войны расходы на науку и образование режутся под корень, с соответствующими последствиями. 2: это как Польша "вымаливала" агрессию

Рейтинг: самые инновационные страны в 2026 году

Александр Березин
5 часов назад
Михаил, "Но ведь все видимые звёзды видны именно так..." Ближайшие звезды в телескоп выглядят больше простой точки. Но да, это не значит, что по

Астрономы впервые нашли зеленую звезду

Самые обсуждаемые