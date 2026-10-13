Наступление менопаузы назвали «падением с физиологического обрыва»

Результаты нового исследования меняют устоявшиеся представления о менопаузе. Ученые пришли к выводу, что это не плавный и постепенный процесс старения, как считалось до сих пор, а резкий, подобный падению с обрыва, физиологический сдвиг во всем организме, происходящий во время последнего менструального цикла.

Менопауза — это окончательное прекращение менструаций, наступающее вследствие истощения запаса фолликулов в яичниках. Хотя этот ключевой переходный этап в состоянии женского здоровья до сих пор недостаточно изучен, специалистам известно, что в предшествующие наступлению менопаузы годы у женщин наблюдаются значительные колебания уровня половых гормонов — снижение концентрации эстрогена и прогестерона и повышение уровня фолликулостимулирующего гормона. Причем характер этих изменений очень индивидуален.

Рецепторы половых гормонов присутствуют практически во всех тканях организма: в головном мозге, сосудах, костной ткани, печени, жировой ткани. Поэтому гормональные изменения затрагивают не только репродуктивную функцию, но и многие другие физиологические системы.

До сих пор считалось, что в целом эти процессы происходят подспудно и постепенно, в рамках общего старения организма, в итоге приводя к наступлению менопаузы. Однако определить точные сроки и характер изменений было сложно, поскольку момент последней менструации фиксируется редко, а долгосрочные исследования обычно охватывали небольшие группы участниц.

Сотрудники отделения молекулярной и клеточной биологии Института Вейцмана (Израиль) разработали вычислительный метод, позволяющий реконструировать физиологические изменения в период последнего менструального цикла. В основу исследования легли результаты свыше 300 миллионов лабораторных анализов, полученных более чем от миллиона женщин в США и Израиле с 1999 по 2024 год.

В итоге исследователи, статья которых опубликована в журнале Nature Medicine, установили, что в течение последнего менструального цикла в женском организме происходит то, что они назвали «ступенчатым физиологическим обрывом».

Речь идет о скачкообразных биологических изменениях, затрагивающих практически весь организм. Наблюдаются резкие сдвиги не только в уровне половых гормонов, но и в показателях состояния костной ткани, функции печени и почек, а также в биохимическом составе крови, в частности в уровне липидов.

Так, в американской выборке статистически значимые внезапные изменения в период последнего менструального цикла претерпели 52 из 90 лабораторных показателей.

«Примечательно, что у мужчин подобные резкие физиологические сдвиги отсутствуют; это позволяет предположить, что такой „обрыв“ — следствие именно перехода к менопаузе, а не общего постепенного процесса старения», — отметили исследователи.

Они также обнаружили, что изменения уровней гормонов, вырабатываемых яичниками, начинаются более чем за 10 лет до наступления менопаузы. Так, уровни антимюллерова гормона и эстрадиола начинают стремительно снижаться в среднем за 15 и 12 лет до последней менструации соответственно, тогда как уровень фолликулостимулирующего гормона начинает резко расти примерно за 14 лет до этого момента.

Это свидетельствует о том, что системные изменения, характерные для менопаузы, можно прогнозировать на основе гормональных сдвигов гораздо раньше, чем считалось до сих пор, пояснили авторы статьи.

Результаты исследования также показали, что применение заместительной гормональной терапии в период менопаузы уменьшало выраженность многих системных физиологических «скачков», особенно тех, что затрагивали состояние костей, печени и почек. Защитное действие может объясняться тем, что эти системы наиболее чувствительны к эстрогену. Тем не менее эффекты гормональной терапии необходимо проверить в рандомизированных исследованиях, подчеркнули ученые.

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Татьяна Зайцева 173 статей Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.