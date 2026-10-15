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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед МВФ

Страны часто обращаются за помощью к Международному валютному фонду (МВФ), когда сталкиваются с серьезными экономическими трудностями.

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Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед МВФ  / © Visual Capitalist
Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед МВФ  / © Visual Capitalist

На инфографике выше государства ранжированы по объему непогашенных кредитов МВФ. Использованы официальные данные фонда по состоянию на начало октября 2026 года. Суммы пересчитаны в доллары США; для каждой страны также указана задолженность перед МВФ в процентах от прогнозируемого ВВП за 2026 год.

Аргентина занимает первое место в рейтинге: ее непогашенная задолженность перед МВФ превышает совокупный долг шести следующих за ней крупнейших заемщиков фонда. На втором месте с большим отрывом находится Украина с задолженностью в 14,4 миллиарда долларов. Далее следуют Пакистан (10,8 миллиарда долларов), Египет (10,6 миллиарда долларов) и Эквадор (9,4 миллиарда долларов).

Необычно большой долг Аргентины объясняется длительной историей заимствований у фонда. В 2018 году на фоне валютного кризиса страна получила рекордную кредитную программу объемом 57 миллиардов долларов. Впоследствии, в 2022 году, было согласовано еще одно масштабное соглашение.

Последняя программа была одобрена в апреле 2025 года и предусматривала финансирование на 20 миллиардов долларов, включая немедленное выделение 12 миллиардов долларов. Ее цели заключались в стабилизации экономики, восстановлении валютных резервов и укреплении доверия инвесторов.

Многократные заимствования Аргентины у МВФ обусловлены десятилетиями валютных кризисов, высокой инфляции и ограниченного доступа к международным рынкам капитала. В 2000-х годах при президенте Несторе Киршнере страна полностью погасила задолженность перед фондом, однако уже в 2018 году вновь обратилась к нему за экстренным финансированием.

Последовавшие за этим рецессия, обесценивание национальной валюты и трудности с выполнением долговых обязательств привели к новым переговорам и заключению соглашения в 2022 году.

При президенте Хавьере Милее Аргентина проводит политику сокращения государственных расходов, бюджетной дисциплины и перехода к более гибкому валютному режиму. Соглашение с МВФ 2025 года поддержало эти реформы, а очередной пересмотр программы в мае 2026 года позволил стране получить еще один миллиард долларов финансирования.

Заимствования Украины отражают чрезвычайные расходы, вызванные началом Специальной военной операции в 2022 году. В феврале 2026 года Украина согласовала с МВФ новую программу финансирования на 8,1 миллиарда долларов в рамках более широкого международного пакета поддержки объемом 136,5 миллиарда долларов. Средства предназначены для поддержания финансовой стабильности в период боевых действий.

Пакистан, в свою очередь, сталкивается с хроническими проблемами: низким уровнем собираемости налогов, нехваткой иностранной валюты и задолженностью в энергетическом секторе. Реформы, поддерживаемые МВФ, направлены на расширение налоговой базы, пополнение валютных резервов и оздоровление государственных финансов.

В мае 2026 года очередной пересмотр программы позволил Пакистану получить около 1,3 миллиарда долларов, в том числе на поддержку мер по повышению устойчивости к климатическим изменениям.

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