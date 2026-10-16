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Ночные перекусы оказались еще вреднее, чем думали

❋ 7.4

Если вы привыкли есть поздно вечером или ночью, это грозит не только лишним весом и проблемами с сердцем, показали результаты нового масштабного исследования. Когда пища поступает в организм непосредственно перед отходом ко сну, это фундаментально нарушает функцию печени, значительно повышая риск ее болезней.

Медицина
# еда
# ночь
# печень
# стеатоз
# циркадные ритмы
# цирроз
Ночной рынок еды в Пекине
Ночной рынок еды в Пекине / © Wikimedia Commons

Предыдущие исследования продемонстрировали, что регулярное переедание в вечернее и ночное время (потребление 30% и более от суточной нормы калорий в период с 10 часов вечера до пяти часов утра) связано с повышенным риском сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от них. Кроме того, поздние ужины приводят к набору лишнего веса и абдоминальному ожирению, когда жировая ткань откладывается в области живота и внутренних органов.

Однако ночные перекусы могут иметь последствия, выходящие за рамки лишних калорий, повышения жесткости артерий и нарушения регуляции уровня глюкозы в крови. Исследователи из Университета здравоохранения и науки штата Орегон (США) обнаружили, что прием пищи поздно вечером связан со значительно более высоким риском хронических заболеваний печени — метаболически ассоциированной стеатозной болезни печени (MASLD) и цирроза печени.

При MASLD (раньше это заболевание называли «неалкогольная жировая болезнь печени») в клетках печени, на фоне метаболических, то есть обменных, нарушений, накапливается избыточный жир. Это заболевание иногда может прогрессировать в цирроз, при котором здоровые ткани печени замещаются рубцовой тканью.  

Ученые, статью которых приняли к публикации в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology, проанализировали данные трех крупных общенациональных исследований. В совокупности они включали почти 200 тысяч участников, которые предоставили информацию о своих пищевых привычках, распорядке дня и других факторах образа жизни. Этих людей распределили на группы в зависимости от того, когда они обычно едят, и провели анализ медицинской документации о состоянии здоровья их печени.

Результаты помогли выявить устойчивую связь между привычкой есть по ночам и риском развития болезней печени. У людей, которые привыкли поздно, незадолго до сна, ужинать или устраивать перекус, риск MASLD или цирроза был на 20-30% выше, чем у тех, кто обычно избегал позднего приема пищи.

Одно из возможных объяснений такого феномена связано с циркадными ритмами организма — внутренними биологическими процессами, которые помогают регулировать сон, метаболизм и другие функции в течение 24-часового суточного цикла.

Печень, которая помогает перерабатывать питательные вещества, регулировать уровень сахара в крови и управлять тем, как организм хранит и использует энергию, особенно чувствительна к циркадным ритмам. Прием пищи в то время, когда внутренние биологические часы настроены на сон, может нарушать обмен веществ и приводить в том числе к негативным последствиям для печени, предположили исследователи.

Хотя полученные результаты вызывают опасения по поводу приема пищи поздно вечером, авторы подчеркнули, что исследование не может установить причинно-следственную связь. Анализ был наблюдательным, то есть он выявил взаимосвязь между пищевыми привычками и результатами для здоровья. Исследователи не проверяли напрямую, предотвращает ли заболевания печени изменение времени приема пищи. Кроме того, научная работа основывалось на информации, предоставленной самими участниками, включая относительно общие описания их связанных с едой привычек.

Эти ограничения означают, что выявленная взаимосвязь может объясняться другими факторами. Чтобы определить, действительно ли более ранний прием пищи улучшает здоровье печени, необходимы более тщательно контролируемые исследования, заключили ученые.

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Татьяна Зайцева
Татьяна Зайцева
176 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
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Медицина
# еда
# ночь
# печень
# стеатоз
# циркадные ритмы
# цирроз
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