Восстановим песца из бэкапа: как российские ученые спасают популяцию голубых песцов

01 Место действия

Командорские острова — остров Беринга и остров Медный, — люди впервые увидели, скорее всего, в ноябре 1741 года. Это был экипаж пакетбота «Святой Петр» под командованием Витуса Беринга, который возвращался на Камчатку после экспедиции в Америку. Первоначально моряки считали, что видят камчатский берег, но оказалось, что это необитаемый остров, где экспедиции пришлось остаться на зимовку. Из 77 человек эту зиму пережили только 46, остальные, в том числе сам Беринг, погибли от голода и болезней, в основном от цинги.

↗ Карта экспедиций Беринга (с) Стеллер Георг Вильгельм. Дневник плавания с Берингом к берегам Америки. 1741 — 1742. М. : АО Издательство ПАN». 1995.

Один из участников экспедиции, естествоиспытатель Георг Стеллер, сохранил присутствие духа и продолжал делать свою работу: он составил подробное описание флоры и фауны острова, где оказался он и его товарищи. Позже остров был назван в честь его капитана — островом Беринга. В числе прочего Стеллер описал морское млекопитающее — стеллерову корову (которую люди уже через три десятка лет полностью истребили), и, конечно, рассказал о песцах, которых на острове было видимо-невидимо: «Песцы, которых было теперь среди нас бесчисленное множество, привыкли к виду людей и, против обычаев и природы, стали настолько зловредны, что растаскивали наш багаж, ели кожаные мешки, разбрасывали провиант, у одного стащили башмаки, у другого — чулки и штаны, перчатки, куртки, которые валялись под открытым небом и, по недостатку здоровых людей, лишены были охраны. Они воровали даже железные и иные предметы, которые были им без надобности. Не было такого, к чему они не принюхались бы и не украли, и казалось, что эти злобные животные будут все более и более мучить нас в будущем, что и случилось», — писал он в дневнике.

Стеллер не исследовал Остров Медный, но, вероятнее всего, и на нем моряки встретили бы похожий прием от местных песцов.

Впервые нога человека ступила на остров в 1747 году, когда здесь высадился сержант Емельян Басов, здесь он остался на зимовку и нашел самородную медь — именно потому остров получил название Медный. Но главный интерес у Басова и его команды был «хозяйственный» — они добывали островах морского зверя и пушнину.

↗ Берег острова Медный, снимок 2024 года / © Илья Труханов

На следующие два столетия это стало главным занятием гостей острова Медный. Каждый сезон здесь добывали ради меха около 700 песцов. Например, 1311 песец был убит в 1886 году, 692 — в 1888, 975 — в 1896 году. В 1913 году охота была официально ограничена потолком в 700 песцов в год.

На два столетия охота на песцов стала главным занятием гостей острова Медный

Постоянных жителей на острове не было до 1825 года, когда Русско-Американская компания переселила сюда алеутов с острова Атту. В 1830 году здесь жили около 60 алеутов. После продажи Аляски США Командорские острова остались в составе России, но были сданы в аренду американской компании Hutchinson & Co. Арендатор в 1872 году инициировал новое переселение алеутов с Атту на Медный — всего около 35 человек с семьями, а в 1888 году сюда были эвакуированы алеуты и эскимосы с Курильских островов, переданных Японии. Именно в этой среде возник уникальный медновский язык, который соединяет алеутскую лексику и русскую глагольную морфологию.

↗ Алеуты-охотники на острове Беринга, 1880-е годы / © Public Domain

Во второй половине XX века, в 1972 году, государство приняло решение ликвидировать поселение на острове и всех 300 жителей перевезли на остров Беринга — как считается, это стало причиной исчезновения медновского языка: на данный момент у него всего один живой носитель. На острове некоторое время оставался пограничный пост, но и он был ликвидирован. Сейчас остров Медный необитаем.